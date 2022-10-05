Смена пароля к аккаунту
Вы можете в любой момент изменить пароль доступа в панель управления аккаунтом. Чтобы сохранить свои данные в безопасности, мы рекомендуем менять пароль как минимум 1 раз в год.
В панели hosting.timeweb.ru
- Кликните на логин в правом верхнем углу панели и выберите «Настройка аккаунта».
- Нажмите «Сменить пароль».
- Введите ваш текущий пароль, а затем дважды — новый.
- Нажмите «Сохранить».
В панели timeweb.cloud/my
- Кликните на логин в правом верхнем углу панели и выберите «Настройки аккаунта».
- Перейдите на вкладку «Безопасность».
- Нажмите «Изменить» в строке «Пароль».
- Введите текущий и новый пароль.
- Нажмите «Сохранить».
В качестве пароля вы можете использовать комбинацию из 8-30 знаков, состоящую из букв латинского алфавита, цифр и спецсимволов.