Способы оплаты услуг и сроки зачисления платежей

Оплата в панели hosting.timeweb.ru

Оплатить услуги вы можете в разделе «Оплата»:

Проверьте список услуг, включенных в счет, и общую сумму оплаты. Внесите изменения, если необходимо (например, вы можете выбрать другой период оплаты или отказаться от продления домена), после чего выберите удобный способ оплаты.

Посмотреть историю списаний можно в разделе «Баланс и платежи» — «Детализация списаний»:

Оплата в панели timeweb.cloud/my

Оплата услуг, просмотр текущего баланса, размера абонентской платы, а также движения по счету доступны в разделе «Баланс и платежи».

Для просмотра подробного списка услуг и их стоимости перейдите на вкладку «Подключенные услуги».

Просмотреть все списания и пополнения можно на вкладке «История операций».

Списание средств за услуги производится каждый час. Обратите внимание, что списания осуществляются за каждый созданный на аккаунте сервер, даже если он находится в выключенном состоянии.

Уведомления об окончании средств на балансе будут отправляться на ваш e-mail и, в случае если услуга SMS-оповещений активирована, на мобильный телефон.

Оплата с сайта

Также вы можете внести средства через сайт timeweb.com (кнопка «Оплата услуг» вверху страницы).

В открывшемся окне вы сможете выбрать удобный способ оплаты и провести платеж, либо получить инструкции для оплаты через терминалы. Если вы выберете вариант оплаты по квитанции или счету, потребуется ввести данные плательщика.

Способы оплаты

Вам доступны следующие способы оплаты:

Банковские карты

Оплата с помощью банковской карты (обычной или кредитной) является самым удобным из существующих методов оплат. Оплата производится через процессинговые центры Uniteller или Сбербанк; зачисление происходит через несколько минут после оплаты. В отдельных случаях средства могут поступать с задержкой до 3-24 часов. При оплате через сайт в качестве реквизитов необходимо указать доменное имя или логин аккаунта.

Если вы оплачиваете услуги корпоративной картой, бухгалтерские документы предоставлены не будут. Для получения закрывающих документов для юрлица необходимо производить оплату по счету — безналичным переводом с расчетного счета организации на наш расчетный счет.

При оплате из панели управления вы можете привязать карту для удобной оплаты и для автоматического пополнения баланса (предварительно ознакомьтесь с условиями). После привязки карты она будет доступна вам в разделе «Оплата» и вы сможете оплачивать любые услуги с этой карты в один клик, без дополнительного ввода данных.

Если платеж не поступил на баланс аккаунта, напишите обращение из панели управления аккаунтом (раздел «Поддержка») и предоставьте отчет платежной системы.

ЮMoney

При совершении оплаты электронными деньгами через сайт в качестве реквизитов необходимо указать доменное имя или логин аккаунта. Процесс оплаты происходит на стороне платежной системы. Средства поступают в режиме on-line.

Если платеж не поступил на баланс аккаунта, необходимо написать обращение из панели управления (раздел «Поддержка») и предоставить отчет платежной системы для проверки поступления средств. Отчет платежной системы можно найти в архиве операций на стороне платежной системы.

СБП

Оплата через систему быстрых платежей. При переходе к оплате будет сгенирирован QR-код, который необходимо отсканировать банковским приложением, установленном на вашем смартфоне, выбрав в нем опцию платежей по QR-кодам. Оплата производится напрямую из вашего банковского приложения, никакие данные вводить не потребуется. Средства поступают мгновенно.

Qiwi

Вы можете произвести оплату через терминал или кошелек Qiwi. Процесс оплаты для каждого из вариантов идентичен.

Найти нашу компанию среди получателей платежа можно через поиск, по слову «Таймвэб».

В качестве реквизита для оплаты необходимо указать доменное имя или логин аккаунта в нижнем регистре (маленькими буквами). Средства поступают в режиме on-line. Если логин или доменное имя были введены некорректно или в верхнем регистре, платеж перенаправляется через обращение в поддержку Qiwi. Средства поступают обезличенно, на общий баланс, поэтому для оплаты домена или покупки продукта (CMS, SSL, ISP) необходимо создавать дополнительное обращение из раздела «Поддержка» панели управления аккаунтом.

Если платеж не поступил на баланс аккаунта, необходимо написать тикет в службу поддержки и предоставить скан-копию чека, полученного в терминале, или отчет платежной системы (при совершении оплаты через кошелек).

Квитанция в банк, счет на оплату

Для оплаты через банк вам необходимо выписать квитанцию (для физических лиц) или счет на оплату (для юридических лиц) через сайт timeweb.com или в панели управления аккаунтом. При формировании квитанции или счета через сайт в качестве реквизита для оплаты необходимо указать доменное имя или логин аккаунта.

Обратите внимание, что закрывающие документы для плательщика — юридического лица будут сформированы на основании указанных вами реквизитов. Будьте внимательны при заполнении данных плательщика.

Платежи через банк поступают в период от 1 до 3 банковских дней. Средства зачисляются на баланс аккаунта автоматически при условии, если:

в платежном поручении указан номер выписанного счета или квитанции;

фактическим плательщиком является лицо, на данные которого выписан счет или квитанция;

оплачен новый счет или квитанция, которые ранее не оплачивались.

Если платеж не поступил на баланс аккаунта, необходимо написать обращение из панели управления аккаунтом (раздел «Поддержка») и предоставить скан-копию платежного документа с отметкой банка.

Иностранные банковские карты

Возможность оплаты услуг зарубежными банковскими картами для наших клиентов — нерезидентов РФ. Платежи зачисляются сразу же.

При выборе опции «Иностранная банковская карта» счет будет выставлен в дирхамах ОАЭ, при выборе «Иностранной банковской карты (KZT)» — в казахстанских тенге. Если ваша карта в иной валюте, выбирайте любой из способов, при проведении платежа будет выполнена автоматическая конвертация.

Обратите внимание, что платеж с иностранной карты невозможно вернуть.