Панель управления хостингом

Панель управления хостингом

Панель управления для работы с услугами Timeweb доступна по адресу hosting.timeweb.ru. Реквизиты для авторизации в панель были отправлены на ваш email, указанный при регистрации аккаунта. 

Дашборд

После входа в панель управления вы увидите дашборд — главную страницу панели:

Без Названия (1)

Здесь собрана основная информация о статусе вашего аккаунта и сервисов.

  1. Быстрые действия. Содержит список часто используемых операций.
  2. Мой баланс. Отображает информацию о вашем текущем балансе и периоде, на который хватит этих средств.
  3. Мой тариф. Содержит информацию об абонентской плате и текущем тарифе, а также израсходованных ресурсах, доступных по тарифу.
  4. Доступ по FTP. Содержит реквизиты, необходимые для подключения к аккаунту по FTP или SSH.
  5. Нагрузка на сервер. Содержит информацию о нагрузке на CPU и MySQL. 
  6. Статус сервисов. Отображает информацию о текущем статусе сервисов; здесь же можно включить доступ по SSH.

Разделы боковой панели

  1. Сайты. В этом блоке вы можете привязать домены к сайтам, изменить версию PHP и кодировку сайта, а также включить и настроить переадресацию и безопасное соединение. Здесь же доступны резервные копии, подключение Ускорителя сайтов, Рекламы и продвижения и Защитника сайтов, а также установка CMS.
  2. Домены. Управление доменами, их настройками, DNS-записями и SSL-сертификатами, а также администраторами доменов.
  3. Файловый менеджер — для работы с файлами и каталогами аккаунта.
  4. Почта. Раздел для создания почтовых ящиков, списков рассылки и изменения их настроек.
  5. Базы данных. Здесь вы можете создать новые базы данных и управлять их настройками.
  6. Инструменты. Здесь вам доступны:
    • Логи. На данной вкладке вы можете включить сохранение логов доступа и ошибок для каждого из ваших доменов.
    • Нагрузка на сервер. В данном разделе отображаются графики нагрузки на CPU и MySQL.
    • SSH-консоль. Позволяет работать с сервером по SSH непосредственно из панели управления.
    • Crontab. Раздел, в котором вы можете создавать задачи для планировщика заданий cron.
  7. Аккаунт. В этом разделе доступны:
    • Тариф. Изменить параметры текущего тарифа или сменить его на другой вы можете на этой странице.
    • Дополнительные услуги. На этой вкладке вы можете подключить дополнительный IP-адрес. Также страница содержит информацию об уже подключенных дополнительных услугах.
    • Пользователи ПУ/FTPСтраница для создания новых пользователей. При создании пользователя будет возможно настроить необходимые права, чтобы предоставить доступ только к определенным функциям панели управления.
    • Уведомления. Здесь вы можете указать ваш номер телефона для получения уведомлений по SMS о событиях аккаунта (завершение тестового периода, окончание средств, блокировка аккаунта, автоматические списания) и настроить время получения таких уведомлений.
    • Настройки доступа. Раздел содержит настройки безопасного доступа в панель и логи входов.
  8. Оплата. Быстрый переход к оплате услуг.
  9. Баланс и платежи. Здесь доступны:
    • Документы. На данной вкладке вы можете ознакомиться с основными финансовыми документами: актами сверки, счетами-фактурами и другими. Также в этом разделе указываются электронный и почтовый адреса для получения оригиналов и электронных копий документов.
    • Детализация списаний.
    • Бонусы и промокоды. В данном разделе содержится информация о доступных вам бонусах; здесь же вы можете ими воспользоваться (например, бонусным продлением домена).
  10. VPS/VDS-серверы. Переход на сайт к выбору тарифов VDS.
  11. Справочный центр. Ссылка для перехода в https://timeweb.com/ru/docs/ напрямую из панели управления аккаунтом.
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