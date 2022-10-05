Веб-интерфейс Webmail
Webmail — это сервис электронной почты, с которым можно работать через любой браузер и в любой точке мира, где есть интернет. Система предоставляет доступ к почтовым ящикам и различным действиям с ними.
Webmail доступен не на всех почтовых серверах. Вместо него вы можете воспользоваться бесплатным веб-интерфейсом roundcube.timeweb.ru.
Для использования Webmail перейдите по адресу https://webmail.timeweb.ru/ и введите свой электронный ящик, созданный в Timeweb, и его пароль.
С помощью Webmail вы можете:
- создавать, редактировать и удалять письма;
- хранить письма на сервере электронной почты;
- просматривать хранимые письма;
- прикреплять файлы общим размером не более 25 Мб;
- получать информацию о состоянии хранимого письма и используемого им объема памяти;
- управлять фильтрацией получаемых писем;
- настраивать веб-интерфейс работы с ящиком;
- вести и использовать адресную книгу;
- создавать электронные письма для адресатов, выбранных из адресной книги;
- подключать несколько почтовых аккаунтов системы Timeweb;
- подключать сборщики ящиков сторонних почтовых серверов.
При работе с веб-интерфейсом действует ряд ограничений:
- Объём ящиков и их количество, а также сроки хранения ограничены условиями тарифа вашей услуги.
- Ограничение на объем вложений в письмо равно 25 Мб.
- Максимально допустимый размер файла, прикрепляемого к письму — 25 Мб.