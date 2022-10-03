Основы работы в phpMyAdmin
- Общая информация о phpMyAdmin
- Импорт базы данных
- Экспорт базы данных
- Изменение кодировки базы и всех таблиц
- Выполнение SQL-запросов
Общая информация о phpMyAdmin
PhpMyAdmin (PMA) — это программа для работы с базами данных. Подробно о всех возможностях PMA можно почитать в официальной документации проекта.
Ниже мы рассмотрим наиболее частые операции, выполняемые с помощью phpMyAdmin.
Зайти в PMA можно тремя способами:
- По ссылке phpMyAdmin, расположенной под именем нужной базы данных в разделе панели управления «Базы данных». При входе нужно ввести пароль для выбранной базы данных.
- По ссылке phpMyAdmin в блоке «Полный доступ», если этот переключатель включен. В этом случае вы получите доступ сразу ко всем базам данных аккаунта, а не к одной конкретной.
- По ссылке вида
servername.timeweb.ru/pma/, где
servername— имя сервера, на котором расположен ваш аккаунт. Посмотреть имя сервера можно на дашборде панели управления в блоке «Доступ по FTP». Для авторизации понадобится указать имя пользователя базы данных (совпадает с названием базы данных) и пароль доступа к БД.
Импорт базы данных
Самые популярные действия с базами данных на хостинге — это импорт и экспорт.
Импортирование базы данных — это загрузка сохраненной на локальном компьютере базы данных на сервер.
Чтобы осуществить импорт базы данных, необходимо выполнить следующие действия:
- В области слева выберите необходимую базу данных (должен раскрыться список таблиц базы данных).
- Перейдите на закладку «Импорт» в меню PMA.
- Загрузите импортируемый файл (дамп базы данных), нажав на кнопку «Выберите файл» и указав файл на локальном компьютере.
- Выберите кодировку, формат и проверьте другие настройки импорта (можно оставить по умолчанию).
- Нажмите кнопку «Вперед», и дамп будет импортирован в базу данных.
При загрузке дампов баз данных размером более 1000 Мб могут наблюдаться проблемы. В случае, если ваш дамп имеет больший размер, вы можете выполнить импорт через командную строку с помощью подключения по SSH.
Экспорт базы данных
Экспортирование базы данных — это создание резервной копии (дампа) базы данных и ее загрузка на локальный компьютер.
Чтобы осуществить быстрый экспорт базы данных, выполните следующее:
- В области слева выберите необходимую базу данных (должен раскрыться список таблиц базы данных).
- Перейдите на вкладку «Экспорт» в меню PMA.
- Нажмите кнопку «Вперед», и файл дампа базы данных сохранится на локальный компьютер.
Экспорт отдельных таблиц
Если требуется выполнить экспорт только отдельных таблиц, войдите в phpMyAdmin и выполните следующее.
- В области слева выберите необходимую базу данных (должен раскрыться список таблиц базы данных).
- Отметьте галочками нужные таблицы для экспорта.
- Внизу страницы в выпадающем списке «С отмеченными:» выберите пункт «Экспорт».
- На следующей странице убедитесь, что выбран формат SQL, и нажмите на кнопку «Вперед». Дамп будет сохранен на ваш компьютер.
Изменение кодировки базы и всех таблиц
Изменить кодировку базы данных можно с помощью инструментов PHPMyAdmin.
Например, чтобы установить по умолчанию кодировку UTF-8, выполните следующее:
- Перейдите в phpMyAdmin.
- Выберите нужную базу в списке баз слева.
- Перейдите в раздел Операции / Operations.
- В блоке Сравнение / Collation выберите utf8_general_ci.
- Отметьте галочками оба пункта.
- Нажмите кнопку Вперед / Go.
Выполнение SQL-запросов
Для выполнения SQL-запроса выберите базу данных из меню слева и перейдите на вкладку «SQL». В поле запроса введите команду и нажмите «Вперед» для ее выполнения.
Определение текущей кодировки
Чтобы узнать кодировку базы данных, выполните следующий SQL-запрос:
SHOW VARIABLES LIKE "character\_set\_database";
Изменение кодировки базы данных
Чтобы изменить кодировку базы данных с помощью SQL-запроса, выполните запрос ниже, заменив «cp1251» на нужную вам кодировку:
ALTER DATABASE имя_базы DEFAULT CHARACTER SET cp1251
Обратите внимание, что данный SQL-запрос не изменит кодировку таблиц базы данных!
Изменение кодировки таблиц
Для смены кодировки таблиц используйте запросы ниже, заменив «cp1251» на нужную вам кодировку:
ALTER TABLE имя_таблицы CONVERT TO CHARACTER SET cp1251
ALTER TABLE имя_таблицы DEFAULT CHARACTER SET cp1251