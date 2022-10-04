Перенос доменов .ru и .рф из R01
Эта инструкция подойдет:
- для доменов на прямом договоре с R01;
- для доменов на нашем партнерском договоре RDP/01/45.
Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта.
Ограничения для переноса
Перенос домена от R01 невозможен в следующих случаях:
- Закончился срок регистрации домена.
- Прошло менее 30 дней с момента смены администратора или регистратора.
- В отношении домена установлены судебные или досудебные ограничения.
- Не пройдена проверка данных администратора.
Самостоятельный перенос домена
Шаг 1. Получение Authinfo-кода от регистратора R01
- Авторизуйтесь в панели регистратора и перейдите в раздел «Домены» — кликнуть по нужному домену — «Код переноса».
- В форме заявки:
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- Выберите способ получения ключа: e-mail или SMS.
- Проверьте корректность адреса e-mail и вашего телефона или измените их при необходимости.
- На почту или указанный номер телефона придет сообщение с ключом подтверждения заявки.
- В течение 3 рабочих дней после получения ключа перейдите в раздел «Домены» — «Заявки на выдачу кода переноса для .RU, .РФ доменов», найдите нужную заявку и введите полученный ключ.
- После подтверждения заявки будет автоматически сгенерирован код переноса. Найти его будет можно в разделе «Домены» — кликнуть по нужному домену — «Код переноса».
Срок действия кода — 20 календарных дней.
Шаг 2. Заказ переноса в панели Timeweb
1. Перейдите в раздел «Домены и поддомены» панели управления.
Если домен уже добавлен — нажмите на ссылку «Продлевать домен в Timeweb» рядом с нужным доменом.
Если домен еще не добавлен — нажмите «Перенести домен» над списком доменов.
2. В открывшейся форме:
- укажите нужный домен в зоне .ru или .рф, если он не указан автоматически;
- введите код трансфера, полученный от текущего регистратора;
- нажмите «Перенести домен».
После запуска трансфера, рядом с доменом в панели управления будет отображаться надпись «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, рядом с доменом будет выведено соответствующее уведомление.
Перенос, как правило, выполняется в течение 5-7 дней. Если домен находится в статусе «В процессе переноса» более 7 дней, обратитесь, пожалуйста, в Службу поддержки для уточнения информации.
Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.
Перенос нашими силами
Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем сделать всё за вас. Это также полностью бесплатно.
Для переноса достаточно отправить обращение в службу поддержки и сообщить в нем:
- домен или домены, которые вы хотите перенести;
- логин и пароль от панели текущего регистратора.
Всё остальное сделаем мы.
Доступ в панель регистратора необходим для запуска переноса. Мы гарантируем полную сохранность предоставленных вами данных.