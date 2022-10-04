Настройка дополнительных пользователей ПУ / FTP

Настройка дополнительных пользователей ПУ / FTP

Раздел «Аккаунт» — «Пользователи ПУ/FTP» позволяет вам создать нескольких пользователей для панели управления с разными правами доступа.

Это удобно в случаях, когда требуется предоставить доступ к панели отдельным сотрудникам: например, бухгалтеру можно выдать доступ к разделам «Оплата услуг» и «Документы»; а разработчику вашего сайта — доступ к работе с конкретным сайтом, базой и доменом.

В конце статьи мы указали те разделы панели, которые всегда будут доступны только основному пользователю.

Создание пользователей

  1. Перейдите в раздел «Аккаунт» — «Пользователи ПУ/FTP».
  2. Кликните «Добавить нового пользователя».

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  1. Задайте логин и пароль для пользователя. Имена дополнительных пользователей всегда начинаются с логина аккаунта. Общая длина логина не должна превышать 16 символов.
  2. При необходимости заполните поле «Комментарий»  — например, можно указать, для кого создается пользователь.
  3. Отметьте разделы, к которым нужно дать доступ. На вкладках сверху, которые отобразятся при выборе того или иного раздела, можно указать дополнительные настройки. Подробнее о настройках доступа — в разделе ниже.

Без Названия (7)

  1. Нажмите «Создать пользователя».

Изменение пользователей

Вы можете редактировать права доступа созданных пользователей и менять пароль для них.

  • Чтобы изменить настройки доступа, кликните на значок шестеренки.
  • Чтобы изменить пароль пользователя, кликните на значок замка.

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Предоставление доступа

Файловый менеджер, доступ по FTP

Опция «Доступ к файлам по FTP».

Позволяет пользователю подключаться к аккаунту по FTP и загружать или удалять файлы на сервере, а также дает полный доступ к разделу «Файловый менеджер» в панели управления.

Можно ограничить доступ определенной директорией, указав ее имя:

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В этом случае пользователь не сможет работать с файлами в других каталогах: в файловом менеджере или при подключении по FTP будет отображаться только содержимое указанной директории.

Домены и поддомены

Опция «Домены, поддомены».

Предоставляет доступ к разделу «Домены и поддомены». По умолчанию доступны опции: создание поддоменов, передача доменов на другой аккаунт, удаление доменов. Возможность настройки DNS можно включить дополнительно.

Также можно ограничить список доменов, управление которыми доступно пользователю. Для этого выберите домен из списка и нажмите «Добавить». Добавленные домены будут перечислены под выпадающим списком. Например, в данном случае пользователь может управлять только доменом mydomain.com:

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Возможность добавления новых доменов доступна только основному пользователю.

Сайты, CMS, логи

Опция «Работа с сайтами».

Предоставляет полный доступ к разделу «Сайты» — «Мои сайты» панели управления, включая создание новых сайтов.

В дополнительных настройках можно: 

  • Дать доступ к разделу «Каталог CMS» (предоставляет возможность установки CMS из данного раздела).
  • Дать доступ к разделу «Инструменты» — «Логи». 
  • Ограничить список сайтов, с которыми может работать пользователь. Для этого выберите каталог из списка и нажмите «Добавить». Добавленные сайты будут перечислены под выпадающим списком.

На скриншоте ниже конкретные сайты не выбраны, значит, пользователь сможет управлять всеми сайтами аккаунта.

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Базы данных

Опция «Базы данных».

По умолчанию предоставляет полный доступ к разделу «Базы данных», включая полный доступ в phpMyAdmin и возможность создания новых баз данных.

Можно ограничить доступ конкретными базами. Для этого выберите базу из списка и нажмите «Добавить». Добавленные базы будут перечислены под выпадающим списком.

Например, в данном случае пользователь имеет доступ только к базе db_1:

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Почта

Опция «Почтовый менеджер».

Предоставляет полный доступ к разделу «Почта» и всем функциям управления почтовыми ящиками.

Можно ограничить доступ конкретными доменами. Для этого выберите домен из списка и нажмите «Добавить». Добавленные домены будут перечислены под выпадающим списком.

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Crontab

Опция «Crontab».

Предоставляет полный доступ к разделу «Инструменты» — «Crontab», с возможностью создания, удаления, настройки задач по расписанию.

SSL-сертификаты

Доступ к разделу «Домены» — «SSL-сертификаты», с возможностью заказывать и устанавливать сертификаты.

Для предоставления доступа необходимо выдать пользователю следующий набор прав:

  • опция «Домены, поддомены»;
  • опция «Финансы и документы» → «Доступ к оплате услуг» и «Доступ в раздел "Дополнительные услуги"».

Оплата услуг, документы

Опция «Финансы и документы».

Предоставляет доступ к разделу «Баланс и платежи» — «Детализация списаний». По умолчанию будет доступен только просмотр баланса.

Можно расширить доступные пользователю опции, дополнительно настроив:

  • Доступ к оплате услуг (возможность выставления счетов и проведения оплаты из панели управления). 
  • Доступ к документам для бухгалтерии (доступ к разделу «Документы» и электронным копиям отчетных документов).
  • Доступ к движениям по счету (возможность просматривать историю списаний и пополнений в разделе «Детализация списаний»).
  • Возможность активировать отложенный платеж.
  • Доступ в раздел «Аккаунт» — «Доп. услуги», с возможностью заказывать / удалять дополнительные IP-адреса.

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Обращение в поддержку

Опция «Обратная связь».

Дает пользователю доступ к разделу «Поддержка» и позволяет отправлять обращения в службу поддержки от своего имени.

По умолчанию предоставляется доступ ко всем тикетам, однако можно ограничить его только обращениями данного пользователя:

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Пример использования

1) Для вашего бухгалтера можно создать пользователя с доступом к «Финансам и документам»:

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И на появившейся вкладке настроить нужные доступы, например, возможность выставления счетов и получения электронных документов:

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2) Для технического специалиста, который разрабатывает или поддерживает сайт, имеет смысл предоставить следующий набор доступов:

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Для каждого подраздела, кроме Crontab, можно указать дополнительные параметры: например, указать, с каким сайтом, базой, директорией может работать данный сотрудник, а также разрешить управление DNS-записями доменов при необходимости.

Разделы, недоступные для доп.пользователей

Доступ к следующим разделам всегда будет только у основного пользователя панели:

  • Реклама и продвижение
  • Пользователи ПУ/FTP
  • Резервные копии
  • Настройки доступа
  • Нагрузка на сервер
  • Ускоритель сайтов
  • SSH-консоль
  • Тариф
  • Уведомления
  • Бонусы и промокоды

Выдать доступ к ним для дополнительных пользователей невозможно.

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