Восстановление пароля администратора

Восстановление пароля администратора

Способы смены пароля:

Инструкции для конкретных CMS:

Способы смены пароля

В первую очередь попробуйте восстановить пароль через соответствующую форму на странице входа в административную панель (ссылки «Забыли пароль», «Напомнить пароль» и пр.). Пароль будет отправлен на контактный ящик администратора.

Если по какой-то причине такой способ не подходит (например, у вас нет доступа к необходимому ящику), в большинстве случаев можно сменить или сбросить пароль через базу данных, выполнив SQL-запрос или изменив значения вручную.

SQL-запрос

Для выполнения SQL-запроса необходимо:

  1. В панели управления аккаунтом перейти в раздел «Базы данных» и кликнуть на ссылку «phpMyAdmin» (под нужной базой или сверху над списком баз, если у вас включен полный доступ).
  2. В phpMyAdmin кликнуть на имя нужной базы.
  3. Перейти в раздел «SQL».
  4. Ввести запрос (примеры запросов для конкретных CMS смотрите в инструкциях ниже) и нажать «Вперед».

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Перед выполнением SQL-запроса необходимо проверить, какой префикс таблиц используется в базе данных. Эту информацию можно найти в конфигурационном файле сайта.

Примеры:

# В конфигурационном файле Joomla:
$dbprefix = 'j74n1_'
 
# В конфигурационном файле Wordpress:
$table_prefix  = 'wp_';

Изменение данных вручную

Для изменения пароля вручную вам будет нужно:

  1. В панели управления аккаунтом перейти в раздел «Базы данных» и кликнуть на ссылку «phpMyAdmin» (под нужной базой или сверху над списком баз, если у вас включен полный доступ).
  2. В phpMyAdmin кликнуть на имя нужной базы.
  3. Изменить данные в таблице с пользователями — подробнее смотрите в инструкциях ниже.

Инструкции для конкретных CMS

Drupal 8

Способ 1

На всех серверах виртуального хостинга установлен Drush (утилита для управления сайтами на Drupal), поэтому проще всего сменить пароль следующим образом:

  1. Подключитесь к серверу по SSH.
  2. Перейдите в директорию нужного сайта с помощью команды cd, указав вместо u и user первую букву вашего логина и сам логин:
cd /home/u/user/директория_сайта/public_html
  1. Выполните команду ниже, заменив newpassword на нужный пароль:
drush upwd admin --password=newpassword

Если пароль успешно изменен, будет выведено сообщение «Changed password for admin».

Способ 2

  1. Скачайте файл pass.php.
  2. С помощью файлового менеджера или подключения по FTP загрузите его в директорию вашего сайта (/имя_сайта/public_html/).
  3. Откройте в браузере ссылку: http://имя_домена/pass.php?pass=ваш_новый_пароль.
  4. Если пароль был задан успешно, вы увидите вывод в браузере «Done. Please delete this file as soon as possible». Теперь вы можете авторизоваться в админ-панели Drupal с новым паролем.
  5. Обязательно удалите файл pass.php из директории сайта.

Joomla

SQL-запрос

UPDATE `joom_users`
SET password= MD5('ваш_новый_пароль')
WHERE id = 711;

Вручную

  1. В базе данных найдите найдите таблицу joom_users и перейдите в нее:

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  1. В строке с пользователем admin нажмите Изменить:

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  1. Найдите строку password и в столбце «Функция» выберите вариант MD5, после чего укажите новый пароль в поле рядом:

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  1. Нажмите «Вперед» справа внизу — изменения будут сохранены.

Wordpress

SQL-запрос

UPDATE `wp_users` SET `user_pass` = MD5('ваш_новый_пароль') WHERE `wp_users`.`user_login` = "admin";

Вручную

  1. В базе данных найдите таблицу wp_users и перейдите в нее:

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  1. В строке с user_login admin нажмите Изменить:

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  1. Найдите строку user_pass и в столбце «Функция» выберите вариант MD5, после чего укажите новый пароль в поле рядом:

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  1. Нажмите «Вперед» справа внизу — изменения будут сохранены.

Bitrix

Способ 1

  1. С помощью файлового менеджера или подключения по FTP создайте в директории с вашим сайтом (/имя_сайта/public_html/) php-файл со следующим содержимым:
<?
require($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/bitrix/header.php");
echo $USER->Update(1,array("PASSWORD"=>'Bitrix*123456'));
echo $USER->LAST_ERROR;
require($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/bitrix/footer.php");
?>
  1. Откройте его в браузере, набрав в адресной строке ваш_домен/имя_файла. После этого у пользователя с ID=1 (по умолчанию — администратор) установится пароль: Bitrix*123456.
  2. Авторизуйтесь в админ-панели сайта и смените пароль на нужный вам.
  3. Обязательно удалите созданный php-файл.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если доступ для неавторизованных пользователей закрыт, то перед восстановлением пароля внесите правки в файл .access.php в корневой папке сайта, заменив строку:

$PERM["/"]["*"]="D";

на:

$PERM["/"]["*"]="R";

После смены пароля верните изначальное значение.

