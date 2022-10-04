Домены .ru, .рф, .su, .msk.ru, .net.ru, .com.ru, .net.ru, .org.ru, .spb.ru, .spb.su, .msk.ru, .msk.su, .nov.ru, .sochi.su
Доменные имена в данных зонах регистрируются сроком на 1 год, и их необходимо ежегодно продлевать также на 1 год.
Продление доменного имени возможно не ранее, чем за 60 дней до окончания срока его регистрации.
Если домен не был продлен заранее, то после окончания срока регистрации в течение 30 дней длится период преимущественного продления, в течение которого владелец может продлить домен по прежней стоимости. В этот период домен снят с делегирования, сайт и электронная почта не работают.
В случае если домен не был продлен и в период преимущественного продления, он освобождается регистратором и становится доступным для регистрации любым другим пользователем.
В Timeweb вы можете купить домены в зонах .RU и .РФ на срок от 1 до 3 лет. Выбрать период оплаты можно при регистрации или продлении домена в панели управления.
В течение всего оплаченного периода вам не придется беспокоиться о своевременном продлении, ежегодной оплате и возможном изменении стоимости. Заботу о вашем домене мы возьмем на себя.