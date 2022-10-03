Создание базы данных

Создать новую базу данных вы можете в панели управления аккаунтом в разделе «Базы данных».

Нажмите на ссылку «Создание новой базы данных».

Если ссылка неактивна, значит уже достигнут установленный лимит на количество БД. Вы можете увеличить лимит, кликнув на зеленый значок (либо перейдя в раздел «Аккаунт» — «Тариф»).



В открывшейся форме введите название базы данных и ее пароль. Неизменяемая часть имени базы данных выглядит как: «username_», где username — ваше имя пользователя (логин аккаунта). Чтобы было проще ориентироваться в списке баз, вы можете указать комментарий к базе. Нажмите на кнопку «Создать».

Полное имя базы данных, включая имя пользователя и символ подчеркивания, не должно превышать 16 символов. Оно может содержать: латинские буквы в верхнем и нижнем регистре (a-z, A-Z) и цифры (0-9). Мы не рекомендуем использовать в пароле специальные символы.