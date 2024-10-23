Яндекс Почта

Яндекс Почта

Эта инструкция подойдет для бесплатного сервиса Яндекс Почты (mail.yandex.ru). Для настройки Яндекс Почты для бизнеса воспользуйтесь этой статьей.

Настройка Яндекс Почты в веб-интерфейсе

Чтобы получать письма с ящика Timeweb в веб-интерфейс Яндекс Почты, нужно настроить сборщик писем.

  1. Перейдите в Яндекс Почту, кликните на значок шестеренки справа вверху и нажмите «Все настройки».

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  1. Кликните на «Сборщик почты».

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  1. Выберите «Другая почта».

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  1. Укажите реквизиты ящика, с которого нужно собирать почту.
    • Адрес почтового ящика: ваш почтовый ящик
    • Пароль: пароль от почтового ящика
    • Логин: ваш почтовый ящик
    • Протокол: IMAP или POP3
    • Порт: 993 (IMAP) или 995 (POP3)
    • Адрес сервера: imap.timeweb.ru (IMAP) или pop3.timeweb.ru (POP3)
    • Отметьте галочку «Использовать протокол SSL-шифрования»
    • (Опционально) Отметьте галочку «Сохранять оригиналы писем в исходящем ящике»

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  1. Нажмите «Подключить».

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Сборщик подключен. Теперь письма, поступившие на ваш почтовый ящик, будут доступны в веб-интерфейсе Яндекс Почты.

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С дополнительными настройками почты можно ознакомиться в документации Яндекс Почты.

Настройка Яндекс Почты на Android

  1. Откройте приложение Яндекс Почты и тапните на иконку меню слева вверху. 

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  1. Нажмите на значок плюса.

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  1. Выберите «Другая почта».

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  1. Введите почтовый ящик, который вы хотите подключить, и пароль от него и нажмите «Настроить вручную».

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  1. Укажите настройки для входящей почты:
    • Сервер: imap.timeweb.ru
    • Порт: 993
    • SSL-шифрование: включено
    • Ваш почтовый ящик
    • Пароль от ящика

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  1. Нажмите «Далее».
  2. Укажите настройки для исходящей почты:
    • Сервер: smtp.timeweb.ru
    • Порт: 465
    • SSL-шифрование: включено
    • Ваш почтовый ящик
    • Пароль от почтового ящика
    • Адрес почты: ваш почтовый ящик

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  1. Нажмите «Войти».

Почтовый ящик подключен, теперь вы сможете им пользоваться в приложении Яндекс Почты.

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С дополнительными настройками почты можно ознакомиться в документации Яндекс Почты.

Настройка Яндекс Почты на iOS

  1. Откройте приложение Яндекс Почты и нажмите на иконку меню слева вверху.
  2. Нажмите на значок плюса.

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  1. Нажмите «Добавить аккаунт».

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  1. Выберите «Другая почта».

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  1. Укажите почтовый ящик, который вы хотите добавить, и нажмите «Далее».

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  1. Укажите пароль от почтового ящика и нажмите «Войти».

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  1. Нажмите «Настроить вручную».

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  1. Укажите настройки для сервера входящей почты:
    • Сервер IMAP: imap.timeweb.ru
    • Порт: 993
    • SSL-шифрование: включено
    • Логин: ваш почтовый ящик
    • Пароль: пароль от ящика

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  1. Нажмите «Далее».
  2. Укажите настройки для сервера исходящей почты:
    • Сервер SMTP: smtp.timeweb.ru
    • Порт: 465
    • SSL-шифрование: включено
    • Логин: ваш почтовый ящик
    • Пароль: пароль от ящика

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  1. Нажмите «Далее».

Ящик добавлен, теперь вы можете работать с ним в приложении Яндекс Почты.

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