Установить CMS на хостинг вы можете через каталог CMS в панели управления или вручную, путем загрузки файлов на хостинг.

Установка CMS при помощи каталога CMS

В панели управления в разделе «Установка CMS» вам доступен каталог популярных CMS, как платных, так и бесплатных. Основные требования для установки:

На аккаунте должна быть хотя бы одна свободная база данных. Проверить ее наличие можно в разделе « Базы данных » панели управления. Необходим хотя бы один свободный сайт. Проверить его наличие вы можете в разделе «Сайты» — « Мои сайты ».

Вы можете установить CMS, следуя следующей инструкции:

Перейдите в раздел « Установка CMS » панели управления. Нажмите на название CMS, которую необходимо установить. В открывшейся форме нажмите на кнопку «Установить приложение». В следующей форме выберите, какой домен будет привязан к сайту с установленной CMS.

Если в списке нет нужного домена, значит он уже привязан к другому сайту. Перейдите в раздел «Мои сайты» и отвяжите домен.

В этой же форме выберите базу данных: может быть создана новая БД, либо вы можете выбрать одну из существующих (в этом случае необходимо указать ее пароль). Нажмите «Начать установку».

После завершения установки появится форма с реквизитами доступа в административную панель вновь созданного сайта. Также они будут отправлены на ваш контактный ящик.

После этого вы можете перейти к сайту или к форме входа в административную панель.

Установка CMS вручную

Для установки CMS вручную предъявляются такие же требования, как и при установке из раздела «Установка CMS» панели управления: наличие свободной базы данных и сайта.

Для установки необходимо выполнить следующие действия:

В разделе «Домены» — « Мои домены » панели управления добавьте домен, который будет использоваться для сайта. Можно добавить тестовый домен (например, в зонах webtm.ru или tw1.ru) для временного использования. Создайте сайт в разделе «Сайты» — « Мои сайты » и привяжите к нему созданный домен. Скачайте архив с файлами или установочный файл CMS. Рекомендуем вам скачивать дистрибутивы только из доверенных источников, например, с официального сайта разработчика CMS. Загрузите файлы установки на хостинг. Сделать это можно:

при помощи раздела « Файловый менеджер » панели управления (функция «Загрузить и разархивировать»); при помощи стороннего FTP/SSH-клиента.



Файлы необходимо разместить в директории public_html , предварительно удалив оттуда файл index.htm , который по умолчанию создается при создании сайта.

Перейдите на страницу установки CMS, используя домен, привязанный ранее к сайту.

Установка CMS на примере WordPress

Процесс установки различных CMS может отличаться. Рассмотрим вариант установки CMS WordPress версии 4.1.1, загруженной с официального сайта. В качестве примера установка выполняется на домен testwordpress.webtm.ru.

Пройдя все шаги, описанные в предыдущем разделе статьи, переходим на страницу установки: testwordpress.webtm.ru . Открывается форма-приветствие. Знакомимся с информацией и нажимаем «Вперёд». Вводим информацию о базе данных:

Имя базы данных: указываем имя БД, созданной для CMS. Имя пользователя: имя пользователя совпадает с именем базы данных. Пароль: вводим пароль, указанный при создании базы данных. Сервер базы данных: localhost. Префикс таблиц: wp_ (по умолчанию).



Нажимаем кнопку «Отправить».

Если все данные были введены корректно, видим сообщение о том, что CMS готова к установке.

Нажимаем кнопку «Запустить установку».

Вводим первоначальные настройки сайта:

Название сайта: указываем нужное вам название сайта. Имя пользователя: вводим уникальный логин для доступа в административную панель сайта. Пароль, дважды: необходимо ввести пароль для входа в административную панель. Ваш e-mail: указываем контактный электронный адрес для возможности восстановления пароля и других действий с CMS. Приватность: ставим или убираем отметку, разрешающую поисковикам индексировать (находить) сайт.



После этого нажимаем «Установить WordPress».

Установка завершена!

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