Смена администратора домена в зонах .tel, .pro, .travel, .aero, .com.ru, .net.ru, .org.ru, .spb.ru, .spb.su, .msk.ru, .msk.su, .nov.ru, .sochi.su

Если новый администратор не является клиентом Timeweb, создать анкету можно напрямую на

») либо с контактного ящика домена на e-mail info@timeweb.ru.

— запросить в службе поддержки Timeweb номер анкеты нового администратора. Запрос можно отправить из панели управления (раздел «

в панели управления аккаунтом Timeweb в разделе «Домены» — «Администраторы»;

Если у нового (принимающего) администратора еще нет договора с Ru-Center, необходимо:

Текущему администратору необходимо заполнить заявление на передачу прав. Шаблон заявления и правила оформления можно найти на

сайте регистратора

. Если администратором является физическое лицо, подпись на заявлении потребуется заверить нотариально (кроме случаев, когда заявление подписывается в офисе регистратора).





В поле заявления «Идентификатор» необходимо внести номер анкеты, полученный от службы поддержки Timeweb. В поле заявления «Оплата услуги «Смена Администратора»» необходимо внести номер договора: 6471/NIC-REG.





Документы можно отправить почтой по адресу: 123308, РФ, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1, RU-CENTER, привезти в

офис регистратора

в Москве или Санкт-Петербурге или в офис одного из

региональных представителей

.