Настройка дополнительных пользователей ПУ / FTP

Другие вопросы и инструкции

Раздел «Аккаунт» — «Пользователи ПУ/FTP» позволяет вам создать нескольких пользователей для панели управления с разными правами доступа.

Это удобно в случаях, когда требуется предоставить доступ к панели отдельным сотрудникам: например, бухгалтеру можно выдать доступ к разделам «Оплата услуг» и «Документы»; а разработчику вашего сайта — доступ к работе с конкретным сайтом, базой и доменом.

В конце статьи мы указали те разделы панели, которые всегда будут доступны только основному пользователю.

Создание пользователей

Перейдите в раздел «Аккаунт» — «Пользователи ПУ/FTP». Кликните «Добавить нового пользователя».

Задайте логин и пароль для пользователя. Имена дополнительных пользователей всегда начинаются с логина аккаунта. Общая длина логина не должна превышать 16 символов. При необходимости заполните поле «Комментарий» — например, можно указать, для кого создается пользователь. Отметьте разделы, к которым нужно дать доступ. На вкладках сверху, которые отобразятся при выборе того или иного раздела, можно указать дополнительные настройки. Подробнее о настройках доступа — в разделе ниже.

Нажмите «Создать пользователя».

Изменение пользователей

Вы можете редактировать права доступа созданных пользователей и менять пароль для них.

Чтобы изменить настройки доступа, кликните на значок шестеренки.

Чтобы изменить пароль пользователя, кликните на значок замка.

Предоставление доступа

Файловый менеджер, доступ по FTP

Опция «Доступ к файлам по FTP».

Позволяет пользователю подключаться к аккаунту по FTP и загружать или удалять файлы на сервере, а также дает полный доступ к разделу «Файловый менеджер» в панели управления.

Можно ограничить доступ определенной директорией, указав ее имя:

В этом случае пользователь не сможет работать с файлами в других каталогах: в файловом менеджере или при подключении по FTP будет отображаться только содержимое указанной директории.

Домены и поддомены

Опция «Домены, поддомены».

Предоставляет доступ к разделу «Домены и поддомены». По умолчанию доступны опции: создание поддоменов, передача доменов на другой аккаунт, удаление доменов. Возможность настройки DNS можно включить дополнительно.

Также можно ограничить список доменов, управление которыми доступно пользователю. Для этого выберите домен из списка и нажмите «Добавить». Добавленные домены будут перечислены под выпадающим списком. Например, в данном случае пользователь может управлять только доменом mydomain.com:

Возможность добавления новых доменов доступна только основному пользователю.

Сайты, CMS, логи

Опция «Работа с сайтами».

Предоставляет полный доступ к разделу «Сайты» — «Мои сайты» панели управления, включая создание новых сайтов.

В дополнительных настройках можно:

Дать доступ к разделу « Каталог CMS » (предоставляет возможность установки CMS из данного раздела).

Дать доступ к разделу «Инструменты» — « Логи ».

Ограничить список сайтов, с которыми может работать пользователь. Для этого выберите каталог из списка и нажмите «Добавить». Добавленные сайты будут перечислены под выпадающим списком.

На скриншоте ниже конкретные сайты не выбраны, значит, пользователь сможет управлять всеми сайтами аккаунта.

Базы данных

Опция «Базы данных».

По умолчанию предоставляет полный доступ к разделу «Базы данных», включая полный доступ в phpMyAdmin и возможность создания новых баз данных.

Можно ограничить доступ конкретными базами. Для этого выберите базу из списка и нажмите «Добавить». Добавленные базы будут перечислены под выпадающим списком.

Например, в данном случае пользователь имеет доступ только к базе db_1 :

Почта

Опция «Почтовый менеджер».

Предоставляет полный доступ к разделу «Почта» и всем функциям управления почтовыми ящиками.

Можно ограничить доступ конкретными доменами. Для этого выберите домен из списка и нажмите «Добавить». Добавленные домены будут перечислены под выпадающим списком.

Crontab

Опция «Crontab».

Предоставляет полный доступ к разделу «Инструменты» — «Crontab», с возможностью создания, удаления, настройки задач по расписанию.

SSL-сертификаты

Доступ к разделу «Домены» — «SSL-сертификаты», с возможностью заказывать и устанавливать сертификаты.

Для предоставления доступа необходимо выдать пользователю следующий набор прав:

опция «Домены, поддомены»;

опция «Финансы и документы» → «Доступ к оплате услуг» и «Доступ в раздел "Дополнительные услуги"».

Оплата услуг, документы

Опция «Финансы и документы».

Предоставляет доступ к разделу «Баланс и платежи» — «Детализация списаний». По умолчанию будет доступен только просмотр баланса.

Можно расширить доступные пользователю опции, дополнительно настроив:

Доступ к оплате услуг (возможность выставления счетов и проведения оплаты из панели управления).

Доступ к документам для бухгалтерии (доступ к разделу « Документы » и электронным копиям отчетных документов).

Доступ к движениям по счету (возможность просматривать историю списаний и пополнений в разделе «Детализация списаний»).

Возможность активировать отложенный платеж.

Доступ в раздел «Аккаунт» — « Доп. услуги », с возможностью заказывать / удалять дополнительные IP-адреса.

Обращение в поддержку

Опция «Обратная связь».

Дает пользователю доступ к разделу «Поддержка» и позволяет отправлять обращения в службу поддержки от своего имени.

По умолчанию предоставляется доступ ко всем тикетам, однако можно ограничить его только обращениями данного пользователя:

Пример использования

1) Для вашего бухгалтера можно создать пользователя с доступом к «Финансам и документам»:

И на появившейся вкладке настроить нужные доступы, например, возможность выставления счетов и получения электронных документов:

2) Для технического специалиста, который разрабатывает или поддерживает сайт, имеет смысл предоставить следующий набор доступов:

Для каждого подраздела, кроме Crontab, можно указать дополнительные параметры: например, указать, с каким сайтом, базой, директорией может работать данный сотрудник, а также разрешить управление DNS-записями доменов при необходимости.

Разделы, недоступные для доп.пользователей

Доступ к следующим разделам всегда будет только у основного пользователя панели:

Реклама и продвижение

Пользователи ПУ/FTP

Резервные копии

Настройки доступа

Нагрузка на сервер

Ускоритель сайтов

SSH-консоль

Тариф

Уведомления

Бонусы и промокоды

Выдать доступ к ним для дополнительных пользователей невозможно.