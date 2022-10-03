Отправка почты с сайта через SMTP

Отправка почты с сайта через SMTP

В отдельных случаях может потребоваться настроить отправку почты с сайта через SMTP-подключение. Популярные CMS имеют специальные плагины или встроенные инструменты для этой функции.

Обратите внимание, что на наших серверах запрещена подмена отправителя: адрес отправителя должен совпадать с адресом, под которым выполняется авторизация на SMTP-сервере.

В статье рассмотрена настройка отправки почты через SMTP-серверы Timeweb. Если вы используете почтовую услугу другого провайдера, потребуется указать иные реквизиты (найти их можно в справке соответствующего провайдера; см., например, Mail.ru, Yandex.ru и пр.).

Wordpress

В Wordpress вы можете использовать один из плагинов, решающих данную задачу, например, WP Mail SMTP, Mail Bank и др. Скачайте нужный плагин с сайта Wordpress либо найдите его в разделе «Плагины» и выполните установку. Далее активируйте плагин и перейдите к его настройке, нажав на «Settings».

Укажите требуемые данные (имена полей могут отличаться в зависимости от используемого модуля):

From Email — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка.

From Name — имя отправителя (будет видно адресату в поле «От»); можно указать, например, имя сайта.

Mailer — Send all WordPress emails via SMTP

SMTP Host — smtp.timeweb.ru

SMTP Port — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае также нужно выбрать «SSL» в пункте «Encryption»)

Authentication — Yes: Use SMTP authentication

Username — почтовый ящик (совпадает с полем «From Email»).

Password — пароль от указанного ящика.

После сохранения настроек у вас есть возможность произвести тестовую отправку, чтобы проверить, что все работает корректно.

Drupal

Для Drupal также существует специальный модуль — SMTP Authentication Support. По ссылке выберите модуль для нужной версии CMS (7 или 8) и скачайте архив либо скопируйте ссылку на него.

В админ-панели сайта перейдите в раздел «Расширения» и нажмите «Установить новый модуль». Укажите путь к скачанному архиву или вставьте скопированный URL, нажмите «Установить». После установки модуля перейдите в раздел «Конфигурация» и в блоке «Система» нажмите на имя нового модуля.

Дальше требуется включить его и указать необходимые данные.

SMTP-сервер — smtp.timeweb.ru

Порт SMTP — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае также нужно выбрать «SSL» в пункте «Использовать протокол шифрования»).

Имя пользователя — почтовый ящик.

Пароль — пароль от указанного ящика.

Адрес отправителя — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка (совпадает с полем «Имя пользователя»).

Имя отправителя — имя, которое будет отображаться для получателя поле «От», например, имя вашего сайта.

После сохранения настроек у вас есть возможность произвести тестовую отправку, чтобы проверить, что все работает корректно.

Joomla

В случае с Joomla для настройки почты по SMTP вам доступны внутренние инструменты в админ-панели CMS. Кликните на ссылку «Система» в меню сверху, далее — «Общие настройки»; после перейдите на вкладку «Сервер» и найдите блок «Настройка почты».

Убедитесь, что опция «Отправка почты» включена, после чего укажите необходимые данные:

E-mail сайта — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка.

Отправитель письма — имя отправителя (будет видно адресату в поле «От»); можно указать, например, имя сайта.

Способ отправки — SMTP

SMTP-сервер — smtp.timeweb.ru

Порт SMTP-сервера — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае также нужно выбрать «SSL» в пункте «Защита SMTP»).

Авторизация на SMTP-сервере — Да

Имя пользователя SMTP — почтовый ящик (совпадает с полем «E-mail сайта»).

Пароль для SMTP — пароль от указанного ящика.

После сохранения настроек у вас есть возможность произвести тестовую отправку, чтобы проверить, что все работает корректно.

Bitrix

Специальные модули для отправки почты по SMTP существуют и для 1С-Битрикс, найти их можно в каталоге решений. Есть платные и бесплатные модули (например, этот). Описание функционала, инструкции по установке, а также отзывы других пользователей доступны на странице конкретного модуля.

