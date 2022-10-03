Установка CMS

Установка CMS

Установить CMS на хостинг вы можете через каталог CMS в панели управления или вручную, путем загрузки файлов на хостинг.

Установка CMS при помощи каталога CMS

В панели управления в разделе «Установка CMS» вам доступен каталог популярных CMS, как платных, так и бесплатных. Основные требования для установки:

  1. На аккаунте должна быть хотя бы одна свободная база данных. Проверить ее наличие можно в разделе «Базы данных» панели управления.
  2. Необходим хотя бы один свободный сайт. Проверить его наличие вы можете в разделе «Сайты» — «Мои сайты».

Вы можете установить CMS, следуя следующей инструкции:

  1. Перейдите в раздел «Установка CMS» панели управления.
  2. Нажмите на название CMS, которую необходимо установить.
  3. В открывшейся форме нажмите на кнопку «Установить приложение».
  4. В следующей форме выберите, какой домен будет привязан к сайту с установленной CMS.

Если в списке нет нужного домена, значит он уже привязан к другому сайту. Перейдите в раздел «Мои сайты» и отвяжите домен. 

  1. В этой же форме выберите базу данных: может быть создана новая БД, либо вы можете выбрать одну из существующих (в этом случае необходимо указать ее пароль).
  2. Нажмите «Начать установку».

После завершения установки появится форма с реквизитами доступа в административную панель вновь созданного сайта. Также они будут отправлены на ваш контактный ящик.

После этого вы можете перейти к сайту или к форме входа в административную панель. 

Установка CMS вручную

Для установки CMS вручную предъявляются такие же требования, как и при установке из раздела «Установка CMS» панели управления: наличие свободной базы данных и сайта.

Для установки необходимо выполнить следующие действия:

  1. В разделе «Домены» — «Мои домены» панели управления добавьте домен, который будет использоваться для сайта. Можно добавить тестовый домен (например, в зонах webtm.ru или tw1.ru) для временного использования.
  2. Создайте сайт в разделе «Сайты» — «Мои сайты» и привяжите к нему созданный домен.
  3. Скачайте архив с файлами или установочный файл CMS. Рекомендуем вам скачивать дистрибутивы только из доверенных источников, например, с официального сайта разработчика CMS.
  4. Загрузите файлы установки на хостинг. Сделать это можно:
    • при помощи раздела «Файловый менеджер» панели управления (функция «Загрузить и разархивировать»);
    • при помощи стороннего FTP/SSH-клиента.

Файлы необходимо разместить в директории public_html, предварительно удалив оттуда файл index.htm, который по умолчанию создается при создании сайта.

  1. Перейдите на страницу установки CMS, используя домен, привязанный ранее к сайту.

Установка CMS на примере WordPress

Процесс установки различных CMS может отличаться. Рассмотрим вариант установки CMS WordPress версии 4.1.1, загруженной с официального сайта. В качестве примера установка выполняется на домен testwordpress.webtm.ru.

  1. Пройдя все шаги, описанные в предыдущем разделе статьи, переходим на страницу установки: testwordpress.webtm.ru.
  2. Открывается форма-приветствие. Знакомимся с информацией и нажимаем «Вперёд».
  3. Вводим информацию о базе данных:
    • Имя базы данных: указываем имя БД, созданной для CMS.
    • Имя пользователя: имя пользователя совпадает с именем базы данных.
    • Пароль: вводим пароль, указанный при создании базы данных.
    • Сервер базы данных: localhost.
    • Префикс таблиц: wp_ (по умолчанию).

Нажимаем кнопку «Отправить».

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  1. Если все данные были введены корректно, видим сообщение о том, что CMS готова к установке. 

Нажимаем кнопку «Запустить установку».

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  1. Вводим первоначальные настройки сайта:  
    • Название сайта: указываем нужное вам название сайта.
    • Имя пользователя: вводим уникальный логин для доступа в административную панель сайта.
    • Пароль, дважды: необходимо ввести пароль для входа в административную панель.
    • Ваш e-mail: указываем контактный электронный адрес для возможности восстановления пароля и других действий с CMS.
    • Приватность: ставим или убираем отметку, разрешающую поисковикам индексировать (находить) сайт.

После этого нажимаем «Установить WordPress».

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Установка завершена!

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