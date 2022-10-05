Акт сверки
Акт сверки — это документ, отображающий расчеты двух организаций за определенный срок. Вы можете сформировать акт сверки в своей панели управления.
В панели hosting.timeweb.ru
- Перейдите в раздел «Баланс и платежи» — «Документы».
- Выберите вкладку «Акт сверки».
- Выберите, как вы хотите получить акт сверки — «Электронная копия» или «Оригинал документа».
- Укажите тип сверки, необходимый период, плательщика или номер счета.
- Нажмите «Сформировать в PDF» / «Запросить оригинал акта».
В панели timeweb.cloud/my
- Перейдите в раздел «Документы».
- На вкладке «Управление» кликните «Сформировать».
- Выберите, как вы хотите получить акт сверки — «Электронные копии» или «Оригинал документов».
- Укажите тип сверки — по плательщику или по счету.
- Выберите плательщика и необходимый период либо дату и номер счета.
- Нажмите «Сформировать в PDF» / «Запросить оригинал акта».
Содержание акта сверки
- В поле Дебет отображается ваша оплата.
- Поле Кредит содержит все акты оказанных услуг, выставленные компанией Timeweb.
- Конечное сальдо в дебете показывает, на какую сумму наша компания должна еще предоставить услуги.
- Остаток по кредиту говорит о том, что наша компания выставила актов на большую сумму чем было оплачено.