Виды SSL-сертификатов и их особенности
Через Timeweb можно заказать сертификаты, выпускаемые центром сертификации RapidSSL, а также бесплатные сертификаты, выпускаемые некоммерческим центром сертификации Let's Encrypt.
Все представленные сертификаты являются сертификатами с проверкой домена (DV), которые подтверждают подлинность доменного имени. Они не содержат информации о компании и могут быть оформлены на физическое лицо.
- RapidSSL
- Let's Encypt
- SSL Wildcard
RapidSSL
RapidSSL — сертификат, выпуск которого занимает минимум времени, служит для обеспечения защищенного с помощью шифрования соединения. Работает только с одним именем и устанавливается только на домен или поддомен.
RapidSSL Wildcard — этот вид сертификата будет работать на домене и всех поддоменах одного домена. Имеет упрощенную процедуру проверки при выпуске. Срок выпуска сертификата составляет несколько часов.
SSL Timeweb Pro — сертификат от центра сертификации RapidSSL, обеспечивающий защиту для одного домена. При заказе этого сертификата мы обеспечим полную установку и настройку SSL, настроим работу сайта по https, устраним возможные ошибки, включая Mixed Content.
Особенности данных сертификатов:
- Совместимость практически со всеми браузерами.
- Обеспечивают 128 или 256-битное шифрование.
- Поддержка национальных доменов (IDN).
- Поддержка стандартов TLS 1.2 и X.509v3.
- Длина ключа 2048 бит.
- После окончания срока действия сертификат можно продлить в течение 30 дней.
Особенности использования сертификата RapidSSL Wildcard
Сертификаты SSL Wildcard, работающие на домене и всех его поддоменах, в рамках нашей системы устанавливаются на конкретную директорию. Соответственно, для корректной работы сайта при использовании такого типа сертификата необходимо выполнение следующих условий:
- все поддомены должны быть привязаны к директории, на которую установлен сертификат;
- файлы сайтов, размещенных на поддоменах, должны быть загружены в подпапки в основной директории сайта;
- в файле .htaccess должно быть настроено перенаправление в нужную поддиректорию при обращении по поддомену. Пример директивы:
RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^forum\.domain\.ru$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !/forum/
RewriteRule ^(.*)$ /forum/$1 [L]
Let's Encrypt
Let's Encrypt — бесплатный сертификат, выпускаемый на срок 90 дней. Сертификат работает только с одним именем и устанавливается только на домен или поддомен. В неделю можно выпустить не более 50 сертификатов на определенный домен (в это число входят все сертификаты, выпущенные для этого домена и его поддоменов).
Let's Encrypt предоставляется только на тарифных планах виртуального хостинга (Year+, Optimo+, Century+, Millennium+, 1Сайт, Eterno, Premium).
Необходимые условия для установки Let's Encrypt
Для успешной установки Let's Encrypt должны быть соблюдены несколько условий:
- Домен зарегистрирован.
Невозможно выпустить сертификат для несуществующего домена. Зарегистрировать домен можно в разделе «Домены» — «Купить домен».
- Домен делегирован на наш сервер, для него указаны корректные A- и AAAA-записи.
A-запись домена должна соответствовать IP-адресу сервера, где размещен сайт (IP указан на главной странице панели управления). В качестве AAAA-записи домена должен быть указан IPv6-адрес сервера: для применения этой настройки поле «AAAA-запись» в настройках DNS можно просто оставить пустым.
- Домен привязан к директории сайта.
Привязку домена можно проверить в разделе «Сайты» — «Мои сайты» панели управления.
- Домен не отображает ошибок.
При обращении по домену сайт должен открываться корректно. Если в работе сайта фиксируются ошибки (4xx, 5xx), сертификат не может быть выпущен. Проверьте работу сайта и обратитесь в службу поддержки, если вам нужна консультация по устранению ошибок.
- Для домена не настроены какие-либо перенаправления.
Это касается как настроек в разделе «Сайты» — «Мои сайты» панели управления, так и перенаправлений, заданных через .htaccess.
Также ошибка установки сертификата может возникнуть, если недоступен так называемый «проверочный путь». При выпуске сертификата создается проверочный файл, который размещается по пути:
/директория_сайта/public_html/.well-known/acme-challenge/
Однако настройки отдельных web-приложений могут запрещать размещение файлов по такому пути. В этом случае в панели управления в статусе сертификата будет выведено сообщение «Ошибка». Для устранения проблемы необходимо обратиться в службу поддержки.
SSL Wildcard
SSL Wildcard — сертификат, который выпускается бессрочно и работает на домене и всех его поддоменах.
Сертификат оплачивается единоразово в момент заказа, после чего бесплатно продлевается автоматически.
SSL Wildcard предоставляется для клиентов виртуального хостинга и выделенных серверов с нашим администрированием.