Аннулирование регистрации домена (ТаймВэб.Домены)

Аннулирование регистрации домена (ТаймВэб.Домены)

Администратор домена может досрочно аннулировать регистрацию доменного имени, не дожидаясь окончания оплаченного периода. Для этого необходимо подписать и предоставить регистратору ТаймВэб.Домены соответствующее заявление: 

Правила оформления заявлений:

  • К заявлению от физического лица необходимо приложить копию паспорта (первый разворот и страница со штампом о постоянной регистрации), к заявлению от юридического лица — копию свидетельства ОГРН.
  • Заявление от физического лица или ИП должно быть заверено нотариально. Нотариальное заверение не требуется, если администратор домена подписывает заявление в офисе ТаймВэб.Домены с предъявлением паспорта.
  • При наличии печати, ИП следует использовать шаблон заявления для юридических лиц и заверить его своей печатью. К заявлению необходимо приложить копию свидетельства ИНН.
  • Заявление от юридического лица должно быть подписано его руководителем (генеральным директором, директором и др.) или уполномоченным представителем, действующим на основании приказа или доверенности. В этом случае к заявлению необходимо приложить копию доверенности или приказа, где указано, что представитель вправе совершать доверенные ему действия без каких-либо ограничений.
  • Подпись руководителя или уполномоченного лица должна быть заверена печатью организации. При ее отсутствии к заявлению необходимо приложить копию Устава для подтверждения информации об отсутствии в организации печати.

Документы необходимо отправить почтой или привезти в офис регистратора.

После получения всех необходимых документов заявка будет обработана в течение 1-2 рабочих дней, после чего вы получите уведомление на административный e-mail домена. 

При необходимости регистратор может запросить дополнительные документы для подтверждения данных. Если подтверждающие документы не будут предоставлены в течение 7 календарных дней с момента первичного направления запроса, регистратор вправе:

  • отклонить заявку на регистрацию другого доменного имени;
  • приостановить управление доменным именем;
  • отклонить заявку на продление регистрации доменного имени;
  • отклонить заявку на передачу доменного имени другому администратору или другому регистратору.

Обратите внимание, что при аннулировании регистрации денежные средства не возвращаются.

 

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