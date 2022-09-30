Панель управления хостингом

Панель управления для работы с услугами Timeweb доступна по адресу hosting.timeweb.ru. Реквизиты для авторизации в панель были отправлены на ваш email, указанный при регистрации аккаунта.

Дашборд

После входа в панель управления вы увидите дашборд — главную страницу панели:

Здесь собрана основная информация о статусе вашего аккаунта и сервисов.

Быстрые действия . Содержит список часто используемых операций. Мой баланс . Отображает информацию о вашем текущем балансе и периоде, на который хватит этих средств. Мой тариф . Содержит информацию об абонентской плате и текущем тарифе, а также израсходованных ресурсах, доступных по тарифу. Доступ по FTP . Содержит реквизиты, необходимые для подключения к аккаунту по FTP или SSH. Нагрузка на сервер . Содержит информацию о нагрузке на CPU и MySQL. Статус сервисов . Отображает информацию о текущем статусе сервисов; здесь же можно включить доступ по SSH.