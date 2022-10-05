Отправка спама с виртуального хостинга, VDS или выделенного сервера
Рассылка любого вида спама (как активного, так и пассивного) запрещена пользователям всех услуг компании Timeweb, что прописано в правилах оказания данных услуг:
- правила оказания услуг «Виртуальный хостинг» и «Конструктор сайтов»;
- правила оказания услуги VDS;
- правила оказания услуги «Выделенные серверы».
Под спамом в нашей компании подразумеваются все рассылки, которые не удовлетворяют хотя бы одному из следующих условий:
- пользователь должен дать явное согласие на получение рассылки и подтвердить владение своим почтовым ящиком;
- пользователь должен иметь возможность отписаться от рассылки, нажав на ссылку в теле письма;
- каждое письмо рассылки должно быть адресовано одному пользователю лично.
При нарушении запрета компания Timeweb имеет право приостановить оказание услуг согласно вышеуказанным правилам.