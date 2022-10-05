Основные настройки почтовых клиентов

Основные настройки почтовых клиентов

Если вы хотите работать с почтой Timeweb, используя один из почтовых клиентов (например, MS Outlook, Thunderbird, The Bat!), вам необходимо указать правильные настройки. Каждая почтовая программа имеет свою специфику, но основные параметры у них схожи.

Сервер для отправки почты (SMTP) — smtp.timeweb.ru.

Для отправки почты необходимо использовать SMTP-авторизацию:

  • Логин (имя пользователя) — адрес электронной почты;
  • Пароль — пароль от почтового ящика;
  • Порт без шифрования, STARTTLS — 25 или 2525;
  • Порт SSL — 465.

Сервер для приема почты POP3 — pop3.timeweb.ru или IMAP — imap.timeweb.ru.

  • Порт без шифрования, STARTTLS — 110 (POP3) или STARTTLS — 143 (IMAP);
  • Порт SSL — 995 (POP3) или 993 (IMAP).

Обратите внимание, что протокол POP3 при отсутствии определенной настройки в почтовом клиенте удаляет письма с почтового сервера после их загрузки почтовым клиентом. Таким образом, при использовании этого протокола письма почтового ящика доступны для чтения только в почтовом клиенте и недоступны в веб-интерфейсе.

При использовании протокола IMAP письма с почтового сервера не удаляются, а синхронизируются.

Если вы используете Microsoft Outlook, вы можете также ознакомиться с видеоинструкцией по его настройке. 

 

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