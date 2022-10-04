Перенос сайта на VDS

Вы можете разместить / перенести сайт на VDS самостоятельно или с помощью наших специалистов.

При самостоятельном переносе вам также может помочь видеоинструкция, где мы рассматриваем перенос через панель управления и через подключение по SSH.

Перенос силами технической поддержки

Мы выполняем переносы при условии наличия на сервере панели управления (Fastpanel или ISPmanager) или системы Bitrix 7. Установить панель управления или ОС Bitrix можно при создании сервера через панель управления timeweb.cloud/my или его заказе на сайте. Если сервер уже создан, мы можем установить одну из панелей самостоятельно, на «чистый» сервер.

Переносы выполняются:

с хостинга Timeweb;

со стороннего хостинга или VDS.

В услугу переноса входит копирование всех файлов указанных вами сайтов на сервер, импорт баз данных и внесение правок в конфигурационные файлы для правильного подключения ресурсов к MySQL. Также нашими силами может быть установлено и настроено ПО, необходимое для корректной работы сайта: веб-серверы Nginx и Apache, MySQL и PHP. Для каждого перенесенного сайта создаются служебные домены для проверки работоспособности сайтов после переноса.

Для выполнения переноса необходимо отправить соответствующий запрос в службу поддержки.

При переносе с хостинга Timeweb:

сообщите доменное имя переносимого сайта и директорию, в которой располагаются его файлы;

сообщите пароль администратора VDS-сервера (root-доступ), на который осуществляется перенос;

отправьте встречное обращение с аккаунта, с которого (или на который) будет выполняться перенос.

При переносе со стороннего хостинга или VDS:

предоставьте доступ к FTP или SSH прежнего хостинга/сервера (логин, пароль, адрес сервера);

предоставьте доступ к панели phpMyAdmin прежнего хостинга (адреса серверов, логины и пароли);

сообщите, какие именно сайты и директории следует перенести;

сообщите пароль администратора VDS-сервера (root-доступ), на который осуществляется перенос.

Перенос доменов вам нужно будет выполнить самостоятельно по нашей инструкции.

После уведомления о завершении переноса настоятельно рекомендуем вам изменить пароль пользователя root (инструкция).

Самостоятельный перенос

С помощью панелей управления

Вы можете заказать VDS с предустановкой одной из панелей управления и после перенести сайт с помощью наших инструкций:

Перенос вручную

Для самостоятельного переноса сайта закажите сервер нужной конфигурации и перенесите сайт по инструкции ниже.

Необходимое ПО

Если вы не планируете использовать на сервере какую-либо панель управления, рекомендуем сразу при заказе / создании сервера выбрать автоматическую установку LAMP.

LAMP — это набор программного обеспечения (Linux, Apache, MySQL, PHP), который необходим для работы и корректного отображения динамических веб-сайтов и веб-приложений.

При желании вы также можете создать сервер с чистой системой и после установить LAMP вручную по нашей инструкции.

Домен

После того, как сервер создан, добавьте домен в панель управления в разделе «Домены».

Вы можете перенести существующий домен, зарегистрировать новый домен или воспользоваться бесплатным техническим доменом, чтобы протестировать работу сайта на сервере.

По ссылкам вы найдете необходимые инструкции для данных процедур.

Файлы сайта

Загрузить файлы сайта на сервер проще всего при подключении по SFTP, с помощью приложения FileZilla.

Укажите при подключении:

IP-адрес вашего сервера;

логин и пароль доступа к серверу;

порт — 22.

Загрузите файлы в нужную директорию:

Если LAMP устанавливался автоматически при создании сервера, файлы сайта необходимо загрузить в каталог /var/www/html .

Если вы устанавливали LAMP вручную, каталог будет зависеть от указанных вами параметров. Например, при установке по нашей инструкции , необходимый путь — /var/www/site1/public_html .

База данных

Создайте базу данных. Для этого подключитесь к серверу по SSH и выполните команду:

mysql

Выполните запросы ниже. В качестве имени базы данных, имени пользователя и пароля БД рекомендуем сразу указывать значения, прописанные в конфигурационном файле сайта.

Создание базы:

CREATE DATABASE 'имя_базы_данных';

Создание пользователя базы данных:

CREATE USER 'имя_пользователя'@'localhost' IDENTIFIED BY 'пароль';

Предоставление всех привилегий пользователю на базу данных:

GRANT ALL PRIVILEGES ON 'имя_базы_данных'.* TO 'имя_пользователя'@'localhost';

Перезагрузка привилегий:

FLUSH PRIVILEGES;

Загрузите дамп базы данных на сервер (например, в директорию /var/www/, используя подключение по SFTP) и импортируйте его в базу:

mysql -u"имя_пользователя" имя_базы_данных -p"пароль" < /var/www/имя_дампа.sql

Для работы с базами данных вы также можете установить на сервер phpMyAdmin.

Видеоинструкция

В видео рассказываем, из каких этапов состоит перенос сайта и как его выполнить в панели управления (на примере Fastpanel) или через консоль.