Яндекс Почта

Эта инструкция подойдет для бесплатного сервиса Яндекс Почты (mail.yandex.ru). Для настройки Яндекс Почты для бизнеса воспользуйтесь этой статьей.

Настройка Яндекс Почты в веб-интерфейсе

Чтобы получать письма с ящика Timeweb в веб-интерфейс Яндекс Почты, нужно настроить сборщик писем.

Перейдите в Яндекс Почту, кликните на значок шестеренки справа вверху и нажмите «Все настройки».

Кликните на «Сборщик почты».

Выберите «Другая почта».

Укажите реквизиты ящика, с которого нужно собирать почту.

Адрес почтового ящика: ваш почтовый ящик Пароль: пароль от почтового ящика Логин: ваш почтовый ящик Протокол: IMAP или POP3 Порт: 993 (IMAP) или 995 (POP3) Адрес сервера: imap.timeweb.ru (IMAP) или pop3.timeweb.ru (POP3) Отметьте галочку «Использовать протокол SSL-шифрования» (Опционально) Отметьте галочку «Сохранять оригиналы писем в исходящем ящике»



Нажмите «Подключить».

Сборщик подключен. Теперь письма, поступившие на ваш почтовый ящик, будут доступны в веб-интерфейсе Яндекс Почты.





С дополнительными настройками почты можно ознакомиться в документации Яндекс Почты.

Настройка Яндекс Почты на Android

Откройте приложение Яндекс Почты и тапните на иконку меню слева вверху.

Нажмите на значок плюса.

Выберите «Другая почта».

Введите почтовый ящик, который вы хотите подключить, и пароль от него и нажмите «Настроить вручную».

Укажите настройки для входящей почты:

Сервер: imap.timeweb.ru Порт: 993 SSL-шифрование: включено Ваш почтовый ящик Пароль от ящика



Нажмите «Далее». Укажите настройки для исходящей почты:

Сервер: smtp.timeweb.ru Порт: 465 SSL-шифрование: включено Ваш почтовый ящик Пароль от почтового ящика Адрес почты: ваш почтовый ящик



Нажмите «Войти».

Почтовый ящик подключен, теперь вы сможете им пользоваться в приложении Яндекс Почты.





С дополнительными настройками почты можно ознакомиться в документации Яндекс Почты.

Настройка Яндекс Почты на iOS

Откройте приложение Яндекс Почты и нажмите на иконку меню слева вверху. Нажмите на значок плюса.

Нажмите «Добавить аккаунт».

Выберите «Другая почта».

Укажите почтовый ящик, который вы хотите добавить, и нажмите «Далее».

Укажите пароль от почтового ящика и нажмите «Войти».

Нажмите «Настроить вручную».

Укажите настройки для сервера входящей почты:

Сервер IMAP: imap.timeweb.ru Порт: 993 SSL-шифрование: включено Логин: ваш почтовый ящик Пароль: пароль от ящика



Нажмите «Далее». Укажите настройки для сервера исходящей почты:

Сервер SMTP: smtp.timeweb.ru Порт: 465 SSL-шифрование: включено Логин: ваш почтовый ящик Пароль: пароль от ящика



Нажмите «Далее».

Ящик добавлен, теперь вы можете работать с ним в приложении Яндекс Почты.