Получение электронных документов от Timeweb
Для получения отчетных документов от Timeweb в электронном виде, вам необходимо:
- выбрать ЭДО в качестве желаемого способа получения документов (инструкция ниже);
- подключиться к нашему оператору ЭДО (СБИС) или подключить роуминг (инструкция здесь).
Выбор способа получения документов
- В разделе «Баланс и платежи» — «Документы» кликните на ссылку «Получить документы».
- Выберите вариант «ЭДО» и нажмите «Сохранить».
Если в какой-то момент вы решите отключить получение документов в электронном виде, в этом же разделе вы сможете отметить пункт «Не выбрано» и сохранить изменения.
В этом случае получать оригиналы можно будет в нашем офисе.