Основные настройки почтовых клиентов

Если вы хотите работать с почтой Timeweb, используя один из почтовых клиентов (например, MS Outlook, Thunderbird, The Bat!), вам необходимо указать правильные настройки. Каждая почтовая программа имеет свою специфику, но основные параметры у них схожи.

Сервер для отправки почты (SMTP) — smtp.timeweb.ru.

Для отправки почты необходимо использовать SMTP-авторизацию:

Сервер для приема почты POP3 — pop3.timeweb.ru или IMAP — imap.timeweb.ru.

Обратите внимание, что протокол POP3 при отсутствии определенной настройки в почтовом клиенте удаляет письма с почтового сервера после их загрузки почтовым клиентом. Таким образом, при использовании этого протокола письма почтового ящика доступны для чтения только в почтовом клиенте и недоступны в веб-интерфейсе.

При использовании протокола IMAP письма с почтового сервера не удаляются, а синхронизируются.