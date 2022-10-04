Домены в зоне .kz

Домены в зоне .kz

Доменные имена в зоне .kz. регистрируются на период от 1 до 10 лет. Продление доменного имени в зоне .kz возможно на период до 10 лет в любое время, пока домен оплачен.

После окончания периода регистрации (в случае, если доменное имя не было продлено) 20 дней длится период преимущественного продления, в течение которого владелец может продлить доменное имя по прежней стоимости.

В случае если доменное имя не было продлено в период преимущественного продления, оно освобождается регистратором и становится доступным для регистрации любым пользователем.

Уведомления о необходимости продления домена отправляются регистратором на контактный e-mail, который был указан при регистрации доменного имени.

 

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