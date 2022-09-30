Панель управления хостингом
Панель управления для работы с услугами Timeweb доступна по адресу hosting.timeweb.ru. Реквизиты для авторизации в панель были отправлены на ваш email, указанный при регистрации аккаунта.
Дашборд
После входа в панель управления вы увидите дашборд — главную страницу панели:
Здесь собрана основная информация о статусе вашего аккаунта и сервисов.
- Быстрые действия. Содержит список часто используемых операций.
- Мой баланс. Отображает информацию о вашем текущем балансе и периоде, на который хватит этих средств.
- Мой тариф. Содержит информацию об абонентской плате и текущем тарифе, а также израсходованных ресурсах, доступных по тарифу.
- Доступ по FTP. Содержит реквизиты, необходимые для подключения к аккаунту по FTP или SSH.
- Нагрузка на сервер. Содержит информацию о нагрузке на CPU и MySQL.
- Статус сервисов. Отображает информацию о текущем статусе сервисов; здесь же можно включить доступ по SSH.
Разделы боковой панели
- Сайты. В этом блоке вы можете привязать домены к сайтам, изменить версию PHP и кодировку сайта, а также включить и настроить переадресацию и безопасное соединение. Здесь же доступны резервные копии, подключение Ускорителя сайтов, Рекламы и продвижения и Защитника сайтов, а также установка CMS.
- Домены. Управление доменами, их настройками, DNS-записями и SSL-сертификатами, а также администраторами доменов.
- Файловый менеджер — для работы с файлами и каталогами аккаунта.
- Почта. Раздел для создания почтовых ящиков, списков рассылки и изменения их настроек.
- Базы данных. Здесь вы можете создать новые базы данных и управлять их настройками.
- Инструменты. Здесь вам доступны:
- Логи. На данной вкладке вы можете включить сохранение логов доступа и ошибок для каждого из ваших доменов.
- Нагрузка на сервер. В данном разделе отображаются графики нагрузки на CPU и MySQL.
- SSH-консоль. Позволяет работать с сервером по SSH непосредственно из панели управления.
- Crontab. Раздел, в котором вы можете создавать задачи для планировщика заданий cron.
- Аккаунт. В этом разделе доступны:
- Тариф. Изменить параметры текущего тарифа или сменить его на другой вы можете на этой странице.
- Дополнительные услуги. На этой вкладке вы можете подключить дополнительный IP-адрес. Также страница содержит информацию об уже подключенных дополнительных услугах.
- Пользователи ПУ/FTP. Страница для создания новых пользователей. При создании пользователя будет возможно настроить необходимые права, чтобы предоставить доступ только к определенным функциям панели управления.
- Уведомления. Здесь вы можете указать ваш номер телефона для получения уведомлений по SMS о событиях аккаунта (завершение тестового периода, окончание средств, блокировка аккаунта, автоматические списания) и настроить время получения таких уведомлений.
- Настройки доступа. Раздел содержит настройки безопасного доступа в панель и логи входов.
- Оплата. Быстрый переход к оплате услуг.
- Баланс и платежи. Здесь доступны:
- Документы. На данной вкладке вы можете ознакомиться с основными финансовыми документами: актами сверки, счетами-фактурами и другими. Также в этом разделе указываются электронный и почтовый адреса для получения оригиналов и электронных копий документов.
- Детализация списаний.
- Бонусы и промокоды. В данном разделе содержится информация о доступных вам бонусах; здесь же вы можете ими воспользоваться (например, бонусным продлением домена).
- VPS/VDS-серверы. Переход на сайт к выбору тарифов VDS.
- Справочный центр. Ссылка для перехода в https://timeweb.com/ru/docs/ напрямую из панели управления аккаунтом.