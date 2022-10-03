Восстановление пароля администратора
Способы смены пароля:
Инструкции для конкретных CMS:
Способы смены пароля
В первую очередь попробуйте восстановить пароль через соответствующую форму на странице входа в административную панель (ссылки «Забыли пароль», «Напомнить пароль» и пр.). Пароль будет отправлен на контактный ящик администратора.
Если по какой-то причине такой способ не подходит (например, у вас нет доступа к необходимому ящику), в большинстве случаев можно сменить или сбросить пароль через базу данных, выполнив SQL-запрос или изменив значения вручную.
SQL-запрос
Для выполнения SQL-запроса необходимо:
- В панели управления аккаунтом перейти в раздел «Базы данных» и кликнуть на ссылку «phpMyAdmin» (под нужной базой или сверху над списком баз, если у вас включен полный доступ).
- В phpMyAdmin кликнуть на имя нужной базы.
- Перейти в раздел «SQL».
- Ввести запрос (примеры запросов для конкретных CMS смотрите в инструкциях ниже) и нажать «Вперед».
Перед выполнением SQL-запроса необходимо проверить, какой префикс таблиц используется в базе данных. Эту информацию можно найти в конфигурационном файле сайта.
Примеры:
# В конфигурационном файле Joomla:
$dbprefix = 'j74n1_'
# В конфигурационном файле Wordpress:
$table_prefix = 'wp_';
Изменение данных вручную
Для изменения пароля вручную вам будет нужно:
- В панели управления аккаунтом перейти в раздел «Базы данных» и кликнуть на ссылку «phpMyAdmin» (под нужной базой или сверху над списком баз, если у вас включен полный доступ).
- В phpMyAdmin кликнуть на имя нужной базы.
- Изменить данные в таблице с пользователями — подробнее смотрите в инструкциях ниже.
Инструкции для конкретных CMS
Drupal 8
Способ 1
На всех серверах виртуального хостинга установлен Drush (утилита для управления сайтами на Drupal), поэтому проще всего сменить пароль следующим образом:
- Подключитесь к серверу по SSH.
- Перейдите в директорию нужного сайта с помощью команды
cd, указав вместо
uи
userпервую букву вашего логина и сам логин:
cd /home/u/user/директория_сайта/public_html
- Выполните команду ниже, заменив
newpasswordна нужный пароль:
drush upwd admin --password=newpassword
Если пароль успешно изменен, будет выведено сообщение «Changed password for admin».
Способ 2
- Скачайте файл pass.php.
- С помощью файлового менеджера или подключения по FTP загрузите его в директорию вашего сайта (
/имя_сайта/public_html/).
- Откройте в браузере ссылку:
http://имя_домена/pass.php?pass=ваш_новый_пароль.
- Если пароль был задан успешно, вы увидите вывод в браузере «Done. Please delete this file as soon as possible». Теперь вы можете авторизоваться в админ-панели Drupal с новым паролем.
- Обязательно удалите файл pass.php из директории сайта.
Joomla
SQL-запрос
UPDATE `joom_users`
SET password= MD5('ваш_новый_пароль')
WHERE id = 711;
Вручную
- В базе данных найдите найдите таблицу joom_users и перейдите в нее:
- В строке с пользователем admin нажмите Изменить:
- Найдите строку password и в столбце «Функция» выберите вариант MD5, после чего укажите новый пароль в поле рядом:
- Нажмите «Вперед» справа внизу — изменения будут сохранены.
Wordpress
SQL-запрос
UPDATE `wp_users` SET `user_pass` = MD5('ваш_новый_пароль') WHERE `wp_users`.`user_login` = "admin";
Вручную
- В базе данных найдите таблицу wp_users и перейдите в нее:
- В строке с user_login admin нажмите Изменить:
- Найдите строку user_pass и в столбце «Функция» выберите вариант MD5, после чего укажите новый пароль в поле рядом:
- Нажмите «Вперед» справа внизу — изменения будут сохранены.
Bitrix
Способ 1
- С помощью файлового менеджера или подключения по FTP создайте в директории с вашим сайтом (
/имя_сайта/public_html/) php-файл со следующим содержимым:
<?
require($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/bitrix/header.php");
echo $USER->Update(1,array("PASSWORD"=>'Bitrix*123456'));
echo $USER->LAST_ERROR;
require($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/bitrix/footer.php");
?>
- Откройте его в браузере, набрав в адресной строке
ваш_домен/имя_файла. После этого у пользователя с ID=1 (по умолчанию — администратор) установится пароль:
Bitrix*123456.
- Авторизуйтесь в админ-панели сайта и смените пароль на нужный вам.
