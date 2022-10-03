Создание базы данных

Создание базы данных

Создать новую базу данных вы можете в панели управления аккаунтом в разделе «Базы данных».

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  1. Нажмите на ссылку «Создание новой базы данных».
    Если ссылка неактивна, значит уже достигнут установленный лимит на количество БД. Вы можете увеличить лимит, кликнув на зеленый значок (либо перейдя в раздел «Аккаунт» — «Тариф»).

Bd

  1. В открывшейся форме введите название базы данных и ее пароль. Неизменяемая часть имени базы данных выглядит как: «username_», где username — ваше имя пользователя (логин аккаунта).  
  2. Чтобы было проще ориентироваться в списке баз, вы можете указать комментарий к базе.
  3. Нажмите на кнопку «Создать».

Полное имя базы данных, включая имя пользователя и символ подчеркивания, не должно превышать 16 символов. Оно может содержать: латинские буквы в верхнем и нижнем регистре (a-z, A-Z) и цифры (0-9). Мы не рекомендуем использовать в пароле специальные символы.

 

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