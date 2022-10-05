Настройка DNS-записей для Google

Настройка DNS-записей для Google

MX-запись

  1. Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены».
  2. Найдите нужный домен, кликните на значок шестеренки и выберите «Настройки DNS».
  3. Удалите имеющиеся MX-записи.
  4. Нажмите на «Добавить DNS-запись», выберите «MX» и в открывшемся окне отметьте пункт Gmail:

Mx G

  1. Сохраните изменения с помощью кнопки «Добавить».
  2. Подождите, пока изменения в DNS вступят в силу. Этот процесс может занимать до 72 часов.

SPF-запись

  1. Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены».
  2. Найдите нужный домен, кликните на значок шестеренки и выберите «Настройки DNS».
  3. Удалите имеющиеся TXT-записи, начинающиеся с v=spf1 (предварительно скопируйте значение spf-записи, если вы планируете отправлять почту также и с указанных в ней серверов).
  4. Нажмите на «Добавить DNS-запись», выберите «TXT» и в открывшемся окне разместите следующее значение:
v=spf1 include:_spf.google.com ~all
  1. Если вы хотите отправлять письма также и с других серверов, укажите их в таком формате:
v=spf1 ip4:IP1 ip4:IP2 ip4:IP3 include:_spf.google.com ~all

где IP-1, IP-2, IP-3 — IP-адреса дополнительных серверов.

  1. Сохраните изменения с помощью кнопки «Добавить».
  2. Подождите, пока изменения в DNS вступят в силу. Этот процесс может занимать до 72 часов.

DKIM-подпись

  1. Создайте DKIM-ключ в консоли администратора Google Workspace (бывший G Suite) по инструкции от Google.
  2. В панели управления Timeweb перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены».
  3. Найдите нужный домен, кликните на значок шестеренки и выберите «Настройки DNS».
  4. Нажмите на «Добавить DNS-запись» и выберите «TXT».
  5. В открывшемся окне настроек:
    • в поле «Хост» укажите префикс._domainkey, заменив префикс на тот, который использовался при создании ключа (как правило, google). Если вы настраиваете DKIM для поддомена, то в поле «Хост» нужно внести значение вида префикс._domainkey.поддомен. Например, для поддомена mail.mydomain.ru потребуется указать префикс._domainkey.mail. Подробнее — в инструкции Google.
    • в поле «Значение» внесите параметры созданного DKIM-ключа (отображается в разделе «Аутентификация электронной почты» в Google Workspace).

Dkim G

  1. Сохраните изменения с помощью кнопки «Добавить».
  2. Включите подпись сообщений электронной почты по инструкции от Google
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