Виртуальный хостинг
Создавайте и размещайте сайты любой
сложности — от простых визиток до больших
магазинов на 1С-Битрикс
сложности — от простых визиток до больших
магазинов на 1С-Битрикс
Аренда VDS и VPS
Виртуальные серверы с почасовой оплатой.
Меняйте конфигурацию сервера в любой
момент и в пару кликов
Меняйте конфигурацию сервера в любой
момент и в пару кликов
Выделенные серверы
Аренда физических серверов любых
конфигураций — готовые сборки
или под заказ
конфигураций — готовые сборки
или под заказ
Регистрация доменов
Более 350 доменных зон. Лучшие цены на регистрацию и продление
Почему нас выбирают?
17 лет опыта
Обслуживаем уже 700 000 сайтов
для 200 000 клиентов из России
и ближнего зарубежья
для 200 000 клиентов из России
и ближнего зарубежья
Цена + качество
Мониторим рынок и следим за тем,
чтобы каждый наш клиент получал
лучшее за свои деньги
чтобы каждый наш клиент получал
лучшее за свои деньги
Поддержка 24/7
Отвечаем в любое время дня и ночи —
без выходных, праздников и перерывов
на обед
без выходных, праздников и перерывов
на обед
Бесперебойная работа
Гарантируем доступность сайтов
на уровне 99,99% по SLA. Возможный
простой — максимум 5 минут в месяц
на уровне 99,99% по SLA. Возможный
простой — максимум 5 минут в месяц
Надежные дата-центры
Дата-центры в России, Казахстане
и Польше отвечают международным
стандартам безопасности
и Польше отвечают международным
стандартам безопасности
Своя панель управления
Для интуитивного управления
хостингом, почтой, доменами и другими
услугами
хостингом, почтой, доменами и другими
услугами
Нам доверяет серьезный бизнес
Отзывы наших клиентов
75% отзывов наших клиентов — про качественную поддержку
Денис Белоцерковец
Блог разработчика
Пользуюсь площадкой Timeweb уже три года. Всё отлично, поддержка всегда на связи. Куча бонусов. Скорость доступа на высоте, спасибо большое ребятам за труды!
Дмитрий
Группа компаний Ecotermix
Несколько раз обжегся на других хостингах. Пока не перешел на TimeWeb. Сначала для проверки перевел один из своих проектов, позже все сайты перенес. Цена за услуги приемлемая. Техподдержка на высоте.
Леонид
Работа сервиса не вызывает нареканий. Удобная панель управления серверами, хорошая техпроддержка. Пользуюсь услугами Timeweb около года, планирую пользоваться дальше и всем рекомендую!
Вопросы и ответы
Что такое хостинг и домен? И чем они друг от друга отличаются?
А чем друг от друга отличаются хостинг, VDS, VPS и выделенный сервер?
У меня уже есть сайт и домен. Могу ли я перенести все это к вам?
Есть ли у вас пробный период?
Какие способы оплаты у вас есть?
Можно ли у вас приобрести лицензии 1С-Битрикс и ISPmanager?
Что такое сертификат безопасности для сайта? И есть ли он у вас?
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Он перезвонит в удобное для вас время и поможет
найти нужное решение.
Он перезвонит в удобное для вас время и поможет
найти нужное решение.