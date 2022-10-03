Отправка почты с сайта через SMTP
В отдельных случаях может потребоваться настроить отправку почты с сайта через SMTP-подключение. Популярные CMS имеют специальные плагины или встроенные инструменты для этой функции.
Обратите внимание, что на наших серверах запрещена подмена отправителя: адрес отправителя должен совпадать с адресом, под которым выполняется авторизация на SMTP-сервере.
В статье рассмотрена настройка отправки почты через SMTP-серверы Timeweb. Если вы используете почтовую услугу другого провайдера, потребуется указать иные реквизиты (найти их можно в справке соответствующего провайдера; см., например, Mail.ru, Yandex.ru и пр.).
Wordpress
В Wordpress вы можете использовать один из плагинов, решающих данную задачу, например, WP Mail SMTP, Mail Bank и др. Скачайте нужный плагин с сайта Wordpress либо найдите его в разделе «Плагины» и выполните установку. Далее активируйте плагин и перейдите к его настройке, нажав на «Settings».
Укажите требуемые данные (имена полей могут отличаться в зависимости от используемого модуля):
- From Email — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка.
- From Name — имя отправителя (будет видно адресату в поле «От»); можно указать, например, имя сайта.
- Mailer — Send all WordPress emails via SMTP
- SMTP Host — smtp.timeweb.ru
- SMTP Port — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае также нужно выбрать «SSL» в пункте «Encryption»)
- Authentication — Yes: Use SMTP authentication
- Username — почтовый ящик (совпадает с полем «From Email»).
- Password — пароль от указанного ящика.
После сохранения настроек у вас есть возможность произвести тестовую отправку, чтобы проверить, что все работает корректно.
Drupal
Для Drupal также существует специальный модуль — SMTP Authentication Support. По ссылке выберите модуль для нужной версии CMS (7 или 8) и скачайте архив либо скопируйте ссылку на него.
В админ-панели сайта перейдите в раздел «Расширения» и нажмите «Установить новый модуль». Укажите путь к скачанному архиву или вставьте скопированный URL, нажмите «Установить». После установки модуля перейдите в раздел «Конфигурация» и в блоке «Система» нажмите на имя нового модуля.
Дальше требуется включить его и указать необходимые данные.
- SMTP-сервер — smtp.timeweb.ru
- Порт SMTP — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае также нужно выбрать «SSL» в пункте «Использовать протокол шифрования»).
- Имя пользователя — почтовый ящик.
- Пароль — пароль от указанного ящика.
- Адрес отправителя — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка (совпадает с полем «Имя пользователя»).
- Имя отправителя — имя, которое будет отображаться для получателя поле «От», например, имя вашего сайта.
После сохранения настроек у вас есть возможность произвести тестовую отправку, чтобы проверить, что все работает корректно.
Joomla
В случае с Joomla для настройки почты по SMTP вам доступны внутренние инструменты в админ-панели CMS. Кликните на ссылку «Система» в меню сверху, далее — «Общие настройки»; после перейдите на вкладку «Сервер» и найдите блок «Настройка почты».
Убедитесь, что опция «Отправка почты» включена, после чего укажите необходимые данные:
- E-mail сайта — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка.
- Отправитель письма — имя отправителя (будет видно адресату в поле «От»); можно указать, например, имя сайта.
- Способ отправки — SMTP
- SMTP-сервер — smtp.timeweb.ru
- Порт SMTP-сервера — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае также нужно выбрать «SSL» в пункте «Защита SMTP»).
- Авторизация на SMTP-сервере — Да
- Имя пользователя SMTP — почтовый ящик (совпадает с полем «E-mail сайта»).
- Пароль для SMTP — пароль от указанного ящика.
После сохранения настроек у вас есть возможность произвести тестовую отправку, чтобы проверить, что все работает корректно.
Bitrix
Специальные модули для отправки почты по SMTP существуют и для 1С-Битрикс, найти их можно в каталоге решений. Есть платные и бесплатные модули (например, этот). Описание функционала, инструкции по установке, а также отзывы других пользователей доступны на странице конкретного модуля.