- Обязательно удалите созданный php-файл.
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если доступ для неавторизованных пользователей закрыт, то перед восстановлением пароля внесите правки в файл
.access.php в корневой папке сайта, заменив строку:
$PERM["/"]["*"]="D";
на:
$PERM["/"]["*"]="R";
После смены пароля верните изначальное значение.
Способ 2
- С помощью файлового менеджера или подключения по FTP создайте в директории с вашим сайтом (
/имя_сайта/public_html/) php-файл со следующим содержимым:
<?php
require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/bitrix/header.php");
global $USER;
$USER->Authorize(1);
require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/bitrix/footer.php");
?>
- Откройте его в браузере, набрав в адресной строке
ваш_домен/имя_файла.
- Авторизуйтесь на сайте без ввода логина и пароля, после чего установите в панели Bitrix новый пароль.
- Обязательно удалите созданный php-файл.
Способ 3
- В базе данных найдите таблицу b_user и перейдите в нее:
- Найдите пользователя с ID 1 и нажмите Изменить:
- Найдите строку PASSWORD и в столбце «Функция» выберите вариант MD5, после чего укажите новый пароль в поле рядом:
- Нажмите «Вперед» справа внизу — изменения будут сохранены.
DataLife Engine
- В базе данных найдите найдите таблицу dle_users и перейдите в нее.
- В строке с пользователем admin нажмите Изменить.
- В строке password в поле «Значение» укажите:
a45e49f0f3298f566bb71aff532821e5.
- Нажмите «Вперед» справа внизу — ваш пароль будет изменен на
changepass.
- Войдите в админ-панель с паролем changepass и обязательно измените пароль на безопасный.
HostCMS
- Скачайте файл restore_password.php (загрузка выполняется с сайта HostCMS).
- С помощью файлового менеджера или подключения по FTP загрузите файл в директорию с вашим сайтом (
/имя_сайта/public_html/).
- Откройте в браузере ссылку:
http://имя_домена/restore_password.php.
- Сохраните реквизиты авторизации, которые будут выведены на экране.
- Войдите в админ-панель с новым паролем, после при необходимости смените его на нужный вам.
- Проверьте, что файл restore_password.php был автоматически удален из директории сайта; если это не так, обязательно удалите его вручную.
InstantCMS
- В базе данных найдите найдите таблицу cms_users и перейдите в нее.
- В строке с пользователем admin нажмите Изменить.
- Найдите строку password. В столбце «Функция» выберите вариант MD5, после чего укажите новый пароль в поле рядом:
- Нажмите «Вперед» справа внизу — изменения будут сохранены.
- Снова нажмите Изменить в строке с пользователем admin .
- Скопируйте значение поля password_salt и вставьте его в строку password после указанного в нем значения, без пробелов. В столбце «Функция» выберите вариант MD5.
- Нажмите «Вперед» справа внизу, чтобы сохранить изменения.
Теперь вы можете войти в админ-панель с паролем, указанным на шаге 3.
LiveStreet
- В базе данных найдите найдите таблицу prefix_user и перейдите в нее.
- В строке с пользователем admin нажмите Изменить.
- В строке user_password в поле «Значение» укажите:
827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b.
- Нажмите «Вперед» справа внизу — ваш пароль будет изменен на
12345.
- Войдите в админ-панель с паролем 12345 и обязательно измените пароль на безопасный.
Magento 1.9
SQL-запрос
UPDATE admin_user SET `password` = md5('ваш_новый_пароль'), is_active = 1 WHERE `username` = 'admin';
MediaWiki
SQL-запрос
UPDATE user SET user_password = MD5( CONCAT( user_id, '-', MD5( 'ваш_новый_пароль' ) ) ) WHERE user_id =1
MODX Revolution
Инструкция для версий 2.1 и выше.
SQL-запрос
UPDATE modx_users SET hash_class = 'hashing.modMD5', password = MD5('ваш_новый_пароль') WHERE username = 'admin';
Вручную
1. В базе данных найдите найдите таблицу modx_users и перейдите в нее:
2. В строке с пользователем admin нажмите Изменить:
3. На следующем шаге:
- в строке password выберите функцию MD5 и укажите новый пароль в поле рядом;
- в строке hash_class измените значение с hashing.modPBKDF2 на hashing.modMD5.
4. Нажмите «Вперед» справа внизу — изменения будут сохранены.
NetCat
SQL-запрос
UPDATE User SET Password = MD5('ваш_новый_пароль') WHERE User_ID=1;
Opencart
Вручную
1. В базе данных найдите найдите таблицу oc_user и перейдите в нее.
