Смена администратора домена в зонах .tel, .pro, .travel, .aero, .com.ru, .net.ru, .org.ru, .spb.ru, .spb.su, .msk.ru, .msk.su, .nov.ru, .sochi.su

Смена администратора домена в зонах .tel, .pro, .travel, .aero, .com.ru, .net.ru, .org.ru, .spb.ru, .spb.su, .msk.ru, .msk.su, .nov.ru, .sochi.su

Смена администратора домена в данных зонах выполняется на стороне регистратора Ru-Center.

  1. Если у нового (принимающего) администратора еще нет договора с Ru-Center, необходимо:
    создать анкету нового администратора в панели управления аккаунтом Timeweb в разделе «Домены» — «Администраторы»;
    — запросить в службе поддержки Timeweb номер анкеты нового администратора. Запрос можно отправить из панели управления (раздел «Написать в поддержку») либо с контактного ящика домена на e-mail info@timeweb.ru.
    Если новый администратор не является клиентом Timeweb, создать анкету можно напрямую на сайте регистратора.
  2. Текущему администратору необходимо заполнить заявление на передачу прав. Шаблон заявления и правила оформления можно найти на сайте регистратора. Если администратором является физическое лицо, подпись на заявлении потребуется заверить нотариально (кроме случаев, когда заявление подписывается в офисе регистратора).
    В поле заявления «Идентификатор» необходимо внести номер анкеты, полученный от службы поддержки Timeweb. В поле заявления «Оплата услуги «Смена Администратора»» необходимо внести номер договора: 6471/NIC-REG.
    Документы можно отправить почтой по адресу: 123308, РФ, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1, RU-CENTER, привезти в офис регистратора в Москве или Санкт-Петербурге или в офис одного из региональных представителей.
  3. После получения оригинала письма в течение 3 рабочих дней будет запущена передача прав на домен. Уведомления о начале процедуры придут на контактные ящики нового и текущего администраторов. Новый администратор сможет принять домен в панели Ru-Center в разделе «Для клиентов» — «Заказать услугу» — «Смена администратора». 

Смена администратора для доменных зон .tel, .pro, .travel является платной услугой. 

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