Способ 2

  1. С помощью файлового менеджера или подключения по FTP создайте в директории с вашим сайтом (/имя_сайта/public_html/) php-файл со следующим содержимым:
<?php
require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/bitrix/header.php");
global $USER;
$USER->Authorize(1);
require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/bitrix/footer.php");
?>
  1. Откройте его в браузере, набрав в адресной строке ваш_домен/имя_файла
  2. Авторизуйтесь на сайте без ввода логина и пароля, после чего установите в панели Bitrix новый пароль.
  3. Обязательно удалите созданный php-файл.

Способ 3

  1. В базе данных найдите таблицу b_user и перейдите в нее:

    Bx1

  2. Найдите пользователя с ID 1 и нажмите Изменить:

Bx2

  1. Найдите строку PASSWORD и в столбце «Функция» выберите вариант MD5, после чего укажите новый пароль в поле рядом:

    Bx3

  2. Нажмите «Вперед» справа внизу — изменения будут сохранены.

DataLife Engine

  1. В базе данных найдите найдите таблицу dle_users и перейдите в нее.
  2. В строке с пользователем admin нажмите Изменить.
  3. В строке password в поле «Значение» укажите: a45e49f0f3298f566bb71aff532821e5.
  4. Нажмите «Вперед» справа внизу — ваш пароль будет изменен на changepass.
  5. Войдите в админ-панель с паролем changepass и обязательно измените пароль на безопасный.

HostCMS

  1. Скачайте файл restore_password.php (загрузка выполняется с сайта HostCMS). 
  2. С помощью файлового менеджера или подключения по FTP загрузите файл в директорию с вашим сайтом (/имя_сайта/public_html/).
  3. Откройте в браузере ссылку: http://имя_домена/restore_password.php.
  4. Сохраните реквизиты авторизации, которые будут выведены на экране.
  5. Войдите в админ-панель с новым паролем, после при необходимости смените его на нужный вам.
  6. Проверьте, что файл restore_password.php был автоматически удален из директории сайта; если это не так, обязательно удалите его вручную.

InstantCMS

  1. В базе данных найдите найдите таблицу cms_users и перейдите в нее.
  2. В строке с пользователем admin нажмите Изменить.
  3. Найдите строку password. В столбце «Функция» выберите вариант MD5, после чего укажите новый пароль в поле рядом: Inst
  4. Нажмите «Вперед» справа внизу — изменения будут сохранены.
  5. Снова нажмите Изменить в строке с пользователем admin .
  6. Скопируйте значение поля password_salt и вставьте его в строку password после указанного в нем значения, без пробелов. В столбце «Функция» выберите вариант MD5. Inst2
  7. Нажмите «Вперед» справа внизу, чтобы сохранить изменения.

Теперь вы можете войти в админ-панель с паролем, указанным на шаге 3.

LiveStreet

  1. В базе данных найдите найдите таблицу prefix_user и перейдите в нее.
  2. В строке с пользователем admin нажмите Изменить.
  3. В строке user_password в поле «Значение» укажите: 827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b.
  4. Нажмите «Вперед» справа внизу — ваш пароль будет изменен на 12345.
  5. Войдите в админ-панель с паролем 12345 и обязательно измените пароль на безопасный.

Magento 1.9

SQL-запрос

UPDATE admin_user SET `password` = md5('ваш_новый_пароль'), is_active = 1 WHERE `username` = 'admin';

MediaWiki

SQL-запрос

UPDATE user SET user_password = MD5( CONCAT( user_id, '-', MD5( 'ваш_новый_пароль' ) ) ) WHERE user_id =1

MODX Revolution

Инструкция для версий 2.1 и выше.

SQL-запрос

UPDATE modx_users SET hash_class = 'hashing.modMD5', password = MD5('ваш_новый_пароль') WHERE username = 'admin';

Вручную

1. В базе данных найдите найдите таблицу modx_users и перейдите в нее:

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2. В строке с пользователем admin нажмите Изменить:

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3. На следующем шаге:

  • в строке password выберите функцию MD5 и укажите новый пароль в поле рядом;
  • в строке hash_class измените значение с hashing.modPBKDF2 на hashing.modMD5.

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4. Нажмите «Вперед» справа внизу — изменения будут сохранены.

NetCat

SQL-запрос

UPDATE User SET Password = MD5('ваш_новый_пароль') WHERE User_ID=1;

Opencart

Вручную

1. В базе данных найдите найдите таблицу oc_user и перейдите в нее.

