Домены .ru, .рф, .su, .msk.ru, .net.ru, .com.ru, .net.ru, .org.ru, .spb.ru, .spb.su, .msk.ru, .msk.su, .nov.ru, .sochi.su

Домены .ru, .рф, .su, .msk.ru, .net.ru, .com.ru, .net.ru, .org.ru, .spb.ru, .spb.su, .msk.ru, .msk.su, .nov.ru, .sochi.su

Доменные имена в данных зонах регистрируются сроком на 1 год, и их необходимо ежегодно продлевать также на 1 год.

Продление доменного имени возможно не ранее, чем за 60 дней до окончания срока его регистрации.

Если домен не был продлен заранее, то после окончания срока регистрации в течение 30 дней длится период преимущественного продления, в течение которого владелец может продлить домен по прежней стоимости. В этот период домен снят с делегирования, сайт и электронная почта не работают. 

В случае если домен не был продлен и в период преимущественного продления, он освобождается регистратором и становится доступным для регистрации любым другим пользователем.

В Timeweb вы можете купить домены в зонах .RU и .РФ на срок от 1 до 3 лет. Выбрать период оплаты можно при регистрации или продлении домена в панели управления.

В течение всего оплаченного периода вам не придется беспокоиться о своевременном продлении, ежегодной оплате и возможном изменении стоимости. Заботу о вашем домене мы возьмем на себя.

 

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