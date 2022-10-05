Смена администратора домена в зонах .tel, .pro, .travel, .aero, .com.ru, .net.ru, .org.ru, .spb.ru, .spb.su, .msk.ru, .msk.su, .nov.ru, .sochi.su
Смена администратора домена в данных зонах выполняется на стороне регистратора Ru-Center.
- Если у нового (принимающего) администратора еще нет договора с Ru-Center, необходимо:
— создать анкету нового администратора в панели управления аккаунтом Timeweb в разделе «Домены» — «Администраторы»;
— запросить в службе поддержки Timeweb номер анкеты нового администратора. Запрос можно отправить из панели управления (раздел «Написать в поддержку») либо с контактного ящика домена на e-mail info@timeweb.ru.
Если новый администратор не является клиентом Timeweb, создать анкету можно напрямую на сайте регистратора.
- Текущему администратору необходимо заполнить заявление на передачу прав. Шаблон заявления и правила оформления можно найти на сайте регистратора. Если администратором является физическое лицо, подпись на заявлении потребуется заверить нотариально (кроме случаев, когда заявление подписывается в офисе регистратора).
В поле заявления «Идентификатор» необходимо внести номер анкеты, полученный от службы поддержки Timeweb. В поле заявления «Оплата услуги «Смена Администратора»» необходимо внести номер договора: 6471/NIC-REG.
Документы можно отправить почтой по адресу: 123308, РФ, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1, RU-CENTER, привезти в офис регистратора в Москве или Санкт-Петербурге или в офис одного из региональных представителей.
- После получения оригинала письма в течение 3 рабочих дней будет запущена передача прав на домен. Уведомления о начале процедуры придут на контактные ящики нового и текущего администраторов. Новый администратор сможет принять домен в панели Ru-Center в разделе «Для клиентов» — «Заказать услугу» — «Смена администратора».
Смена администратора для доменных зон .tel, .pro, .travel является платной услугой.