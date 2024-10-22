Thunderbird
В инструкции рассмотрим, как настроить почтовый клиент Mozilla Thunderbird на Windows и macOS.
Настройка Thunderbird в Windows
- Откройте Thunderbird, кликните на значок меню в правом верхнем углу и нажмите «Создать учетную запись».
- Кликните на «Эл.Почта (У)».
- Укажите данные почтового ящика, который вы хотите подключить:
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- имя владельца ящика (в примере — Timeweb; при настройке укажите свои данные, например, Мария Иванова);
- почтовый ящик;
- пароль от почтового ящика.
- Нажмите «Настроить вручную».
- Заполните реквизиты подключения к ящику:
Сервер входящей почты:
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- Протокол: IMAP или POP3
- Имя сервера:
imap.timeweb.ru(IMAP) или
pop3.timeweb.ru(POP3)
- Порт: 993 (IMAP) или 995 (POP3)
- Защита соединения: SSL/TLS
- Метод аутентификации: Автоопределение
- Имя пользователя: ваш почтовый ящик
При использовании IMAP письма не удаляются с почтового сервера, а синхронизируются с почтовым клиентом.
При использовании POP3 письма будут удалены с почтового сервера после их загрузки в Thunderbird. Вы можете включить сохранение писем на сервере в настройках почтового клиента.
Сервер исходящей почты:
-
- Имя сервера:
smtp.timeweb.ru
- Порт: 465
- Защита соединения: SSL/TLS
- Метод аутентификации: Автоопределение
- Имя пользователя: ваш почтовый ящик
- Имя сервера:
- Нажмите «Перетестировать».
- После завершения проверки нажмите «Готово», на следующей странице — «Завершить».
Теперь вы можете перейти во «Входящие» и убедиться, что содержимое ящика доступно в Thunderbird.
Настройка Thunderbird на macOS
- Откройте Thunderbird, кликните на значок меню в правом верхнем углу и нажмите «Создать учетную запись».
- Нажмите «Эл. почта».
- Укажите данные почтового ящика, который вы хотите подключить:
-
- имя владельца ящика;
- почтовый ящик;
- пароль от почтового ящика.
- Нажмите «Настроить вручную».
- Заполните реквизиты подключения к ящику:
Сервер входящей почты:
-
- Протокол: IMAP или POP3
- Имя сервера:
imap.timeweb.ru(IMAP) или
pop3.timeweb.ru(POP3)
- Порт: 993 (IMAP) или 995 (POP3)
- Защита соединения: SSL/TLS
- Метод аутентификации: Автоопределение
- Имя пользователя: ваш почтовый ящик
При использовании IMAP письма не удаляются с почтового сервера, а синхронизируются с почтовым клиентом.
При использовании POP3 письма будут удалены с почтового сервера после их загрузки в Thunderbird. Вы можете включить сохранение писем на сервере в настройках почтового клиента.
Сервер исходящей почты:
-
- Имя сервера:
smtp.timeweb.ru
- Порт: 465
- Защита соединения: SSL/TLS
- Метод аутентификации: Автоопределение
- Имя пользователя: ваш почтовый ящик
- Имя сервера:
- Нажмите «Перетестировать».
- После завершения проверки нажмите «Готово».
Теперь вы можете перейти во «Входящие» и убедиться, что содержимое ящика доступно в Thunderbird.
Сохранение писем на сервере (POP3)
Чтобы не удалять письма с сервера при из загрузке в почтовый клиент:
- В интерфейсе Thunderbird кликните правой кнопкой мыши по нужному ящику.
- Выберите «Параметры» → «Параметры сервера» → «Оставлять копии сообщений на сервере».
- Нажмите «ОК».