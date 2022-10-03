Сайт долго открывается

Сайт долго открывается

Ошибки, вызванные долгой загрузкой сайтов и превышением ожидания, которые приводят к появлению таймаутов, могут быть связаны со следующими проблемами:

  • Медленная работа компьютера. Как правило, при этом так же медленно работают любые сторонние сайты. Попробуйте закрыть часть приложений на компьютере и повторить попытку подключения к сайту.
  • Некорректная работа сайта. При этом на тарифах Year+, Optimo+, Century+, Millennium+ другие сайты аккаунта обычно работают без задержек. На тарифных планах мощного хостинга медленно могут работать все сайты. В этом случае вам необходимо устранить причину медленной работы самостоятельно. Вы можете уточнить информацию о проблеме, создав обращение в службу поддержки из панели управления аккаунтом.
  • Нагрузка на сервере. При этом все остальные сайты вашего аккаунта также будут медленно работать. В этом случае для уточнения ситуации вы можете создать обращение в службу поддержки из панели управления аккаунтом.

 

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