Акт сверки

Акт сверки

Акт сверки — это документ, отображающий расчеты двух организаций за определенный срок. Вы можете сформировать акт сверки в своей панели управления.

В панели hosting.timeweb.ru

  1. Перейдите в раздел «Баланс и платежи» — «Документы».
  2. Выберите вкладку «Акт сверки».
  3. Выберите, как вы хотите получить акт сверки — «Электронная копия» или «Оригинал документа».
  4. Укажите тип сверки, необходимый период, плательщика или номер счета.
  5. Нажмите «Сформировать в PDF» / «Запросить оригинал акта».

E272e777 Ab93 4f56 8acd 4acdb366d4a8

В панели timeweb.cloud/my

  1. Перейдите в раздел «Документы».
  2. На вкладке «Управление» кликните «Сформировать».
  3. Выберите, как вы хотите получить акт сверки — «Электронные копии» или «Оригинал документов».
  4. Укажите тип сверки — по плательщику или по счету.
  5. Выберите плательщика и необходимый период либо дату и номер счета.
  6. Нажмите «Сформировать в PDF» / «Запросить оригинал акта».

Sverka Cloud

Содержание акта сверки

  • В поле Дебет отображается ваша оплата.
  • Поле Кредит содержит все акты оказанных услуг, выставленные компанией Timeweb.
  • Конечное сальдо в дебете показывает, на какую сумму наша компания должна еще предоставить услуги.
  • Остаток по кредиту говорит о том, что наша компания выставила актов на большую сумму чем было оплачено.

 

На главную
Часто задаваемые вопросы
Виртуальный хостинг
Конструктор сайтов
VDS
Выделенные серверы
Серверы 152-ФЗ
Домены
Почта
Сервис MyReviews
Сервис рассылок Cheapsender
Реклама и продвижение
Антивирус
SSL-сертификаты
Партнерские программы
Оплата услуг
Документы
Работа с аккаунтом
Общие вопросы
Публичный API Timeweb
Видеоинструкции