Отправка спама с виртуального хостинга, VDS или выделенного сервера

Отправка спама с виртуального хостинга, VDS или выделенного сервера

Рассылка любого вида спама (как активного, так и пассивного) запрещена пользователям всех услуг компании Timeweb, что прописано в правилах оказания данных услуг:

Под спамом в нашей компании подразумеваются все рассылки, которые не удовлетворяют хотя бы одному из следующих условий:

пользователь должен дать явное согласие на получение рассылки и подтвердить владение своим почтовым ящиком;

пользователь должен иметь возможность отписаться от рассылки, нажав на ссылку в теле письма;

каждое письмо рассылки должно быть адресовано одному пользователю лично.

При нарушении запрета компания Timeweb имеет право приостановить оказание услуг согласно вышеуказанным правилам.