Рекомендации для рассылок

При выполнении массовых рассылок необходимо учитывать определенные требования, предъявляемые к ним почтовыми сервисами. Следование этим требованиям повысит успешность доставки ваших писем, уменьшит риски их попадания в спам и блокировки рассылки и отправителя. Требования к рассылкам описаны в документации большинства крупных сервисов (например: Google, Yandex, Mail.Ru), где вы можете ознакомиться с ними подробнее.

В данной статье мы приводим основные правила рассылок, следование которым поможет алгоритмам почтовых систем определить вашу рассылку как благонадежную.

Подписка на рассылку

Используйте double opt-in — двойное подтверждение подписки. Так вы будете уверены, что отправляете письма действительно тем, кто в них заинтересован (меньше вероятность, что пользователь пожалуется на спам), и избежите попадания писем в спам-ловушки.

Суть double opt-in сводится к следующему:

Пользователь должен дать явное согласие на получение рассылки: например, вручную установить галочку «Подписаться на рассылку». Проставлять флажок автоматически для подписки пользователя не рекомендуется. Пользователь должен подтвердить владение ящиком: например, перейти по отправленной вами ссылке в письме-подтверждении.

Отписка от рассылки

Пользователь должен иметь возможность легко отписаться от рассылки. В противном случае, вероятнее всего, он будет помечать ваши письма как спам, что ухудшит репутацию рассылки и отправителя.

Основные правила:

У пользователя должна быть явная возможность отписаться от рассылки, перейдя по ссылке в письме. Отказ от рассылки не должен требовать от пользователя каких-либо данных или действий (регистрации, авторизации, заполнения обязательных анкет), кроме подтверждения самого факта отказа от рассылки. Ссылка для отказа от подписки должна быть работающей. В письме должен использоваться заголовок list-unsubscribe для быстрой отмены подписки (он выведет кнопку «Отписаться» на панель инструментов почтового сервиса). При нажатии кнопки, т.е. при переходе по ссылке из заголовка, пользователь должен быть сразу отписан от рассылки.

Формат письма, технические требования

Явно указывайте отправителя. Ящик в поле «От кого» должен быть реально существующим и ассоциироваться с источником рассылки (используйте свой домен в адресе отправителя). Если этот адрес обрабатывается роботом, то в ответ на поступающие на него сообщения должна предоставляться информация, как связаться с вашей компанией / службой поддержки. Mail.Ru также требует указания в тексте рассылки неэлектронных контактных данных компании-отправителя (телефон и физический адрес).

Используйте стандартный заголовок для массовых рассылок — «Precedence: bulk».

Сообщения должны соответствовать требованиям RFC 5321 (SMTP), RFC 5322 , и стандарту MIME , а также содержать корректный заголовок Message-ID .

Подписывайте все сообщения с помощью DKIM-ключа либо настройте SPF-запись домена.

Используйте разные IP-адреса для разных задач: не выполняйте массовые рассылки с того же IP-адреса, который используется для деловой корреспонденции, финансовых и технических уведомлений. Если нет такой возможности, разделяйте адреса или домены: например, отправляйте еженедельную новостную рассылку с домена news.example.com, а уведомления об оплате — с billing.example.com.

Контролируйте доставку писем. Если ящик получателя рассылки (даже реально существовавший ранее) на текущий момент удален/заблокирован и не получает почту, рассылка для него должна останавливаться. В противном случае со временем вы получите значительно количество невалидных ящиков в рассылке, что повредит вашей репутации и может привести к блокировке (к примеру, Mail.ru блокирует за спам уже при 5% невалидных адресов в рассылке).

Для анализа эффективности ваших рассылок вы можете использовать такой инструмент, как постмастер — они предоставляются многими почтовыми сервисами (например, Postmaster в Mail.ru, Почтовый офис в Yandex, Postmaster Tools от Google и другие). С помощью постмастера вы сможете получить доступ к статистике рассылок, отслеживать успешность доставки, заинтересованность пользователей, количество жалоб и др.

Чего делать нельзя

Скрывать или искажать отправителя или источник отправки. Все крупные почтовые провайдеры строго наказывают попытки обмануть получателя. Подобные действия приведут к тому, что письма будут попадать в спам.

Скрывать или искажать целевую страницу любой ссылки в письме. Аналогично, это значительно повысит вероятность, что рассылка будет заблокирована. По этой же причине не рекомендуется использовать сокращенные ссылки и редиректоры, которые могут ввести пользователя в заблуждение относительно целевой страницы перехода.

Покупать / скачивать базы или собирать адреса с сайтов в Интернете. Каким бы простым ни казался такой способ получения клиентской базы, чаще всего он — прямой путь для попадания в спам и последующей блокировки. Пользователи, чьи адреса вы получите, не подписывались на вашу рассылку и будут жаловаться на нее; огромное число почтовых адресов окажется невалидным и это ухудшит репутацию рассылки; в списке непременно найдутся так называемые «спам-ловушки» — адреса, используемые почтовыми сервисами для борьбы со спамом и мошенническими письмами. Адреса-ловушки не принадлежат реальным пользователям, а значит никак не могли подписаться на рассылку и были добавлены в нее недобросовестным отправителем. Отправка писем на такие ящики ухудшит репутацию отправителя и отметит его как потенциального спамера.