Python: установка virtualenv

Виртуальное окружение virtualenv — это инструмент, позволяющий создавать изолированные среды для отдельных проектов Python, решая тем самым проблему зависимостей и совместимости приложений разных версий. Подробнее о виртуальном окружении Python можно прочитать в официальной документации.

После установки virtualenv вы можете использовать pip для установки библиотек Python.

В зависимости от ваших задач установку можно выполнить в домашнюю директорию или в директорию конкретного сайта.

Версии Python

По умолчанию на наших серверах доступны версии Python 2 и Python 3.6, но вы также можете использовать версию Python 3.5.

Проверить версии Python на сервере можно с помощью команд:

# Версии Python 2:

python -V



# Версии Python 3:

python3 -V

Версии Python обратно совместимы, то есть приложение, написанное на 3.6, скорее всего, будет работать под 3.7, и так далее. Однако не всегда код, написанный на новых версиях, будет корректно работать на старых версиях из-за возможного нового синтаксиса и функций языка. Также обратите внимание, что Python 2 и Python 3 несовместимы между собой.

При создании виртуального окружения нужно использовать корректное имя интерпретатора, в зависимости от нужной вам версии Python:

# Если требуется Python2:

python virtualenv.pyz venv



# Если требуется Python3.5:

python3.5 virtualenv.pyz venv



# Если требуется Python3.6:

python3.6 virtualenv.pyz venv

Таким образом, при выполнении команды:

python3 virtualenv.pyz venv

окружение будет содержать интерпретатор Python3. Если вам нужна версия 2, то необходимо вызывать python :

python virtualenv.pyz venv

Обратите внимание, что в виртуальном окружении доступна только та версия Python 3, которая была выбрана при создании виртуального окружения. Например, запустить скрипт через Python 3.5 в виртуальном окружении, созданном через Python 3.6, не получится:

(env) $ python3.5 --version

Command 'python3.5' not found

При этом Python 2 будет доступен:

(env) $ python2 --version

Python 2.7.17

Проверить версию Python в созданном виртуальном окружении можно командой:

(env) $ python --version

Python 3.6.9

Установка в корень аккаунта

Установить одну из последних версий виртуального окружения в корень аккаунта можно по инструкции ниже.

Скачать virtualenv , указав в команде нужную версию Python.

wget https://bootstrap.pypa.io/virtualenv/X.X/virtualenv.pyz

Например, для Python 3.6:

wget https://bootstrap.pypa.io/virtualenv/3.6/virtualenv.pyz

Создать виртуальное окружение, используя нужную версию Python . Например:

# Если требуется Python3:

python3 virtualenv.pyz venv



# Если требуется Python2:

python virtualenv.pyz venv

При этом будет создана директория venv , из которой будет запускаться виртуальное окружение (имя директории можно задать любое).

Активировать виртуальное окружение:

source venv/bin/activate

Далее вы можете приступить к установке библиотек с помощью pip . После отключить виртуальное окружение можно командой deactivate .

Установка в конкретный каталог

Если виртуальное окружение требуется для конкретного сайта, можно установить его в соответствующий каталог public_html :

Перейти в нужный каталог (вместо u и user укажите первую букву логина и сам логин):

cd /home/u/user/директория_сайта/public_html

Скачать virtualenv , указав нужную версию Python:

wget https://bootstrap.pypa.io/virtualenv/X.X/virtualenv.pyz

Например, для Python 3.6:

wget https://bootstrap.pypa.io/virtualenv/3.6/virtualenv.pyz

Создать виртуальное окружение, используя нужную версию Python . Например:

# Если требуется Python 3:

python3 virtualenv.pyz venv



# Если требуется Python 2:

python virtualenv.pyz venv

При этом будет создана директория venv, из которой будет запускаться виртуальное окружение (имя директории можно задать любое).

Активировать виртуальное окружение (вместо u и user укажите первую букву логина и сам логин):

source /home/u/user/директория_сайта/public_html/venv/bin/activate

Далее вы можете приступить к установке библиотек с помощью pip . После отключить виртуальное окружение можно командой deactivate .

Использование PIP

PIP — система управления пакетами для установки и управления программными пакетами на Python.

Основные команды pip

# Установка пакета

pip install имя_пакета



# Обновление пакета

pip install -U имя_пакета



# Удаление пакета

pip uninstall имя_пакета — удаление пакета



# Вывод установленных пакетов

pip freeze



# Просмотр версии pip

pip --version



# Обновление pip

pip install -U pip

Файл requirements.txt

Файл содержит вывод команды pip freeze и является списком зависимостей, которые необходимо установить в виртуальное окружение для работы приложения.

Пример содержимого requirements.txt :

asgiref==3.4.1

Django==3.2.7

pytz==2021.1

sqlparse==0.4.2

typing-extensions==3.10.0.2

где:

Django — имя пакета;

3.2.7 — версия пакета.

Вместо обозначения == может встретиться >= , что означает версию равную или выше.

Восстановление виртуального окружения с помощью requirements.txt

С помощью requirements.txt можно выполнить рекурсивную установку пакетов. В этом случае нет необходимости устанавливать пакеты вручную.

Выполнить установку можно командой:

pip install -r requirements.txt

Возможные ошибки

No module named 'имя_модуля'

Ошибка сообщает о том, что импортируемый в коде модуль не установлен. Пример сообщения в логе об ошибке:

plain.webtm.ru [Tue Jul 07 06:18:52 2020] [error] [pid 74988] src/server/wsgi_logger.c(147): [client 5.16.118.157:33342] import pygame

plain.webtm.ru [Tue Jul 07 06:18:52 2020] [error] [pid 74988] src/server/wsgi_logger.c(147): [client 5.16.118.157:33342] ModuleNotFoundError: No module named 'pygame'

Если вы уверены, что модуль установлен, но ошибка все равно возникает, необходимо проверить корректность путей в файле index.wsgi и указать в скрипте корректный путь до интерпретатора Python.

Например, если виртуальное окружение было установлено в директорию /mysite/public_html , в начало скрипта необходимо добавить строку:

#!/home/u/user/mysite/public_html/venv/bin/python3.6

Также следует убедиться, что используется нужная версия пакетов или самого Python.

Target WSGI script '/путь/до/скрипта/index.wsgi' cannot be loaded as Python module

Возникает при неправильной настройке файла index.wsgi .

Необходимо сверить файл с инструкциями по ссылкам: Django, Flask.

DisallowedHost at / Invalid HTTP_HOST header

Для устранения ошибки необходимо указать доменное имя в качестве переменной в файле /имя_проекта/settings.py , например:

ALLOWED_HOSTS = ['example.com']

Для работы сайта от любого домена нужно указать символ * :

ALLOWED_HOSTS = ['*']

AttributeError: module 'MySQLdb.constants.FIELD_TYPE' has no attribute 'JSON'

Необходимо обновить mysqlclient командой:

pip install -U mysqlclient

The SECRET_KEY setting must not be empty

Нужно проверить корректность указанного имени модуля настроек в wsgi-скрипте или наличие SECRET_KEY в файле settings.py .

Пример сообщения об ошибке в логе: