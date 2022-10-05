Электронный документооборот
Электронный документооборот (ЭДО) — это система работы с юридическими и финансовыми документами, при которой вместо бумажных оригиналов документов используются их электронные аналоги, заверенные цифровой электронной подписью.
По текущему законодательству созданные и подписанные таким образом электронные документы приравниваются к оригиналам и принимаются к рассмотрению в различных органах, в том числе ИФНС, Пенсионном фонде, в судах и пр.
Используя ЭДО, вы можете не только предоставлять отчетность в ИФНС в электронном виде, но также и обмениваться финансовыми и юридическими документами с партнерами и контрагентами.
Преимущества ЭДО:
- сокращение времени на получение документов (получение электронного документа в считанные секунды взамен длительного ожидания бумажных оригиналов);
- мгновенное внесение корректировок в сформированные документы;
- мгновенное получение информации о получении и подписании документов второй стороной;
- обеспечение сохранности документов в процессе доставки, в отличие от ненадежной пересылки документов по почте;
- централизованная система документооборота как с контролирующими органами, так и с контрагентами.
Для того, чтобы отчетные документы от Timeweb предоставлялись вам в электронном виде, вам необходимо:
- выбрать ЭДО в качестве желаемого способа получения документов;
- зарегистрировать учетную запись в системе СБИС.
Если вы уже работаете с ЭДО
Если вы уже работаете с каким-либо оператором ЭДО, вы можете настроить роуминг для получения документов.
Для подключения к роумингу направьте приглашение со стороны вашего оператора ЭДО и далее напишите нам из панели управления или на e-mail: billing@timeweb.ru, чтобы мы могли завершить настройку.
Наши данные для отправки приглашения:
- ООО «ТаймВэб»
- ИНН: 7840339881
- КПП: 781001001
- Оператор СБИС, идентификатор 2BE65176fb80bd411e38fbe005056917125
Либо пришлите ваш идентификатор на billing@timeweb.ru, и мы отправим приглашение со своей стороны.
Идентификатор для отправки приглашения должен быть указан без дополнительных пробелов и тире, чтобы приглашение было обработано корректно.
Обратите внимание, пожалуйста, что мы не отслеживаем комментарии к документам, которые отправляются по ЭДО. По любым вопросам о документах необходимо обращаться в нашу службу поддержки.