Выделенные серверы
- Как перейти с виртуального хостинга на выделенный сервер с администрированием?
- Что включает в себя услуга базового администрирования сервера?
- Можно ли заказать администрирование на первое время, а потом отказаться от него?
Как перейти с виртуального хостинга на выделенный сервер с администрированием?
- Мы подберем для вас подходящую конфигурацию сервера.
- Подготовим и настроим сервер.
- Согласуем дату и время переноса.
Перенос происходит «бесшовно». Во время переноса сайты будут работать в штатном режиме, но мы рекомендуем не вносить существенные изменения в проекты, размещенные на аккаунте, пока идет перенос.
Что включает в себя услуга базового администрирования сервера?
При заказе сервера с услугой базового администрирования вы получаете сервер, полностью готовый к работе. В частности, в услугу базового администрирования входят:
- Установка универсальной системы Timeweb, оптимизированной для размещения сайтов, в особенности 1С-Битрикс;
- Панель управления аккаунтами Timeweb (аналогичная панели управления виртуального хостинга);
- Круглосуточный мониторинг программной и аппаратной части сервера;
- Резервное копирование данных.
Также мы оказываем помощь в переносе аккаунта с сервера виртуального хостинга на выделенный сервер с администрированием.
Обратите внимание, что на серверах с администрированием у вас не будет root-доступа к серверу.
Можно ли заказать администрирование на первое время, а потом отказаться от него?
Услуга «Администрирование» предоставляется только на весь период аренды сервера. Подробнее здесь.