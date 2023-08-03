Выделенные серверы

Выделенные серверы

Как перейти с виртуального хостинга на выделенный сервер с администрированием?

  1. Мы подберем для вас подходящую конфигурацию сервера.
  2. Подготовим и настроим сервер.
  3. Согласуем дату и время переноса.

Перенос происходит «бесшовно». Во время переноса сайты будут работать в штатном режиме, но мы рекомендуем не вносить существенные изменения в проекты, размещенные на аккаунте, пока идет перенос. 

Что включает в себя услуга базового администрирования сервера?

При заказе сервера с услугой базового администрирования вы получаете сервер, полностью готовый к работе. В частности, в услугу базового администрирования входят:

  1. Установка универсальной системы Timeweb, оптимизированной для размещения сайтов, в особенности 1С-Битрикс;
  2. Панель управления аккаунтами Timeweb (аналогичная панели управления виртуального хостинга);
  3. Круглосуточный мониторинг программной и аппаратной части сервера;
  4. Резервное копирование данных.

Также мы оказываем помощь в переносе аккаунта с сервера виртуального хостинга на выделенный сервер с администрированием.

Обратите внимание, что на серверах с администрированием у вас не будет root-доступа к серверу.

Можно ли заказать администрирование на первое время, а потом отказаться от него?

Услуга «Администрирование» предоставляется только на весь период аренды сервера. Подробнее здесь

На главную
Часто задаваемые вопросы
Виртуальный хостинг
Конструктор сайтов
VDS
Выделенные серверы
Серверы 152-ФЗ
Домены
Почта
Сервис MyReviews
Сервис рассылок Cheapsender
Реклама и продвижение
Антивирус
SSL-сертификаты
Партнерские программы
Оплата услуг
Документы
Работа с аккаунтом
Общие вопросы
Публичный API Timeweb
Видеоинструкции