Имена полей в процессе настройки могут отличаться, но основные параметры, которые вам нужно использовать, следующие:
- SMTP-сервер — smtp.timeweb.ru
- Порт — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае также нужно указать «SSL» в пункте «Тип шифрования»).
- Аутентификация SMTP — Да
- Имя пользователя — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка.
- Пароль — пароль от почтового ящика.
InstantCMS
В админ-панели сайта перейдите в раздел «Настройки» и далее на вкладку «Почта». В пункте «Почтовый транспорт» выберите «SMTP» и укажите следующие параметры:
- Адрес отправителя — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка.
- Название отправителя — имя отправителя, например, имя сайта (будет видно адресату в поле «От»).
- SMTP Сервер — smtp.timeweb.ru
- Порт — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае также нужно указать «SSL» в пункте «SMTP Шифрование»).
- SMTP Авторизация — отметить галочкой.
- SMTP Пользователь — почтовый ящик (совпадает с полем «Адрес отправителя»).
- Пароль — пароль от почтового ящика.
После сохранения настроек вы можете произвести тестовую отправку по кнопке «Проверить настройки почты» слева вверху, чтобы убедиться, что все работает корректно.
MODX Revolution
MODX Revo, как и Joomla, имеет необходимые внутренние инструменты. В админ-панели наведите курсор на значок шестеренки справа вверху и откройте раздел «Системные настройки». В поле «Фильтр по разделу» выберите «Почта».
Укажите следующие значения для перечисленных ниже параметров:
- SMTP аутентификация — Да
- SMTP хосты — smtp.timeweb.ru
- SMTP пароль — пароль от почтового ящика.
- SMTP номер порта — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае также нужно указать «ssl» в пункте «SMTP префикс для соединений»).
- SMTP пользователь — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка.
- Использовать SMTP — Да
Netcat
В админ-панели перейдите в раздел «Настройки» — «Настройки системы». В блоке «Вид транспорта» выберите «Использовать SMTP» и укажите следующие параметры:
- SMTP сервер — smtp.timeweb.ru
- Порт — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае также нужно указать «SSL» в пункте «Шифрование»).
- Использовать аутентификацию — отметить галочкой.
- Имя пользователя — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка.
- Пароль — пароль от почтового ящика.
OpenCart
В админ-панели перейдите в раздел «Система» — «Настройки». Нажмите на кнопку «Редактировать» у магазина и откройте вкладку «Почта». В пункте «Почтовый протокол» выберите «SMTP» и укажите следующие параметры:
- SMTP Имя сервера — smtp.timeweb.ru
- SMTP Логин — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка. Ящик обязательно должен совпадать с ящиком, указанным в настройках магазина на вкладке «Витрина» (раздел «Система» — «Настройки»).
- SMTP Пароль — пароль от почтового ящика.
- SMTP Порт — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае адрес сервера SMTP необходимо указать как ssl://smtp.timeweb.ru).
phpBB
В панели администратора на вкладке «Общие» кликните на пункт «Настройки почты» (в разделе «Средства связи»). В блоке «Настройки SMTP» укажите следующие параметры:
- Использовать SMTP для отправки email-сообщений — Да.
- Адрес сервера SMTP — smtp.timeweb.ru
- Порт сервера SMTP — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае адрес сервера SMTP необходимо указать как ssl://smtp.timeweb.ru).
- Метод аутентификации для SMTP — PLAIN
- Имя пользователя SMTP — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка.
- Пароль SMTP — пароль от почтового ящика.
После сохранения настроек вы можете произвести пробную отправку по кнопке «Отправить тестовое email-сообщение» сверху над блоком SMTP.
PrestaShop
В админ-панели в блоке «Настроить» выберите «Расширенные параметры» — «E-mail». Отметьте пункт «Задать свои параметры для SMTP сервера» и укажите следующие значения:
- Сервер SMTP — smtp.timeweb.ru
- Имя пользователя SMTP — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка.
- Пароль SMTP — пароль от почтового ящика.
- Порт — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае также нужно указать «SSL» в пункте «Шифрование»).
В блоке ниже («Проверка конфигурации электронной почты») вы можете произвести тестовую отправку, для проверки корректности настроек.