Получение электронных документов от Timeweb

Для получения отчетных документов от Timeweb в электронном виде, вам необходимо:

выбрать ЭДО в качестве желаемого способа получения документов (инструкция ниже); подключиться к нашему оператору ЭДО (СБИС) или подключить роуминг (инструкция здесь ).

Выбор способа получения документов

В разделе «Баланс и платежи» — « Документы » кликните на ссылку «Получить документы».

Выберите вариант «ЭДО» и нажмите «Сохранить».

Если в какой-то момент вы решите отключить получение документов в электронном виде, в этом же разделе вы сможете отметить пункт «Не выбрано» и сохранить изменения.

В этом случае получать оригиналы можно будет в нашем офисе.