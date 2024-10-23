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Яндекс Почта
Яндекс Почта
Яндекс Почта
Эта инструкция подойдет для бесплатного сервиса Яндекс Почты (mail.yandex.ru). Для настройки Яндекс Почты для бизнеса воспользуйтесь этой статьей.
Настройка Яндекс Почты в веб-интерфейсе
Чтобы получать письма с ящика Timeweb в веб-интерфейс Яндекс Почты, нужно настроить сборщик писем.
- Перейдите в Яндекс Почту, кликните на значок шестеренки справа вверху и нажмите «Все настройки».
- Кликните на «Сборщик почты».
- Выберите «Другая почта».
- Укажите реквизиты ящика, с которого нужно собирать почту.
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- Адрес почтового ящика: ваш почтовый ящик
- Пароль: пароль от почтового ящика
- Логин: ваш почтовый ящик
- Протокол: IMAP или POP3
- Порт: 993 (IMAP) или 995 (POP3)
- Адрес сервера:
imap.timeweb.ru(IMAP) или
pop3.timeweb.ru(POP3)
- Отметьте галочку «Использовать протокол SSL-шифрования»
- (Опционально) Отметьте галочку «Сохранять оригиналы писем в исходящем ящике»
- Нажмите «Подключить».
Сборщик подключен. Теперь письма, поступившие на ваш почтовый ящик, будут доступны в веб-интерфейсе Яндекс Почты.
С дополнительными настройками почты можно ознакомиться в документации Яндекс Почты.
Настройка Яндекс Почты на Android
- Откройте приложение Яндекс Почты и тапните на иконку меню слева вверху.
- Нажмите на значок плюса.
- Выберите «Другая почта».
- Введите почтовый ящик, который вы хотите подключить, и пароль от него и нажмите «Настроить вручную».
- Укажите настройки для входящей почты:
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- Сервер:
imap.timeweb.ru
- Порт: 993
- SSL-шифрование: включено
- Ваш почтовый ящик
- Пароль от ящика
- Сервер:
- Нажмите «Далее».
- Укажите настройки для исходящей почты:
-
- Сервер:
smtp.timeweb.ru
- Порт: 465
- SSL-шифрование: включено
- Ваш почтовый ящик
- Пароль от почтового ящика
- Адрес почты: ваш почтовый ящик
- Сервер:
- Нажмите «Войти».
Почтовый ящик подключен, теперь вы сможете им пользоваться в приложении Яндекс Почты.
С дополнительными настройками почты можно ознакомиться в документации Яндекс Почты.
Настройка Яндекс Почты на iOS
- Откройте приложение Яндекс Почты и нажмите на иконку меню слева вверху.
- Нажмите на значок плюса.
- Нажмите «Добавить аккаунт».
- Выберите «Другая почта».
- Укажите почтовый ящик, который вы хотите добавить, и нажмите «Далее».
- Укажите пароль от почтового ящика и нажмите «Войти».
- Нажмите «Настроить вручную».
- Укажите настройки для сервера входящей почты:
-
- Сервер IMAP:
imap.timeweb.ru
- Порт: 993
- SSL-шифрование: включено
- Логин: ваш почтовый ящик
- Пароль: пароль от ящика
- Сервер IMAP:
- Нажмите «Далее».
- Укажите настройки для сервера исходящей почты:
-
- Сервер SMTP:
smtp.timeweb.ru
- Порт: 465
- SSL-шифрование: включено
- Логин: ваш почтовый ящик
- Пароль: пароль от ящика
- Сервер SMTP:
- Нажмите «Далее».
Ящик добавлен, теперь вы можете работать с ним в приложении Яндекс Почты.