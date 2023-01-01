Виртуальный хостинг
Создавайте и размещайте сайты любой
сложности — от простых визиток до больших
магазинов на 1С-Битрикс
от 196 ₽ в месяц
Виртуальный хостинг
Аренда VDS и VPS
Виртуальные серверы с почасовой оплатой.
Меняйте конфигурацию сервера в любой
момент и в пару кликов
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Аренда VDS и VPS
Выделенные серверы
Аренда физических серверов любых
конфигураций — готовые сборки
или под заказ
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Выделенные серверы
Конструктор сайтов
Адаптивный сайт за 15 минут — без программистов
и дизайнеров. Собирайте из готовых шаблонов
или меняйте блоки, как вам нужно
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Конструктор сайтов
Регистрация доменов
Более 350 доменных зон. Лучшие цены на регистрацию и продление
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Почему нас выбирают?

17 лет опыта
Обслуживаем уже 700 000 сайтов
для 200 000 клиентов из России
и ближнего зарубежья
Цена + качество
Мониторим рынок и следим за тем,
чтобы каждый наш клиент получал
лучшее за свои деньги
Поддержка 24/7
Отвечаем в любое время дня и ночи —
без выходных, праздников и перерывов
на обед
Бесперебойная работа
Гарантируем доступность сайтов
на уровне 99,99% по SLA. Возможный
простой — максимум 5 минут в месяц
Надежные дата-центры
Дата-центры в России, Казахстане
и Польше отвечают международным
стандартам безопасности
Своя панель управления
Для интуитивного управления
хостингом, почтой, доменами и другими
услугами
Нам доверяет серьезный бизнес

Отзывы наших клиентов

75% отзывов наших клиентов — про качественную поддержку
469
отзывов на
hostings.info
273
отзывов на
hosters.ru
Денис Белоцерковец
Блог разработчика
Пользуюсь площадкой Timeweb уже три года. Всё отлично, поддержка всегда на связи. Куча бонусов. Скорость доступа на высоте, спасибо большое ребятам за труды!
hostings.info
color: $color-brown;
Дмитрий
Группа компаний Ecotermix
Несколько раз обжегся на других хостингах. Пока не перешел на TimeWeb. Сначала для проверки перевел один из своих проектов, позже все сайты перенес. Цена за услуги приемлемая. Техподдержка на высоте.
hosters.ru
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Леонид
Работа сервиса не вызывает нареканий. Удобная панель управления серверами, хорошая техпроддержка. Пользуюсь услугами Timeweb около года, планирую пользоваться дальше и всем рекомендую!
hosting101.ru
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Вопросы и ответы

Что такое хостинг и домен? И чем они друг от друга отличаются?
А чем друг от друга отличаются хостинг, VDS, VPS и выделенный сервер?
У меня уже есть сайт и домен. Могу ли я перенести все это к вам?
Есть ли у вас пробный период?
Какие способы оплаты у вас есть?
Можно ли у вас приобрести лицензии 1С-Битрикс и ISPmanager?
Что такое сертификат безопасности для сайта? И есть ли он у вас?

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