Электронный документооборот (ЭДО) — это система работы с юридическими и финансовыми документами, при которой вместо бумажных оригиналов документов используются их электронные аналоги, заверенные цифровой электронной подписью.

По текущему законодательству созданные и подписанные таким образом электронные документы приравниваются к оригиналам и принимаются к рассмотрению в различных органах, в том числе ИФНС, Пенсионном фонде, в судах и пр.

Используя ЭДО, вы можете не только предоставлять отчетность в ИФНС в электронном виде, но также и обмениваться финансовыми и юридическими документами с партнерами и контрагентами.

Преимущества ЭДО:

сокращение времени на получение документов (получение электронного документа в считанные секунды взамен длительного ожидания бумажных оригиналов);

мгновенное внесение корректировок в сформированные документы;

мгновенное получение информации о получении и подписании документов второй стороной;

обеспечение сохранности документов в процессе доставки, в отличие от ненадежной пересылки документов по почте;

централизованная система документооборота как с контролирующими органами, так и с контрагентами.

Для того, чтобы отчетные документы от Timeweb предоставлялись вам в электронном виде, вам необходимо:

Если вы уже работаете с ЭДО

Если вы уже работаете с каким-либо оператором ЭДО, вы можете настроить роуминг для получения документов.

Для подключения к роумингу направьте приглашение со стороны вашего оператора ЭДО и далее напишите нам из панели управления или на e-mail: billing@timeweb.ru, чтобы мы могли завершить настройку.

Наши данные для отправки приглашения:

ООО «ТаймВэб»

ИНН: 7840339881

КПП: 781001001

Оператор СБИС, идентификатор 2BE65176fb80bd411e38fbe005056917125

Либо пришлите ваш идентификатор на billing@timeweb.ru, и мы отправим приглашение со своей стороны.

Идентификатор для отправки приглашения должен быть указан без дополнительных пробелов и тире, чтобы приглашение было обработано корректно.