Отправка почты с сайта через SMTP

Отправка почты с сайта через SMTP

В отдельных случаях может потребоваться настроить отправку почты с сайта через SMTP-подключение. Популярные CMS имеют специальные плагины или встроенные инструменты для этой функции.

Обратите внимание, что на наших серверах запрещена подмена отправителя: адрес отправителя должен совпадать с адресом, под которым выполняется авторизация на SMTP-сервере.

В статье рассмотрена настройка отправки почты через SMTP-серверы Timeweb. Если вы используете почтовую услугу другого провайдера, потребуется указать иные реквизиты (найти их можно в справке соответствующего провайдера; см., например, Mail.ru, Yandex.ru и пр.).

Wordpress

В Wordpress вы можете использовать один из плагинов, решающих данную задачу, например, WP Mail SMTP, Mail Bank и др. Скачайте нужный плагин с сайта Wordpress либо найдите его в разделе «Плагины» и выполните установку. Далее активируйте плагин и перейдите к его настройке, нажав на «Settings».

Укажите требуемые данные (имена полей могут отличаться в зависимости от используемого модуля):

  • From Email — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка.
  • From Name — имя отправителя (будет видно адресату в поле «От»); можно указать, например, имя сайта.
  • Mailer — Send all WordPress emails via SMTP
  • SMTP Host — smtp.timeweb.ru
  • SMTP Port — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае также нужно выбрать «SSL» в пункте «Encryption»)
  • Authentication — Yes: Use SMTP authentication
  • Username — почтовый ящик (совпадает с полем «From Email»).
  • Password — пароль от указанного ящика.

После сохранения настроек у вас есть возможность произвести тестовую отправку, чтобы проверить, что все работает корректно.

Drupal

Для Drupal также существует специальный модуль — SMTP Authentication Support. По ссылке выберите модуль для нужной версии CMS (7 или 8) и скачайте архив либо скопируйте ссылку на него.

В админ-панели сайта перейдите в раздел «Расширения» и нажмите «Установить новый модуль». Укажите путь к скачанному архиву или вставьте скопированный URL, нажмите «Установить». После установки модуля перейдите в раздел «Конфигурация» и в блоке «Система» нажмите на имя нового модуля.

Дальше требуется включить его и указать необходимые данные.

  • SMTP-сервер — smtp.timeweb.ru
  • Порт SMTP — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае также нужно выбрать «SSL» в пункте «Использовать протокол шифрования»).
  • Имя пользователя — почтовый ящик.
  • Пароль — пароль от указанного ящика.
  • Адрес отправителя — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка (совпадает с полем «Имя пользователя»).
  • Имя отправителя — имя, которое будет отображаться для получателя поле «От», например, имя вашего сайта.

После сохранения настроек у вас есть возможность произвести тестовую отправку, чтобы проверить, что все работает корректно.

Joomla

В случае с Joomla для настройки почты по SMTP вам доступны внутренние инструменты в админ-панели CMS. Кликните на ссылку «Система» в меню сверху, далее — «Общие настройки»; после перейдите на вкладку «Сервер» и найдите блок «Настройка почты».

Убедитесь, что опция «Отправка почты» включена, после чего укажите необходимые данные:

  • E-mail сайта — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка.
  • Отправитель письма — имя отправителя (будет видно адресату в поле «От»); можно указать, например, имя сайта.
  • Способ отправки — SMTP
  • SMTP-сервер — smtp.timeweb.ru
  • Порт SMTP-сервера — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае также нужно выбрать «SSL» в пункте «Защита SMTP»).
  • Авторизация на SMTP-сервере — Да
  • Имя пользователя SMTP — почтовый ящик (совпадает с полем «E-mail сайта»).
  • Пароль для SMTP — пароль от указанного ящика.

После сохранения настроек у вас есть возможность произвести тестовую отправку, чтобы проверить, что все работает корректно.

Bitrix

Специальные модули для отправки почты по SMTP существуют и для 1С-Битрикс, найти их можно в каталоге решений. Есть платные и бесплатные модули (например, этот). Описание функционала, инструкции по установке, а также отзывы других пользователей доступны на странице конкретного модуля.

