Автоматическая блокировка за спам

Автоматическая блокировка за спам

Для предотвращения попадания наших IP-адресов в спам-листы мы используем систему мониторинга и автоматической блокировки подозрительных рассылок.

Мониторятся все рассылки, отправляемые с серверов виртуального хостинга и SMTP-серверов, на предмет числа получателей, отправителей, количества успешных и неуспешных доставок. При обнаружении подозрительных рассылок будет сброшен пароль от почтового ящика или заблокирована возможность отправки почты с сервера (в зависимости от способа отправки рассылки). 

Блокировка выполняется в следующих случаях:

  1. Количество получателей рассылки > 1000, при этом количество получателей рассылки больше количества писем в 10 раз.
  2. Количество получателей рассылки > 100, при этом более 15% получателей — несуществующие почтовые ящики.
  3. Более 40 писем в рассылке было помечено принимающими серверами как спам.
  4. Используется более 40 имен отправителей, при этом количество писем больше количества отправителей в 1.5 раза и выше.
  5. Более 25% писем в рассылке — проблемные (не прошли проверку на спам, были отправлены на несуществующие ящики и пр.).
  6. Количество IP-адресов, с которых осуществляется отправка, больше или равно 10 за 10 минут.

При блокировке на контактный ящик аккаунта будет отправлено соответствующее уведомление. Для восстановления работы почты необходимо привести рассылку в соответствие с нашими правилами и сообщить о принятых мерах в службу поддержки.

Для решения проблемы может быть необходимо: 

  • актуализировать базу данных рассылки с помощью mail-checker;
  • защитить формы обратной связи на сайте с помощью Captcha;
  • изменить пароли доступа к аккаунту, административной части сайта;
  • обновить CMS и плагины до последних версий, не использовать «пиратские» версии CMS и плагинов;
  • проверить антивирусом локальный компьютер, с которого вы администрируете сайт;
  • произвести аудит безопасности, чтобы исключить наличие вредоносного кода в файлах ваших сайтов.

 

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