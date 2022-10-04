Перенос доменов .ru и .рф из R01

Перенос доменов .ru и .рф из R01

Перенос доменов .ru и .рф в Timeweb от других регистраторов

Эта инструкция подойдет: для доменов на прямом договоре с R01;

для доменов на нашем партнерском договоре RDP/01/45.

Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта.

Ограничения для переноса

Перенос домена от R01 невозможен в следующих случаях:

Закончился срок регистрации домена.

Прошло менее 30 дней с момента смены администратора или регистратора.

В отношении домена установлены судебные или досудебные ограничения.

Не пройдена проверка данных администратора .

Самостоятельный перенос домена

Шаг 1. Получение Authinfo-кода от регистратора R01

Авторизуйтесь в панели регистратора и перейдите в раздел «Домены» — кликнуть по нужному домену — «Код переноса».

В форме заявки:

Выберите способ получения ключа: e-mail или SMS. Проверьте корректность адреса e-mail и вашего телефона или измените их при необходимости.



На почту или указанный номер телефона придет сообщение с ключом подтверждения заявки . В течение 3 рабочих дней после получения ключа перейдите в раздел «Домены» — «Заявки на выдачу кода переноса для .RU, .РФ доменов», найдите нужную заявку и введите полученный ключ. После подтверждения заявки будет автоматически сгенерирован код переноса. Найти его будет можно в разделе «Домены» — кликнуть по нужному домену — «Код переноса».

Срок действия кода — 20 календарных дней.

Шаг 2. Заказ переноса в панели Timeweb

1. Перейдите в раздел «Домены и поддомены» панели управления.

Если домен уже добавлен — нажмите на ссылку «Продлевать домен в Timeweb» рядом с нужным доменом.

Если домен еще не добавлен — нажмите «Перенести домен» над списком доменов.

2. В открывшейся форме:

укажите нужный домен в зоне .ru или .рф, если он не указан автоматически;

введите код трансфера, полученный от текущего регистратора;

нажмите «Перенести домен».

После запуска трансфера, рядом с доменом в панели управления будет отображаться надпись «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, рядом с доменом будет выведено соответствующее уведомление.

Перенос, как правило, выполняется в течение 5-7 дней. Если домен находится в статусе «В процессе переноса» более 7 дней, обратитесь, пожалуйста, в Службу поддержки для уточнения информации.

Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.

Перенос нашими силами

Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем сделать всё за вас. Это также полностью бесплатно.

Для переноса достаточно отправить обращение в службу поддержки и сообщить в нем:

домен или домены, которые вы хотите перенести;

логин и пароль от панели текущего регистратора.

Всё остальное сделаем мы.

Доступ в панель регистратора необходим для запуска переноса. Мы гарантируем полную сохранность предоставленных вами данных.