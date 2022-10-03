В рамках нашего виртуального хостинга поддерживаются сайты, написанные на Perl. Особенности настройки и запуска сайтов на Perl зависят, в первую очередь, от модулей Perl, которые требуются для установки таких сайтов. Некоторые модули могут отсутствовать на сервере.

Вы можете установить необходимые модули Perl локально в домашнюю директорию аккаунта, используя архив документации и утилиту CPAN, доступную при подключении по SSH (документация по утилите размещена на официальном сайте). Инструкцию по установке модуля, как правило, можно найти в документации самого модуля.

Также есть возможность установить дополнительные модули Perl на сам сервер, если такие модули будут в stable-редакции. По вопросу установки дополнительного программного обеспечения вы можете обратиться в службу поддержки через панель управления аккаунтом.