2. Нажмите Изменить в строке с пользователем admin:
3. Найдите строку password и в столбце «Функция» выберите вариант MD5, после чего укажите новый пароль в поле рядом:
4. Нажмите «Вперед» справа внизу — изменения будут сохранены.
osCommerce
Вручную
1. В базе данных найдите найдите таблицу administrators и перейдите в нее.
2. Нажмите Изменить в строке с пользователем admin.
3. В строке user_password в поле «Значение» укажите:
6cdd7c57450225fac77427f5962bb726:40.
4. Нажмите «Вперед» справа внизу — ваш пароль будет изменен на
pass.
5. Войдите в админ-панель с паролем pass и обязательно измените пароль на безопасный.
phpBB
SQL-запрос
UPDATE phpbb_users SET 'user_password' = md5('ваш_новый_пароль') WHERE 'user_id' = 2
Вручную
1. В базе данных найдите найдите таблицу phpbb_users и перейдите в нее.
2. В строке с пользователем admin (user_id 2) нажмите Изменить:
3. Найдите строку user_password и в столбце «Функция» выберите вариант MD5, после чего укажите новый пароль в поле рядом:
4. Нажмите «Вперед» справа внизу — изменения будут сохранены.
PHP-Fusion
1. В базе данных найдите найдите таблицу fusion_user и перейдите в нее.
2. В строке с пользователем admin нажмите Изменить.
3. Вставьте новые значения в следующие строки:
# В строку user_salt:
6684574b344de27e2f63415bbd32a903bb40cc00
# В строку user_password:
3b70ac8fced1f11ac3ac1b82282736912eedf8a7d52738c9257fd7dafad7eecd
4. Нажмите «Вперед» справа внизу — ваш пароль будет изменен на
c8snsZU8.
5. Войдите в админ-панель с паролем
c8snsZU8 и обязательно измените пароль на собственный.
PHPShop
1. В базе данных найдите найдите таблицу phpshop_users и перейдите в нее.
2. В строке с пользователем admin нажмите Изменить.
3. В строке password в поле «Значение» укажите:
$P$BBpIN0sGRD0zaAy56gLxOZRJKc55fg0.
4. Нажмите «Вперед» справа внизу — ваш пароль будет изменен на
rootroot.
5. Войдите в админ-панель с паролем
rootroot и обязательно измените пароль на безопасный.
Prestashop 1.7
Для изменения пароля в Prestashop необходимо предварительно узнать значение параметра cookie_key. Для этого можно использовать Файловый менеджер в панели управления или подключение по FTP.
- Перейдите в директорию
/имя_сайта/public_html/app/configи откройте файл parameters.php.
- Найдите строку c cookie_key и скопируйте его значение (без кавычек):
SQL-запрос
UPDATE ps_employee
SET passwd=md5("значение_cookie_key_и_ваш_новый_пароль")
WHERE email="email_администратора"
Обратите внимание: между cookie_key и паролем не должно быть пробела.
Вручную
1. В базе данных найдите найдите таблицу ps_employee и перейдите в нее.
2. Нажмите Изменить в строке с пользователем-администратором:
3. Найдите строку passwd, выберите в столбце «Функция» MD5, после чего в поле рядом укажите скопированное значение cookie_key и ваш новый пароль, без пробела между ними:
4. Нажмите «Вперед» справа внизу — изменения будут сохранены.
PunBB
Вручную
1. В базе данных найдите найдите таблицу users и перейдите в нее.
2. В строке с пользователем admin нажмите Изменить.
3. Найдите строку password. В столбце «Функция» выберите вариант SHA1, после чего укажите новый пароль в поле рядом:
4. Нажмите «Вперед» справа внизу — изменения будут сохранены.
5. Снова нажмите Изменить в строке с пользователем admin.
6. Скопируйте значение поля salt и вставьте его в строку password сразу после указанного в нем значения, без пробелов:
7. Нажмите «Вперед» справа внизу, чтобы сохранить изменения.
Теперь вы можете войти в админ-панель с паролем, указанным на шаге 3.
Simple Machines Forum
SQL-запрос
UPDATE smf_members SET passwd = SHA1(CONCAT(LOWER(member_name), 'ваш_новый_пароль')) WHERE id_member = 1
Typo3
SQL-запрос
UPDATE be_users SET password=md5('ваш_новый_пароль') WHERE username = 'admin';
UMI.CMS
SQL-запрос
UPDATE cms3_object_content SET varchar_val=md5('ваш_новый_пароль') WHERE obj_id=(SELECT id FROM cms3_objects WHERE guid='system-supervisor' LIMIT 1) AND field_id=(SELECT id FROM cms3_object_fields WHERE name='password' LIMIT 1)