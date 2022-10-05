Веб-интерфейс Webmail

Веб-интерфейс Webmail

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Webmail — это сервис электронной почты, с которым можно работать через любой браузер и в любой точке мира, где есть интернет. Система предоставляет доступ к почтовым ящикам и различным действиям с ними.

Webmail доступен не на всех почтовых серверах. Вместо него вы можете воспользоваться бесплатным веб-интерфейсом roundcube.timeweb.ru.

Для использования Webmail перейдите по адресу https://webmail.timeweb.ru/ и введите свой электронный ящик, созданный в Timeweb, и его пароль.

С помощью Webmail вы можете:

  • создавать, редактировать и удалять письма;
  • хранить письма на сервере электронной почты;
  • просматривать хранимые письма;
  • прикреплять файлы общим размером не более 25 Мб;
  • получать информацию о состоянии хранимого письма и используемого им объема памяти;
  • управлять фильтрацией получаемых писем;
  • настраивать веб-интерфейс работы с ящиком;
  • вести и использовать адресную книгу;
  • создавать электронные письма для адресатов, выбранных из адресной книги;
  • подключать несколько почтовых аккаунтов системы Timeweb;
  • подключать сборщики ящиков сторонних почтовых серверов.

При работе с веб-интерфейсом действует ряд ограничений:

  • Объём ящиков и их количество, а также сроки хранения ограничены условиями тарифа вашей услуги.
  • Ограничение на объем вложений в письмо равно 25 Мб.
  • Максимально допустимый размер файла, прикрепляемого к письму — 25 Мб.

 

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