Верификация при регистрации аккаунта

В редких случаях при регистрации аккаунта система может запросить верификацию. В этом случае при входе в панель управления будет отображено уведомление о проверке учетной записи.

Для прохождения верификации нажмите «Перейти к оплате».

Вы будете переадресованы на страницу платежного шлюза, где сможете ввести данные банковской карты. Никаких платежей в этот момент производиться не будет. Для проверки банк может заблокировать 1 рубль на карте и сразу после снова его разблокировать.

Банк автоматически проверит корректность реквизитов и сообщит нам результаты. Если карта действительна, учетная запись будет разблокирована, и вы сможете начать работу с аккаунтом. Вся процедура верификации займет не больше нескольких минут.

Если в процессе верификации возникнут сложности, вы сможете связаться с поддержкой, кликнув на раздел «Поддержка» в верхнем меню панели.