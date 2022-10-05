Основные настройки почтовых клиентов
Если вы хотите работать с почтой Timeweb, используя один из почтовых клиентов (например, MS Outlook, Thunderbird, The Bat!), вам необходимо указать правильные настройки. Каждая почтовая программа имеет свою специфику, но основные параметры у них схожи.
Сервер для отправки почты (SMTP) — smtp.timeweb.ru.
Для отправки почты необходимо использовать SMTP-авторизацию:
- Логин (имя пользователя) — адрес электронной почты;
- Пароль — пароль от почтового ящика;
- Порт без шифрования, STARTTLS — 25 или 2525;
- Порт SSL — 465.
Сервер для приема почты POP3 — pop3.timeweb.ru или IMAP — imap.timeweb.ru.
- Порт без шифрования, STARTTLS — 110 (POP3) или STARTTLS — 143 (IMAP);
- Порт SSL — 995 (POP3) или 993 (IMAP).
Обратите внимание, что протокол POP3 при отсутствии определенной настройки в почтовом клиенте удаляет письма с почтового сервера после их загрузки почтовым клиентом. Таким образом, при использовании этого протокола письма почтового ящика доступны для чтения только в почтовом клиенте и недоступны в веб-интерфейсе.
При использовании протокола IMAP письма с почтового сервера не удаляются, а синхронизируются.
Если вы используете Microsoft Outlook, вы можете также ознакомиться с видеоинструкцией по его настройке.