Веб-интерфейс Webmail

Основные вопросы по работе с почтой

Webmail — это сервис электронной почты, с которым можно работать через любой браузер и в любой точке мира, где есть интернет. Система предоставляет доступ к почтовым ящикам и различным действиям с ними.

Webmail доступен не на всех почтовых серверах. Вместо него вы можете воспользоваться бесплатным веб-интерфейсом roundcube.timeweb.ru.

Для использования Webmail перейдите по адресу https://webmail.timeweb.ru/ и введите свой электронный ящик, созданный в Timeweb, и его пароль.

С помощью Webmail вы можете:

создавать, редактировать и удалять письма;

хранить письма на сервере электронной почты;

просматривать хранимые письма;

прикреплять файлы общим размером не более 25 Мб;

получать информацию о состоянии хранимого письма и используемого им объема памяти;

управлять фильтрацией получаемых писем;

настраивать веб-интерфейс работы с ящиком;

вести и использовать адресную книгу;

создавать электронные письма для адресатов, выбранных из адресной книги;

подключать несколько почтовых аккаунтов системы Timeweb;

подключать сборщики ящиков сторонних почтовых серверов.

При работе с веб-интерфейсом действует ряд ограничений: