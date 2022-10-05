Отправка спама с виртуального хостинга, VDS или выделенного сервера

Отправка спама с виртуального хостинга, VDS или выделенного сервера

Рассылка любого вида спама (как активного, так и пассивного) запрещена пользователям всех услуг компании Timeweb, что прописано в правилах оказания данных услуг:

Под спамом в нашей компании подразумеваются все рассылки, которые не удовлетворяют хотя бы одному из следующих условий:

  • пользователь должен дать явное согласие на получение рассылки и подтвердить владение своим почтовым ящиком;
  • пользователь должен иметь возможность отписаться от рассылки, нажав на ссылку в теле письма;
  • каждое письмо рассылки должно быть адресовано одному пользователю лично.

При нарушении запрета компания Timeweb имеет право приостановить оказание услуг согласно вышеуказанным правилам. 

 

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