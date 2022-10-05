Настройка DNS-записей для Google

в поле «Хост» укажите

префикс._domainkey

, заменив префикс на тот, который использовался при создании ключа (как правило, google ). Если вы настраиваете DKIM для поддомена, то в поле «Хост» нужно внести значение вида

префикс._domainkey.поддомен

. Например, для поддомена

mail.mydomain.ru

потребуется указать префикс._domainkey.mail . Подробнее — в

инструкции Google

.