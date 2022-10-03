Основы работы в phpMyAdmin

Основы работы в phpMyAdmin

Общая информация о phpMyAdmin

PhpMyAdmin (PMA) — это программа для работы с базами данных. Подробно о всех возможностях PMA можно почитать в официальной документации проекта.

Ниже мы рассмотрим наиболее частые операции, выполняемые с помощью phpMyAdmin.

Зайти в PMA можно тремя способами:

  • По ссылке phpMyAdmin, расположенной под именем нужной базы данных в разделе панели управления «Базы данных». При входе нужно ввести пароль для выбранной базы данных.
  • По ссылке phpMyAdmin в блоке «Полный доступ», если этот переключатель включен. В этом случае вы получите доступ сразу ко всем базам данных аккаунта, а не к одной конкретной.
  • По ссылке вида servername.timeweb.ru/pma/, где servername — имя сервера, на котором расположен ваш аккаунт. Посмотреть имя сервера можно на дашборде панели управления в блоке «Доступ по FTP». Для авторизации понадобится указать имя пользователя базы данных (совпадает с названием базы данных) и пароль доступа к БД.

Импорт базы данных

Самые популярные действия с базами данных на хостинге — это импорт и экспорт.

Импортирование базы данных — это загрузка сохраненной на локальном компьютере базы данных на сервер.

Чтобы осуществить импорт базы данных, необходимо выполнить следующие действия:

  1. В области слева выберите необходимую базу данных (должен раскрыться список таблиц базы данных).
  2. Перейдите на закладку «Импорт» в меню PMA.
  3. Загрузите импортируемый файл (дамп базы данных), нажав на кнопку «Выберите файл» и указав файл на локальном компьютере.
  4. Выберите кодировку, формат и проверьте другие настройки импорта (можно оставить по умолчанию).
  5. Нажмите кнопку «Вперед», и дамп будет импортирован в базу данных.

При загрузке дампов баз данных размером более 1000 Мб могут наблюдаться проблемы. В случае, если ваш дамп имеет больший размер, вы можете выполнить импорт через командную строку с помощью подключения по SSH.

Экспорт базы данных

Экспортирование базы данных — это создание резервной копии (дампа) базы данных и ее загрузка на локальный компьютер.

Чтобы осуществить быстрый экспорт базы данных, выполните следующее:

  1. В области слева выберите необходимую базу данных (должен раскрыться список таблиц базы данных).
  2. Перейдите на вкладку «Экспорт» в меню PMA.
  3. Нажмите кнопку «Вперед», и файл дампа базы данных сохранится на локальный компьютер.

Экспорт отдельных таблиц

Если требуется выполнить экспорт только отдельных таблиц, войдите в phpMyAdmin и выполните следующее.

  1. В области слева выберите необходимую базу данных (должен раскрыться список таблиц базы данных).
  2. Отметьте галочками нужные таблицы для экспорта.
  3. Внизу страницы в выпадающем списке «С отмеченными:» выберите пункт «Экспорт».
  4. На следующей странице убедитесь, что выбран формат SQL, и нажмите на кнопку «Вперед». Дамп будет сохранен на ваш компьютер.

Изменение кодировки базы и всех таблиц

Изменить кодировку базы данных можно с помощью инструментов PHPMyAdmin.

Например, чтобы установить по умолчанию кодировку UTF-8, выполните следующее:

  1. Перейдите в phpMyAdmin.
  2. Выберите нужную базу в списке баз слева.
  3. Перейдите в раздел Операции / Operations.
  4. В блоке Сравнение / Collation выберите utf8_general_ci.
  5. Отметьте галочками оба пункта.
  6. Нажмите кнопку Вперед / Go.

Выполнение SQL-запросов

Для выполнения SQL-запроса выберите базу данных из меню слева и перейдите на вкладку «SQL». В поле запроса введите команду и нажмите «Вперед» для ее выполнения.

Определение текущей кодировки

Чтобы узнать кодировку базы данных, выполните следующий SQL-запрос:

SHOW VARIABLES LIKE "character\_set\_database";

Изменение кодировки базы данных

Чтобы изменить кодировку базы данных с помощью SQL-запроса, выполните запрос ниже, заменив «cp1251» на нужную вам кодировку:

ALTER DATABASE имя_базы DEFAULT CHARACTER SET cp1251

Обратите внимание, что данный SQL-запрос не изменит кодировку таблиц базы данных!

Изменение кодировки таблиц

Для смены кодировки таблиц используйте запросы ниже, заменив «cp1251» на нужную вам кодировку:

ALTER TABLE имя_таблицы CONVERT TO CHARACTER SET cp1251
ALTER TABLE имя_таблицы DEFAULT CHARACTER SET cp1251

 

 

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