Сайт долго открывается

Ошибки, вызванные долгой загрузкой сайтов и превышением ожидания, которые приводят к появлению таймаутов, могут быть связаны со следующими проблемами:

Медленная работа компьютера. Как правило, при этом так же медленно работают любые сторонние сайты. Попробуйте закрыть часть приложений на компьютере и повторить попытку подключения к сайту.

Некорректная работа сайта. При этом на тарифах Year+, Optimo+, Century+, Millennium+ другие сайты аккаунта обычно работают без задержек. На тарифных планах мощного хостинга медленно могут работать все сайты. В этом случае вам необходимо устранить причину медленной работы самостоятельно. Вы можете уточнить информацию о проблеме, создав обращение в службу поддержки из панели управления аккаунтом.