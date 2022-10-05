Timeweb.Календарь

Timeweb.Календарь

Timeweb.Календарь — это бесплатная опция, которая поможет вам отслеживать даты истечения доменов и вовремя их продлевать.

Timeweb.Календарь представляет из себя файл в формате .ics, который необходимо скачать в панели управления, а затем загрузить в Google-календарь или другое подобное приложение. Файл содержит события («мероприятия»), в которых отражены имя домена, дата и время оповещения и ссылка для оплаты домена на сайте Timeweb.

В заданный в событии день (за 14 дней до даты истечения конкретного домена) вы получите напоминание о продлении и сможете сразу оплатить домен по указанной ссылке: будет достаточно выбрать только способ оплаты, а имя домена и стоимость пропишутся автоматически.

Получение файла в панели

Скачать файл можно в панели управления в разделе «Домены и поддомены» по кнопке «Напоминание о продлении»:

Panel

Далее файл нужно импортировать в календарь. 

Импорт файла в календарь

Мы рассмотрим настройку на примере Google-календаря, но практически все подобные приложения имеют опцию импорта .ics-файла.

  1. На странице https://calendar.google.com/ справа вверху нажмите на кнопку в виде шестеренки и в выпадающем меню выберите пункт «Настройки».

Ba4aa6f6 7b3e 4d86 Ada1 D3c0d2be4a63

  1. На странице настроек выберите раздел «Импорт и экспорт».

2

  1. В блоке «Импорт» кликните на «Выберите файл на компьютере» и укажите скачанный из панели файл. Далее нажмите «Импорт». 

3

  1. После корректной загрузки файла появится подобное сообщение:

4

Готово! Теперь напоминания о продлении доменов будут отображаться в вашем Google-календаре на любом устройстве.

5

Особенности услуги

  • Если вы зарегистрируете или перенесете в Timeweb новый домен уже после скачивания файла, то для его добавления в календарь будет нужно скачать и загрузить файл заново.
  • Если вы продлите домен, добавленный в Календарь, до получения напоминания (то есть ранее, чем за 14 дней до даты истечения), напоминание в любом случае будет отображено.
  • В Timeweb.Календарь не включаются домены, зарегистрированные через сторонние компании.

 

На главную
Часто задаваемые вопросы
Виртуальный хостинг
Конструктор сайтов
VDS
Выделенные серверы
Серверы 152-ФЗ
Домены
Регистрация и продление
Смена регистратора домена
Администраторы доменов
Ресурсные записи домена (DNS-записи)
Технический перенос домена в Timeweb
Доступ в панель управления регистратора
Перенос домена между аккаунтами в Timeweb
Удаление домена из аккаунта в Timeweb
Тестовый (технический) домен
Свидетельство о владении доменом
Выписка из реестра администраторов доменов
Регистрация освобождающихся доменов
Доменный брокер
Доменные тарифы
Timeweb.Календарь
Почта
Сервис MyReviews
Сервис рассылок Cheapsender
Реклама и продвижение
Антивирус
SSL-сертификаты
Партнерские программы
Оплата услуг
Документы
Работа с аккаунтом
Общие вопросы
Публичный API Timeweb
Видеоинструкции