Имена полей в процессе настройки могут отличаться, но основные параметры, которые вам нужно использовать, следующие:

SMTP-сервер — smtp.timeweb.ru

Порт — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае также нужно указать «SSL» в пункте «Тип шифрования»).

Аутентификация SMTP — Да

Имя пользователя — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка.

Пароль — пароль от почтового ящика.

InstantCMS

В админ-панели сайта перейдите в раздел «Настройки» и далее на вкладку «Почта». В пункте «Почтовый транспорт» выберите «SMTP» и укажите следующие параметры:

Адрес отправителя — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка.

Название отправителя — имя отправителя, например, имя сайта (будет видно адресату в поле «От»).

SMTP Сервер — smtp.timeweb.ru

Порт — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае также нужно указать «SSL» в пункте «SMTP Шифрование»).

SMTP Авторизация — отметить галочкой.

SMTP Пользователь — почтовый ящик (совпадает с полем «Адрес отправителя»).

Пароль — пароль от почтового ящика.

После сохранения настроек вы можете произвести тестовую отправку по кнопке «Проверить настройки почты» слева вверху, чтобы убедиться, что все работает корректно.

MODX Revolution

MODX Revo, как и Joomla, имеет необходимые внутренние инструменты. В админ-панели наведите курсор на значок шестеренки справа вверху и откройте раздел «Системные настройки». В поле «Фильтр по разделу» выберите «Почта».

Укажите следующие значения для перечисленных ниже параметров:

SMTP аутентификация — Да

SMTP хосты — smtp.timeweb.ru

SMTP пароль — пароль от почтового ящика.

SMTP номер порта — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае также нужно указать «ssl» в пункте «SMTP префикс для соединений»).

SMTP пользователь — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка.

Использовать SMTP — Да

Netcat

В админ-панели перейдите в раздел «Настройки» — «Настройки системы». В блоке «Вид транспорта» выберите «Использовать SMTP» и укажите следующие параметры:

SMTP сервер — smtp.timeweb.ru

Порт — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае также нужно указать «SSL» в пункте «Шифрование»).

Использовать аутентификацию — отметить галочкой.

Имя пользователя — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка.

Пароль — пароль от почтового ящика.

OpenCart

В админ-панели перейдите в раздел «Система» — «Настройки». Нажмите на кнопку «Редактировать» у магазина и откройте вкладку «Почта». В пункте «Почтовый протокол» выберите «SMTP» и укажите следующие параметры:

SMTP Имя сервера — smtp.timeweb.ru

SMTP Логин — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка. Ящик обязательно должен совпадать с ящиком, указанным в настройках магазина на вкладке «Витрина» (раздел «Система» — «Настройки»).

SMTP Пароль — пароль от почтового ящика.

SMTP Порт — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае адрес сервера SMTP необходимо указать как ssl://smtp.timeweb.ru).

phpBB

В панели администратора на вкладке «Общие» кликните на пункт «Настройки почты» (в разделе «Средства связи»). В блоке «Настройки SMTP» укажите следующие параметры:

Использовать SMTP для отправки email-сообщений — Да.

Адрес сервера SMTP — smtp.timeweb.ru

Порт сервера SMTP — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае адрес сервера SMTP необходимо указать как ssl://smtp.timeweb.ru).

Метод аутентификации для SMTP — PLAIN

Имя пользователя SMTP — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка.

Пароль SMTP — пароль от почтового ящика.

После сохранения настроек вы можете произвести пробную отправку по кнопке «Отправить тестовое email-сообщение» сверху над блоком SMTP.

PrestaShop

В админ-панели в блоке «Настроить» выберите «Расширенные параметры» — «E-mail». Отметьте пункт «Задать свои параметры для SMTP сервера» и укажите следующие значения:

Сервер SMTP — smtp.timeweb.ru

Имя пользователя SMTP — почтовый ящик, с которого будет происходить отправка.

Пароль SMTP — пароль от почтового ящика.

Порт — 25 или 2525 (либо 465, и в этом случае также нужно указать «SSL» в пункте «Шифрование»).

В блоке ниже («Проверка конфигурации электронной почты») вы можете произвести тестовую отправку, для проверки корректности настроек.