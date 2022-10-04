Перенос доменов .ru и .рф из Timeweb к другому регистратору

Перенос доменов .ru и .рф из Timeweb к другому регистратору

Перед переносом домена тщательно изучите информацию о деятельности и репутации принимающего регистратора или хостинг-провайдера. Будьте внимательны, чтобы не потерять свой домен из-за мошеннических действий недобросовестных компаний.

Перенос доменов, зарегистрированных в ТаймВэб.Домены

Для переноса домена необходимо выполнить следующие действия:

Проверьте, что у домена указаны актуальные контактные данные (e-mail и номер телефона администратора). Отправьте заявку на перенос с административного ящика домена на domains@timeweb.name . В заявке в свободной форме сообщите о своем желании перенести домен и предпочтительном способе получения AuthInfo-код (код переноса): в письменном виде или по e-mail. Если выбран способ « Подтверждение по e-mail », к заявке необходимо приложить скан-копии идентифицирующих документов:

для физических лиц и ИП — паспорт (разворот с фото и отметкой и постоянной регистрации); для юридических лиц — свидетельство ОГРН.



В ответ на заявку мы предоставим вам AuthInfo-код.

Если выбран способ « В письменном виде », для получения кода администратору домена необходимо приехать в офис ТаймВэб.Домены в течение 3 рабочих дней с момента оформления заявки.

При себе необходимо иметь документы:

для физических лиц и ИП — паспорт;

для представителя юридического лица — паспорт и копию свидетельства ОГРН. Если представитель не является руководителем юридического лица, также необходимо предоставить доверенность на право совершать все необходимые действия, связанные с передачей доменного имени.

Сообщите код AuthInfo принимающему Регистратору.

Перенос доменов, зарегистрированных в R01

Перенос домена с договора Timeweb в R01 к другому регистратору

Для переноса домена необходимо выполнить следующие действия:

Авторизоваться в панели управления доменом на стороне регистратора R01. Инструкция по получению доступа представлена здесь . Выбрать нужный домен и проверить актуальность контактных данных администратора домена (e-mail, телефон). В настройках домена в разделе «Код трансфера» указать способ получения подтверждения заявки на перенос домена (в письменном виде, по e-mail или через sms).

Если выбран способ «В письменном виде» — необходимо приехать в офис R01 в течение 3 рабочих дней с момента оформления заявки и получить код, предоставив паспорт (для представителей физических или юридических лиц — дополнительно потребуется предоставить доверенность).

Если выбран способ «Подтверждение по e-mail или по sms» — на e-mail или в sms поступит ключ подтверждения заявки на смену Регистратора.

Подтвердить заявку на перенос домена, указав полученный (по e-mail, в sms или на бланке) ключ в панели управления доменом на стороне регистратора R01 в разделе «Заявки на выдачу кода» для нужного домена. Подтвердить в течение 3 дней заявку на трансфер домена, перейдя по ссылке, полученной по e-mail (отправляется дополнительно). Получить код переноса в настройках нужного домена в панели управления доменом на стороне регистратора R01. Сообщить ключ принимающему Регистратору.

Перенос домена с договора Timeweb на другой договор внутри R01

Для переноса домена с договора Timeweb на другой договор внутри R01 уточните у нового хостинг-провайдера возможность прямой передачи домена — для этого провайдер должен сообщить свой мэйнтейнер (идентификатор договора).

После получения мэйнтейнера сообщите его службе поддержки Timeweb, создав обращение из вашей панели управления. К обращению необходимо прикрепить скан-копию идентифицирующего документа владельца домена (паспорт — для физических лиц, свидетельство ИНН — для юридических лиц).

Если возможности прямой передачи домена нет, уведомите регистратора R01 о переносе, предоставив письмо от администратора домена. Форму письма и адрес отправки можно найти на сайте регистратора.

К письму от физического лица необходимо приложить копию паспорта (первый разворот и страница со штампом о постоянной регистрации), к письму от юридического лица — копию свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (свидетельство ОГРН).

В письме необходимо указать номер договора компании, к которой осуществляется перенос, а также соответствующий идентификатор договора (мэйнтейнер).

Перенос домена с договора Timeweb на прямой договор с R01

Для переноса домена с договора Timeweb на прямой договор с Регистратором R01 вам необходимо заключить договор с R01.

После заключения договора уведомите R01 о переносе домена, предоставив письмо от администратора домена. Форму письма и адрес отправки можно найти на сайте регистратора.

К письму от физического лица необходимо приложить копию паспорта (первый разворот и страница со штампом о постоянной регистрации), к письму от юридического лица — копию свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (свидетельство ОГРН).