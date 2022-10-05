Смена пароля к аккаунту

Смена пароля к аккаунту

Вы можете в любой момент изменить пароль доступа в панель управления аккаунтом. Чтобы сохранить свои данные в безопасности, мы рекомендуем менять пароль как минимум 1 раз в год.

В панели hosting.timeweb.ru

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  1. Кликните на логин в правом верхнем углу панели и выберите «Настройка аккаунта».
  2. Нажмите «Сменить пароль».
  3. Введите ваш текущий пароль, а затем дважды — новый
  4. Нажмите «Сохранить». 

В панели timeweb.cloud/my

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  1. Кликните на логин в правом верхнем углу панели и выберите «Настройки аккаунта».
  2. Перейдите на вкладку «Безопасность».
  3. Нажмите «Изменить» в строке «Пароль».
  4. Введите текущий и новый пароль. 
  5. Нажмите «Сохранить». 

В качестве пароля вы можете использовать комбинацию из 8-30 знаков, состоящую из букв латинского алфавита, цифр и спецсимволов. 

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