Создание базы данных
Создать новую базу данных вы можете в панели управления аккаунтом в разделе «Базы данных».
- Нажмите на ссылку «Создание новой базы данных».
Если ссылка неактивна, значит уже достигнут установленный лимит на количество БД. Вы можете увеличить лимит, кликнув на зеленый значок (либо перейдя в раздел «Аккаунт» — «Тариф»).
- В открывшейся форме введите название базы данных и ее пароль. Неизменяемая часть имени базы данных выглядит как: «username_», где username — ваше имя пользователя (логин аккаунта).
- Чтобы было проще ориентироваться в списке баз, вы можете указать комментарий к базе.
- Нажмите на кнопку «Создать».
Полное имя базы данных, включая имя пользователя и символ подчеркивания, не должно превышать 16 символов. Оно может содержать: латинские буквы в верхнем и нижнем регистре (a-z, A-Z) и цифры (0-9). Мы не рекомендуем использовать в пароле специальные символы.