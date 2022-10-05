Электронный документооборот

Электронный документооборот

Электронный документооборот (ЭДО) — это система работы с юридическими и финансовыми документами, при которой вместо бумажных оригиналов документов используются их электронные аналоги, заверенные цифровой электронной подписью.

По текущему законодательству созданные и подписанные таким образом электронные документы приравниваются к оригиналам и принимаются к рассмотрению в различных органах, в том числе ИФНС, Пенсионном фонде, в судах и пр.

Используя ЭДО, вы можете не только предоставлять отчетность в ИФНС в электронном виде, но также и обмениваться финансовыми и юридическими документами с партнерами и контрагентами.

Преимущества ЭДО:

  • сокращение времени на получение документов (получение электронного документа в считанные секунды взамен длительного ожидания бумажных оригиналов);
  • мгновенное внесение корректировок в сформированные документы;
  • мгновенное получение информации о получении и подписании документов второй стороной;
  • обеспечение сохранности документов в процессе доставки, в отличие от ненадежной пересылки документов по почте;
  • централизованная система документооборота как с контролирующими органами, так и с контрагентами.

Для того, чтобы отчетные документы от Timeweb предоставлялись вам в электронном виде, вам необходимо: 

  1. выбрать ЭДО в качестве желаемого способа получения документов;
  2. зарегистрировать учетную запись в системе СБИС.

Если вы уже работаете с ЭДО

Если вы уже работаете с каким-либо оператором ЭДО, вы можете настроить роуминг для получения документов.

Для подключения к роумингу направьте приглашение со стороны вашего оператора ЭДО и далее напишите нам из панели управления или на e-mail: billing@timeweb.ru, чтобы мы могли завершить настройку.  

Наши данные для отправки приглашения:

  • ООО «ТаймВэб»
  • ИНН: 7840339881
  • КПП: 781001001
  • Оператор СБИС, идентификатор 2BE65176fb80bd411e38fbe005056917125

Либо пришлите ваш идентификатор на billing@timeweb.ru, и мы отправим приглашение со своей стороны.

Идентификатор для отправки приглашения должен быть указан без дополнительных пробелов и тире, чтобы приглашение было обработано корректно.

Обратите внимание, пожалуйста, что мы не отслеживаем комментарии к документам, которые отправляются по ЭДО. По любым вопросам о документах необходимо обращаться в нашу службу поддержки

 

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