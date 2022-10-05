Программа «Интегратор»

Программа для интеграторов позволяет продавать услуги хостинга Timeweb под своим собственным брендом. При этом организацию работы всех сервисов и техническую поддержку ваших клиентов компания Timeweb берет на себя.

За каждого активного клиента вы получаете вознаграждение в виде скидки на наши услуги и самостоятельно назначаете цену для клиентов, исходя из желаемой прибыли.

Принять участие в программе могут физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты РФ. Для начала работы в программе «Интегратор» необходимо оставить заявку на сайте нашей компании и заключить договор.