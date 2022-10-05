Настройка DNS-записей для Google
MX-запись
- Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены».
- Найдите нужный домен, кликните на значок шестеренки и выберите «Настройки DNS».
- Удалите имеющиеся MX-записи.
- Нажмите на «Добавить DNS-запись», выберите «MX» и в открывшемся окне отметьте пункт Gmail:
- Сохраните изменения с помощью кнопки «Добавить».
- Подождите, пока изменения в DNS вступят в силу. Этот процесс может занимать до 72 часов.
SPF-запись
- Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены».
- Найдите нужный домен, кликните на значок шестеренки и выберите «Настройки DNS».
- Удалите имеющиеся TXT-записи, начинающиеся с v=spf1 (предварительно скопируйте значение spf-записи, если вы планируете отправлять почту также и с указанных в ней серверов).
- Нажмите на «Добавить DNS-запись», выберите «TXT» и в открывшемся окне разместите следующее значение:
v=spf1 include:_spf.google.com ~all
- Если вы хотите отправлять письма также и с других серверов, укажите их в таком формате:
v=spf1 ip4:IP1 ip4:IP2 ip4:IP3 include:_spf.google.com ~all
где IP-1, IP-2, IP-3 — IP-адреса дополнительных серверов.
- Сохраните изменения с помощью кнопки «Добавить».
- Подождите, пока изменения в DNS вступят в силу. Этот процесс может занимать до 72 часов.
DKIM-подпись
- Создайте DKIM-ключ в консоли администратора Google Workspace (бывший G Suite) по инструкции от Google.
- В панели управления Timeweb перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены».
- Найдите нужный домен, кликните на значок шестеренки и выберите «Настройки DNS».
- Нажмите на «Добавить DNS-запись» и выберите «TXT».
- В открывшемся окне настроек:
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- в поле «Хост» укажите
префикс._domainkey, заменив
префиксна тот, который использовался при создании ключа (как правило,
префикс._domainkey.поддомен. Например, для поддомена
mail.mydomain.ruпотребуется указать
префикс._domainkey.mail. Подробнее — в инструкции Google.
- в поле «Значение» внесите параметры созданного DKIM-ключа (отображается в разделе «Аутентификация электронной почты» в Google Workspace).
- в поле «Хост» укажите
- Сохраните изменения с помощью кнопки «Добавить».
- Включите подпись сообщений электронной почты по инструкции от Google.