Смена пароля к аккаунту

Вы можете в любой момент изменить пароль доступа в панель управления аккаунтом. Чтобы сохранить свои данные в безопасности, мы рекомендуем менять пароль как минимум 1 раз в год.

В панели hosting.timeweb.ru

Кликните на логин в правом верхнем углу панели и выберите « Настройка аккаунта ». Нажмите «Сменить пароль». Введите ваш текущий пароль, а затем дважды — новый . Нажмите «Сохранить».

В панели timeweb.cloud/my

Кликните на логин в правом верхнем углу панели и выберите «Настройки аккаунта». Перейдите на вкладку «Безопасность». Нажмите «Изменить» в строке «Пароль». Введите текущий и новый пароль. Нажмите «Сохранить».