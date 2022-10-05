Получение электронных документов от Timeweb

Получение электронных документов от Timeweb

Для получения отчетных документов от Timeweb в электронном виде, вам необходимо: 

  1. выбрать ЭДО в качестве желаемого способа получения документов (инструкция ниже);
  2. подключиться к нашему оператору ЭДО (СБИС) или подключить роуминг (инструкция здесь).

Выбор способа получения документов

  1. В разделе «Баланс и платежи» — «Документы» кликните на ссылку «Получить документы».

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  1. Выберите вариант «ЭДО» и нажмите «Сохранить».

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Если в какой-то момент вы решите отключить получение документов в электронном виде, в этом же разделе вы сможете отметить пункт «Не выбрано» и сохранить изменения.

В этом случае получать оригиналы можно будет в нашем офисе.

 

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