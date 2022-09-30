Правила и ограничения на хостинге

Правила оказания услуги «Виртуальный хостинг» подробно описаны на нашем сайте.

На серверах виртуального хостинга действуют некоторые ограничения, ознакомиться с которыми вы можете ниже:

Суммарная нагрузка в день не должна превышать лимиты нагрузки на MySQL и CPU , установленные для выбранного тарифа. На тарифах обычного хостинга и тарифах «Старт» CMS-хостинга запрещается использование процессами процессоров сервера более 90% в течение 10 минут. В случае превышения лимита процесс завершается. Максимальное число процессов пользователя — не более 40. При превышении лимита может возникать ошибка «Cannot fork». Максимальное использование оперативной памяти на процесс (memory_limit):

- 1024 Мб для тарифных планов Year+, Optimo+, Century+, Millennium+ и тарифов CMS-хостинга;

- 2048 Мб для тарифных планов Eterno, 1Сайт и Premium. Максимальное время исполнения скрипта (max_execution_time), установленное по умолчанию:

- 800 секунд для тарифных планов Year+, Optimo+, Century+, Millennium+ и тарифов «Старт» CMS-хостинга;

- 1000 секунд для тарифных планов Eterno, 1Сайт, Premium и тарифов «PRO» CMS-хостинга. Установлены ограничения параметров:

- post_max_size = 5000M;

- upload_max_filesize = 5000M;

- client_max_body_size = 5000M. Установлены ограничения следующих параметров MySQL:

- Максимальное количество одновременных соединений с сервером БД MySQL (max_user_connections) — 100;

- Максимальный размер пакета (max_allowed_packet) — 20 Мб. На серверах с Ubuntu 14.04 на тарифах обычного хостинга, тарифах «Старт» CMS-хостинга и тарифе «1Сайт» установлено ограничение на количество одновременных подключений: MaxClientsVhost=20. На серверах с Ubuntu 18.04 на тарифах обычного хостинга, тарифах «Старт» CMS-хостинга и тарифе «1Сайт» установлено ограничение на количество активных соединений по домену: proxy_limit=30. Недоступен для использования протокол UDP. Запрещается использование сокетов (socket_create, bind) на всех тарифах хостинга. Для использования недоступны какие-либо порты, кроме основных (например, 21, 22, 80 и 443 для внешних запросов к серверу; 25, 2525 — для исходящего подключения к почтовым серверам; 3306 — для внутреннего подключения к серверу баз данных; и т.д.).

При желании вы можете увеличить лимиты для текущего тарифного плана, заказав дополнительные услуги. Подробнее об этой возможности можно узнать из статьи «Расширение параметров тарифа». Также вы всегда можете сменить тарифный план на более мощный, воспользовавшись инструкцией «Изменение тарифа».

Во время тестового периода вам доступен полноценный тарифный план со всеми его функциями, за исключением cron, а также отправки почты в любом виде — она недоступна как средствами php-скрипта, так и с отдельного почтового ящика.