Перенос доменов .ru и .рф из Salenames

Перенос доменов .ru и .рф из Salenames

Перенос доменов .ru и .рф в Timeweb от других регистраторов

Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта.

Ограничения для переноса

Перенос домена от Salenames невозможен в следующих случаях:

Срок регистрации домена закончился или заканчивается в ближайшие семь дней.

Прошло менее 30 дней с последней смены регистратора.

В отношении домена ведется судебный процесс или установлены досудебные ограничения.

Администратор не предоставил регистратору необходимые сведения в установленный срок.

Самостоятельный перенос домена

Шаг 1. Подготовка к переносу и получение Authinfo-кода

Убедитесь, что данные администратора проверены регистратором. Для этого в личном кабинете на сайте Salenames перейдите в раздел «Администраторы доменов» — «Подробная информация». В поле «Информация проверена» должно быть значение «Да».

Если данные не проверены, предоставьте регистратору копии подтверждающих документов.

Проверьте актуальность контактных данных администратора домена (email и телефон) и при необходимости обновите их до отправки заявки на код переноса. Отправьте заявку на получение Authinfo-кода.

Для этого в личном кабинете в разделе «Домены» кликните на имя домена и в блоке «Инструменты» перейдите по ссылке «Код переноса».

Если вам нужен код для нескольких доменов сразу, отметьте их галочками, выберите групповую операцию «Подать заявку на выдачу кода переноса» и нажмите «Выполнить».

Выберите способ получения кода: по email или SMS. (Также доступна возможность получения кода в письменном виде; для этого необходимо в течение 3 рабочих дней с момента оформления заявки лично приехать в офис регистратора. Подробнее — на сайте Salenames .)

В зависимости от выбранного способа на email или телефон администратора домена поступит ключ подтверждения заявки. Введите его в разделе «Домены» — «Заявки на выдачу кода переноса для .RU, .РФ доменов» в соответствующей заявке.

На email администратора домена будет отправлена ссылка для подтверждения заявки на получение кода переноса.

Обратите внимание, что подтвердить заявку на получение кода переноса для домена нужно в течение 3 рабочих дней. После подтверждения заявки будет автоматически сгенерирован код переноса. Срок действия кода переноса — 20 календарных дней.

Шаг 2. Заказ переноса в панели Timeweb

1. Перейдите в раздел «Домены и поддомены» панели управления.

Если домен уже добавлен — нажмите на ссылку «Продлевать домен в Timeweb» рядом с нужным доменом.

Если домен еще не добавлен — нажмите «Перенести домен» над списком доменов.

2. В открывшейся форме:

укажите нужный домен в зоне .ru или .рф, если он не указан автоматически;

введите код трансфера, полученный от текущего регистратора;

нажмите «Перенести домен».

После запуска трансфера, рядом с доменом в панели управления будет отображаться надпись «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, рядом с доменом будет выведено соответствующее уведомление.

Перенос, как правило, выполняется в течение 5-7 дней. Если домен находится в статусе «В процессе переноса» более 7 дней, обратитесь, пожалуйста, в Службу поддержки для уточнения информации.

Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.

Перенос нашими силами

Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем сделать всё за вас. Это также полностью бесплатно.

Для переноса достаточно отправить обращение в службу поддержки и сообщить в нем:

домен или домены, которые вы хотите перенести;

логин и пароль от панели текущего регистратора.

Всё остальное сделаем мы.

Доступ в панель регистратора необходим для запуска переноса. Мы гарантируем полную сохранность предоставленных вами данных.