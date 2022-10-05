Timeweb.Календарь
Timeweb.Календарь — это бесплатная опция, которая поможет вам отслеживать даты истечения доменов и вовремя их продлевать.
Timeweb.Календарь представляет из себя файл в формате .ics, который необходимо скачать в панели управления, а затем загрузить в Google-календарь или другое подобное приложение. Файл содержит события («мероприятия»), в которых отражены имя домена, дата и время оповещения и ссылка для оплаты домена на сайте Timeweb.
В заданный в событии день (за 14 дней до даты истечения конкретного домена) вы получите напоминание о продлении и сможете сразу оплатить домен по указанной ссылке: будет достаточно выбрать только способ оплаты, а имя домена и стоимость пропишутся автоматически.
Получение файла в панели
Скачать файл можно в панели управления в разделе «Домены и поддомены» по кнопке «Напоминание о продлении»:
Далее файл нужно импортировать в календарь.
Импорт файла в календарь
Мы рассмотрим настройку на примере Google-календаря, но практически все подобные приложения имеют опцию импорта .ics-файла.
- На странице https://calendar.google.com/ справа вверху нажмите на кнопку в виде шестеренки и в выпадающем меню выберите пункт «Настройки».
- На странице настроек выберите раздел «Импорт и экспорт».
- В блоке «Импорт» кликните на «Выберите файл на компьютере» и укажите скачанный из панели файл. Далее нажмите «Импорт».
- После корректной загрузки файла появится подобное сообщение:
Готово! Теперь напоминания о продлении доменов будут отображаться в вашем Google-календаре на любом устройстве.
Особенности услуги
- Если вы зарегистрируете или перенесете в Timeweb новый домен уже после скачивания файла, то для его добавления в календарь будет нужно скачать и загрузить файл заново.
- Если вы продлите домен, добавленный в Календарь, до получения напоминания (то есть ранее, чем за 14 дней до даты истечения), напоминание в любом случае будет отображено.
- В Timeweb.Календарь не включаются домены, зарегистрированные через сторонние компании.