2. Нажмите Изменить в строке с пользователем admin:

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3. Найдите строку password и в столбце «Функция» выберите вариант MD5, после чего укажите новый пароль в поле рядом:

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4. Нажмите «Вперед» справа внизу — изменения будут сохранены.

osCommerce

Вручную

1. В базе данных найдите найдите таблицу administrators и перейдите в нее.

2. Нажмите Изменить в строке с пользователем admin.

3. В строке user_password в поле «Значение» укажите: 6cdd7c57450225fac77427f5962bb726:40.

Osc

4. Нажмите «Вперед» справа внизу — ваш пароль будет изменен на pass.

5. Войдите в админ-панель с паролем pass и обязательно измените пароль на безопасный.

phpBB

SQL-запрос

UPDATE phpbb_users SET 'user_password' = md5('ваш_новый_пароль') WHERE 'user_id' = 2

Вручную

1. В базе данных найдите найдите таблицу phpbb_users и перейдите в нее.

2. В строке с пользователем admin (user_id 2) нажмите Изменить:

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3. Найдите строку user_password и в столбце «Функция» выберите вариант MD5, после чего укажите новый пароль в поле рядом: 11

4. Нажмите «Вперед» справа внизу — изменения будут сохранены.

PHP-Fusion

1. В базе данных найдите найдите таблицу fusion_user и перейдите в нее.

2. В строке с пользователем admin нажмите Изменить.

3. Вставьте новые значения в следующие строки:

# В строку user_salt:
6684574b344de27e2f63415bbd32a903bb40cc00

# В строку user_password:
3b70ac8fced1f11ac3ac1b82282736912eedf8a7d52738c9257fd7dafad7eecd

Fusion

4. Нажмите «Вперед» справа внизу — ваш пароль будет изменен на c8snsZU8.

5. Войдите в админ-панель с паролем c8snsZU8 и обязательно измените пароль на собственный.

PHPShop

1. В базе данных найдите найдите таблицу phpshop_users и перейдите в нее.

2. В строке с пользователем admin нажмите Изменить.

3. В строке password в поле «Значение» укажите: $P$BBpIN0sGRD0zaAy56gLxOZRJKc55fg0.

4. Нажмите «Вперед» справа внизу — ваш пароль будет изменен на rootroot.

5. Войдите в админ-панель с паролем rootroot и обязательно измените пароль на безопасный.

Prestashop 1.7

Для изменения пароля в Prestashop необходимо предварительно узнать значение параметра cookie_key. Для этого можно использовать Файловый менеджер в панели управления или подключение по FTP.

  • Перейдите в директорию /имя_сайта/public_html/app/config и откройте файл parameters.php.
  • Найдите строку c cookie_key и скопируйте его значение (без кавычек):

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SQL-запрос

UPDATE ps_employee
SET passwd=md5("значение_cookie_key_и_ваш_новый_пароль")
WHERE email="email_администратора"

Обратите внимание: между cookie_key и паролем не должно быть пробела.

Вручную

1. В базе данных найдите найдите таблицу ps_employee и перейдите в нее.

2. Нажмите Изменить в строке с пользователем-администратором:

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3. Найдите строку passwd, выберите в столбце «Функция» MD5, после чего в поле рядом укажите скопированное значение cookie_key и ваш новый пароль, без пробела между ними:15

4. Нажмите «Вперед» справа внизу — изменения будут сохранены.

PunBB

Вручную

1. В базе данных найдите найдите таблицу users и перейдите в нее.

2. В строке с пользователем admin нажмите Изменить.

3. Найдите строку password. В столбце «Функция» выберите вариант SHA1, после чего укажите новый пароль в поле рядом:

Pbb1

4. Нажмите «Вперед» справа внизу — изменения будут сохранены.

5. Снова нажмите Изменить в строке с пользователем admin.

6. Скопируйте значение поля salt и вставьте его в строку password сразу после указанного в нем значения, без пробелов:

Pbb2

7. Нажмите «Вперед» справа внизу, чтобы сохранить изменения.

Теперь вы можете войти в админ-панель с паролем, указанным на шаге 3.

Simple Machines Forum

SQL-запрос

UPDATE smf_members SET passwd = SHA1(CONCAT(LOWER(member_name), 'ваш_новый_пароль')) WHERE id_member = 1

Typo3

SQL-запрос

UPDATE be_users SET password=md5('ваш_новый_пароль') WHERE username = 'admin';

UMI.CMS

SQL-запрос

UPDATE cms3_object_content SET varchar_val=md5('ваш_новый_пароль') WHERE obj_id=(SELECT id FROM cms3_objects WHERE guid='system-supervisor' LIMIT 1) AND field_id=(SELECT id FROM cms3_object_fields WHERE name='password' LIMIT 1)

 

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