Настройка почты

Для настройки почты на своем домене вы можете использовать почтовый кластер Timeweb Cloud. Управление настройками доступно в разделе «Почта»:

Подключение почты

Почта не включена по умолчанию, но вы можете подключить ее в любой момент в разделе «Почта».

Перед подключением услуги необходимо ознакомиться с условиями ее предоставления, активировать чекбокс «Я согласен с правилами предоставления услуги» и нажать кнопку «Подключить». При желании вы сможете отключить услугу в любое время.

Создание почтового ящика

Для создания ящика выберите домен из выпадающего списка и нажмите кнопку «Добавить ящик». Вы увидите диалоговое окно, в котором необходимо заполнить поля «Логин», «Пароль» (может быть сгенерирован автоматически при нажатии кнопки «Сгенерировать пароль») и «Комментарий». Здесь же вы можете включить защиту от спама — или сделать это позднее, в настройках почтового ящика.

По окончании ввода данных нажмите «Создать». Новый почтовый ящик появится в общем списке, и вы сможете управлять и пользоваться им.

Работа с почтовым ящиком

Для работы с почтовым ящиком вы можете использовать как сторонние почтовые клиенты, такие как MS Outlook, Mozilla Thunderbird и прочие, так и разработанный нами почтовый интерфейс Webmail, доступный по адресу webmail.timeweb.ru.

Для входа в Webmail из панели управления нажмите на ссылку с именем почтового ящика в списке ящиков. В появившемся диалоговом окне введите заданный пароль. Если вы хотите, чтобы в следующий раз при входе система не запрашивала у вас пароль, установите галочку «Запомнить меня». По завершении ввода данных нажмите «Войти».

Если вы используете сторонние почтовые клиенты, вам потребуются следующие данные для настройки соединения:

SMTP-сервер: smtp.timeweb.ru

POP3-сервер: pop3.timeweb.ru

IMAP-сервер: imap.timeweb.ru

Мы рекомендуем использовать защищенное соединение SSL (такая настройка есть в любом почтовом клиенте). Для входящей и исходящей почты необходимо использовать авторизацию.

Инструкцию по настройке почтовых клиентов вы сможете найти в отдельной статье.

Настройка почтового ящика

Для настройки почтового ящика нажмите на три точки рядом с ящиком и выберите, что нужно настроить.

Общие настройки

Здесь вы сможете задать пароль для почтового ящика, а также включить или выключить автоответчик. Автоответчик позволяет автоматически генерировать ответное письмо с любым заданным вами текстом.

Спам-фильтр

Выбор действия со спамом. По умолчанию письма, определенные как спам, кладутся в папку «Спам», но вы можете настроить удаление или пометку таких писем.

Пересылка входящих

Рассылка почты, присылаемой на настраиваемый ящик. Вы можете указать, на какие еще ящики, кроме текущего, необходимо дублировать почту, а также выбрать, удалять письма из текущего ящика или сохранять.

Пересылка исходящих

Контроль исходящих писем. Все письма, отправленные с этого ящика, будут дублироваться на указанную вами почту.

Удаление почтового ящика

Для удаления почтового ящика нажмите на три точки рядом с ящиком и выберите «Удалить».

Доменная почта

Функция «Доменная почта» используется для писем, адресатом в которых указан текущий домен, но логин адреса не совпадает ни с одним из ящиков, созданных на данном домене. С помощью этого инструмента вы можете задать ящик, на который будет собираться почта, отправленная на ошибочные (несуществующие) ящики на данном домене.

Почтовая квота

Вы можете самостоятельно регулировать размер дискового пространства для почты. Чтобы при необходимости увеличить или уменьшить его, кликните на почтовой квоты в правом верхнем углу.

Минимальный шаг изменения почтового лимита составляет 5 Гб.

Безопасность

Мы уделяем вопросам безопасности особое внимание. Для обеспечения высокого уровня безопасности предприняты следующие меры:

веб-интерфейс webmail.timeweb.ru работает только через защищенный протокол HTTPS;

вся почта надежно защищена от спама системой фильтрации Rspamd

Отключение почты

Чтобы отключить почтовую услугу, перейдите на вкладку «Настройки» и нажмите «Отключить». Все ящики будут удалены, оплата за услугу перестанет списываться.