Выделенные серверы

Как перейти с виртуального хостинга на выделенный сервер с администрированием?

Мы подберем для вас подходящую конфигурацию сервера. Подготовим и настроим сервер. Согласуем дату и время переноса.

Перенос происходит «бесшовно». Во время переноса сайты будут работать в штатном режиме, но мы рекомендуем не вносить существенные изменения в проекты, размещенные на аккаунте, пока идет перенос.

Ч то включает в себя услуга базового администрирования сервера?

При заказе сервера с услугой базового администрирования вы получаете сервер, полностью готовый к работе. В частности, в услугу базового администрирования входят:

Установка универсальной системы Timeweb, оптимизированной для размещения сайтов, в особенности 1С-Битрикс; Панель управления аккаунтами Timeweb (аналогичная панели управления виртуального хостинга); Круглосуточный мониторинг программной и аппаратной части сервера; Резервное копирование данных.

Также мы оказываем помощь в переносе аккаунта с сервера виртуального хостинга на выделенный сервер с администрированием.

Обратите внимание, что на серверах с администрированием у вас не будет root-доступа к серверу.

Можно ли заказать администрирование на первое время, а потом отказаться от него?

Услуга «Администрирование» предоставляется только на весь период аренды сервера. Подробнее здесь.