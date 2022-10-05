Автоматическая блокировка за спам
Для предотвращения попадания наших IP-адресов в спам-листы мы используем систему мониторинга и автоматической блокировки подозрительных рассылок.
Мониторятся все рассылки, отправляемые с серверов виртуального хостинга и SMTP-серверов, на предмет числа получателей, отправителей, количества успешных и неуспешных доставок. При обнаружении подозрительных рассылок будет сброшен пароль от почтового ящика или заблокирована возможность отправки почты с сервера (в зависимости от способа отправки рассылки).
Блокировка выполняется в следующих случаях:
- Количество получателей рассылки > 1000, при этом количество получателей рассылки больше количества писем в 10 раз.
- Количество получателей рассылки > 100, при этом более 15% получателей — несуществующие почтовые ящики.
- Более 40 писем в рассылке было помечено принимающими серверами как спам.
- Используется более 40 имен отправителей, при этом количество писем больше количества отправителей в 1.5 раза и выше.
- Более 25% писем в рассылке — проблемные (не прошли проверку на спам, были отправлены на несуществующие ящики и пр.).
- Количество IP-адресов, с которых осуществляется отправка, больше или равно 10 за 10 минут.
При блокировке на контактный ящик аккаунта будет отправлено соответствующее уведомление. Для восстановления работы почты необходимо привести рассылку в соответствие с нашими правилами и сообщить о принятых мерах в службу поддержки.
Для решения проблемы может быть необходимо:
- актуализировать базу данных рассылки с помощью mail-checker;
- защитить формы обратной связи на сайте с помощью Captcha;
- изменить пароли доступа к аккаунту, административной части сайта;
- обновить CMS и плагины до последних версий, не использовать «пиратские» версии CMS и плагинов;
- проверить антивирусом локальный компьютер, с которого вы администрируете сайт;
- произвести аудит безопасности, чтобы исключить наличие вредоносного кода в файлах ваших сайтов.