Что такое хостинг и домен? И чем они друг от друга отличаются? Хостинг и домен — две разные услуги. Но чтобы опубликовать сайт в интернете, нужны обе.



Хостинг — это аренда места на сервере для размещения файлов сайта. Такой сервер уже полностью настроен и имеет все необходимое ПО для корректной работы любого сайта.



А домен — это адрес сайта, по которому пользователи находят его в интернете. Например, адрес нашего сайта: timeweb.com

А чем друг от друга отличаются хостинг, VDS, VPS и выделенный сервер? Хостинг — самый простой вариант размещения проекта. Вам дают место на сервере, который уже полностью настроен для работы сайтов, а вам остается только загрузить файлы.



VDS и VPS, или виртуальный сервер — это когда вам в аренду дают часть физического сервера, только для вашего использования. Виртуальный сервер обычно выбирают, когда для проекта недостаточно ресурсов хостинга или когда для его работы нужно особое ПО, которое не получится установить на хостинг.



Выделенный сервер — самое серьезное решение из перечисленных вариантов. Вы получаете отдельный физический сервер, на котором будут размещаться только ваши проекты. Выделенные серверы выбирают для сложных, ресурсоемких проектов, требующих максимум мощности и стабильности.

Есть ли у вас пробный период? При заказе хостинга или конструктора сайтов вам будет автоматически предоставлен 10-дневный тестовый период, чтобы вы смогли попробовать услугу перед оплатой и оценить ее преимущества.



Для VDS и выделенных серверов мы можем предоставить тестовый период от 3 до 5 дней — для этого закажите нужную конфигурацию сервера и обратитесь в поддержку.

Какие способы оплаты у вас есть? Банковские карты, в том числе зарубежные

Кошелек ЮMoney

Кошелек или терминал Qiwi

Оплата по квитанции в банке

Оплата по счету для юридических лиц и ИП Мы предлагаем все основные способы оплаты:

Можно ли у вас приобрести лицензии 1С-Битрикс и ISPmanager?



1С-Битрикс. Мы предлагаем лицензии «1С-Битрикс: Управление сайтом» в следующих редакциях: Старт, Стандарт, Малый бизнес и Бизнес. При покупке лицензии вы получаете бесплатный год хостинга или VDS — подробности



ISPmanager. Мы предлагаем ISPmanager 6 всех редакций: Lite, Pro, Host и Business. Заказать ISP можно в вашей панели управления при создании сервера или в разделе «Лицензии». Лицензия приобретается на 1 месяц и раз в месяц автоматически продлевается при наличии денег на балансе. Да, у нас вы можете купить обе лицензии.. Мы предлагаем лицензии «1С-Битрикс: Управление сайтом» в следующих редакциях: Старт, Стандарт, Малый бизнес и Бизнес. При покупке лицензии вы получаете бесплатный год хостинга или VDS — подробности здесь . Мы предлагаем ISPmanager 6 всех редакций: Lite, Pro, Host и Business. Заказать ISP можно в вашей панели управления при создании сервера или в разделе «Лицензии». Лицензия приобретается на 1 месяц и раз в месяц автоматически продлевается при наличии денег на балансе.