Перенос доменов .ru и .рф из Timeweb к другому регистратору
Перед переносом домена тщательно изучите информацию о деятельности и репутации принимающего регистратора или хостинг-провайдера.
Будьте внимательны, чтобы не потерять свой домен из-за мошеннических действий недобросовестных компаний.
- Перенос доменов, зарегистрированных в ТаймВэб.Домены
- Перенос доменов, зарегистрированных в R01
Перенос доменов, зарегистрированных в ТаймВэб.Домены
Для переноса домена необходимо выполнить следующие действия:
- Проверьте, что у домена указаны актуальные контактные данные (e-mail и номер телефона администратора).
- Отправьте заявку на перенос с административного ящика домена на domains@timeweb.name. В заявке в свободной форме сообщите о своем желании перенести домен и предпочтительном способе получения AuthInfo-код (код переноса): в письменном виде или по e-mail.
- Если выбран способ «Подтверждение по e-mail», к заявке необходимо приложить скан-копии идентифицирующих документов:
-
- для физических лиц и ИП — паспорт (разворот с фото и отметкой и постоянной регистрации);
- для юридических лиц — свидетельство ОГРН.
В ответ на заявку мы предоставим вам AuthInfo-код.
- Если выбран способ «В письменном виде», для получения кода администратору домена необходимо приехать в офис ТаймВэб.Домены в течение 3 рабочих дней с момента оформления заявки.
При себе необходимо иметь документы:
- для физических лиц и ИП — паспорт;
- для представителя юридического лица — паспорт и копию свидетельства ОГРН. Если представитель не является руководителем юридического лица, также необходимо предоставить доверенность на право совершать все необходимые действия, связанные с передачей доменного имени.
- Сообщите код AuthInfo принимающему Регистратору.
Перенос доменов, зарегистрированных в R01
Перенос домена с договора Timeweb в R01 к другому регистратору
Для переноса домена необходимо выполнить следующие действия:
- Авторизоваться в панели управления доменом на стороне регистратора R01. Инструкция по получению доступа представлена здесь.
- Выбрать нужный домен и проверить актуальность контактных данных администратора домена (e-mail, телефон).
- В настройках домена в разделе «Код трансфера» указать способ получения подтверждения заявки на перенос домена (в письменном виде, по e-mail или через sms).
Если выбран способ «В письменном виде» — необходимо приехать в офис R01 в течение 3 рабочих дней с момента оформления заявки и получить код, предоставив паспорт (для представителей физических или юридических лиц — дополнительно потребуется предоставить доверенность).
Если выбран способ «Подтверждение по e-mail или по sms» — на e-mail или в sms поступит ключ подтверждения заявки на смену Регистратора.
- Подтвердить заявку на перенос домена, указав полученный (по e-mail, в sms или на бланке) ключ в панели управления доменом на стороне регистратора R01 в разделе «Заявки на выдачу кода» для нужного домена.
- Подтвердить в течение 3 дней заявку на трансфер домена, перейдя по ссылке, полученной по e-mail (отправляется дополнительно).
- Получить код переноса в настройках нужного домена в панели управления доменом на стороне регистратора R01.
- Сообщить ключ принимающему Регистратору.
Перенос домена с договора Timeweb на другой договор внутри R01
Для переноса домена с договора Timeweb на другой договор внутри R01 уточните у нового хостинг-провайдера возможность прямой передачи домена — для этого провайдер должен сообщить свой мэйнтейнер (идентификатор договора).
После получения мэйнтейнера сообщите его службе поддержки Timeweb, создав обращение из вашей панели управления. К обращению необходимо прикрепить скан-копию идентифицирующего документа владельца домена (паспорт — для физических лиц, свидетельство ИНН — для юридических лиц).
Если возможности прямой передачи домена нет, уведомите регистратора R01 о переносе, предоставив письмо от администратора домена. Форму письма и адрес отправки можно найти на сайте регистратора.
К письму от физического лица необходимо приложить копию паспорта (первый разворот и страница со штампом о постоянной регистрации), к письму от юридического лица — копию свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (свидетельство ОГРН).
В письме необходимо указать номер договора компании, к которой осуществляется перенос, а также соответствующий идентификатор договора (мэйнтейнер).
Перенос домена с договора Timeweb на прямой договор с R01
Для переноса домена с договора Timeweb на прямой договор с Регистратором R01 вам необходимо заключить договор с R01.
После заключения договора уведомите R01 о переносе домена, предоставив письмо от администратора домена. Форму письма и адрес отправки можно найти на сайте регистратора.
К письму от физического лица необходимо приложить копию паспорта (первый разворот и страница со штампом о постоянной регистрации), к письму от юридического лица — копию свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (свидетельство ОГРН).