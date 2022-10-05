Timeweb.Календарь — это бесплатная опция, которая поможет вам отслеживать даты истечения доменов и вовремя их продлевать.

Timeweb.Календарь представляет из себя файл в формате .ics, который необходимо скачать в панели управления, а затем загрузить в Google-календарь или другое подобное приложение. Файл содержит события («мероприятия»), в которых отражены имя домена, дата и время оповещения и ссылка для оплаты домена на сайте Timeweb.

В заданный в событии день (за 14 дней до даты истечения конкретного домена) вы получите напоминание о продлении и сможете сразу оплатить домен по указанной ссылке: будет достаточно выбрать только способ оплаты, а имя домена и стоимость пропишутся автоматически.

Получение файла в панели

Скачать файл можно в панели управления в разделе «Домены и поддомены» по кнопке «Напоминание о продлении»:

Далее файл нужно импортировать в календарь.

Импорт файла в календарь

Мы рассмотрим настройку на примере Google-календаря, но практически все подобные приложения имеют опцию импорта .ics-файла.

На странице https://calendar.google.com/ справа вверху нажмите на кнопку в виде шестеренки и в выпадающем меню выберите пункт «Настройки».

На странице настроек выберите раздел «Импорт и экспорт».

В блоке «Импорт» кликните на «Выберите файл на компьютере» и укажите скачанный из панели файл. Далее нажмите «Импорт».

После корректной загрузки файла появится подобное сообщение:

Готово! Теперь напоминания о продлении доменов будут отображаться в вашем Google-календаре на любом устройстве.

Особенности услуги