Имена полей в процессе настройки могут отличаться, но основные параметры, которые вам нужно использовать, следующие:

  • SMTP-сервер — smtp.timeweb.ru
  • Порт — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае также нужно указать «SSL» в пункте «Тип шифрования»).
  • Аутентификация SMTP — Да
  • Имя пользователя — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка.
  • Пароль — пароль от почтового ящика.

InstantCMS

В админ-панели сайта перейдите в раздел «Настройки» и далее на вкладку «Почта». В пункте «Почтовый транспорт» выберите «SMTP» и укажите следующие параметры:

  • Адрес отправителя — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка.
  • Название отправителя — имя отправителя, например, имя сайта (будет видно адресату в поле «От»).
  • SMTP Сервер — smtp.timeweb.ru
  • Порт — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае также нужно указать «SSL» в пункте «SMTP Шифрование»).
  • SMTP Авторизация — отметить галочкой.
  • SMTP Пользователь — почтовый ящик (совпадает с полем «Адрес отправителя»).
  • Пароль — пароль от почтового ящика.

После сохранения настроек вы можете произвести тестовую отправку по кнопке «Проверить настройки почты» слева вверху, чтобы убедиться, что все работает корректно.

MODX Revolution

MODX Revo, как и Joomla, имеет необходимые внутренние инструменты. В админ-панели наведите курсор на значок шестеренки справа вверху и откройте раздел «Системные настройки». В поле «Фильтр по разделу» выберите «Почта».

Укажите следующие значения для перечисленных ниже параметров:

  • SMTP аутентификация — Да
  • SMTP хосты — smtp.timeweb.ru
  • SMTP пароль — пароль от почтового ящика.
  • SMTP номер порта — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае также нужно указать «ssl» в пункте «SMTP префикс для соединений»).
  • SMTP пользователь — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка.
  • Использовать SMTP — Да

Netcat

В админ-панели перейдите в раздел «Настройки» — «Настройки системы». В блоке «Вид транспорта» выберите «Использовать SMTP» и укажите следующие параметры:

  • SMTP сервер — smtp.timeweb.ru
  • Порт — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае также нужно указать «SSL» в пункте «Шифрование»).
  • Использовать аутентификацию — отметить галочкой.
  • Имя пользователя — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка.
  • Пароль — пароль от почтового ящика.

OpenCart

В админ-панели перейдите в раздел «Система» — «Настройки». Нажмите на кнопку «Редактировать» у магазина и откройте вкладку «Почта». В пункте «Почтовый протокол» выберите «SMTP» и укажите следующие параметры:

  • SMTP Имя сервера — smtp.timeweb.ru
  • SMTP Логин — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка. Ящик обязательно должен совпадать с ящиком, указанным в настройках магазина на вкладке «Витрина» (раздел «Система» — «Настройки»).
  • SMTP Пароль  — пароль от почтового ящика.
  • SMTP Порт — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае адрес сервера SMTP необходимо указать как ssl://smtp.timeweb.ru).

phpBB

В панели администратора на вкладке «Общие» кликните на пункт «Настройки почты» (в разделе «Средства связи»). В блоке «Настройки SMTP» укажите следующие параметры:

  • Использовать SMTP для отправки email-сообщений — Да.
  • Адрес сервера SMTP — smtp.timeweb.ru
  • Порт сервера SMTP — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае адрес сервера SMTP необходимо указать как ssl://smtp.timeweb.ru).
  • Метод аутентификации для SMTP — PLAIN
  • Имя пользователя SMTP — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка.
  • Пароль SMTP — пароль от почтового ящика.

После сохранения настроек вы можете произвести пробную отправку по кнопке «Отправить тестовое email-сообщение» сверху над блоком SMTP.

PrestaShop

В админ-панели в блоке «Настроить» выберите «Расширенные параметры» — «E-mail». Отметьте пункт «Задать свои параметры для SMTP сервера» и укажите следующие значения:

  • Сервер SMTP — smtp.timeweb.ru
  • Имя пользователя SMTP — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка.
  • Пароль SMTP — пароль от почтового ящика.
  • Порт — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае также нужно указать «SSL» в пункте «Шифрование»).

В блоке ниже («Проверка конфигурации электронной почты») вы можете произвести тестовую отправку, для проверки корректности настроек.

 

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