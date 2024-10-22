В инструкции рассмотрим, как настроить почтовый клиент Mozilla Thunderbird на Windows и macOS.

Настройка Thunderbird в Windows

Откройте Thunderbird, кликните на значок меню в правом верхнем углу и нажмите «Создать учетную запись».

Кликните на «Эл.Почта (У)».

Укажите данные почтового ящика, который вы хотите подключить:

имя владельца ящика (в примере — Timeweb; при настройке укажите свои данные, например, Мария Иванова); почтовый ящик; пароль от почтового ящика.



Нажмите «Настроить вручную».

Заполните реквизиты подключения к ящику:

Сервер входящей почты:

Протокол: IMAP или POP3 Имя сервера: imap.timeweb.ru (IMAP) или pop3.timeweb.ru (POP3) Порт: 993 (IMAP) или 995 (POP3) Защита соединения: SSL/TLS Метод аутентификации: Автоопределение Имя пользователя: ваш почтовый ящик



При использовании IMAP письма не удаляются с почтового сервера, а синхронизируются с почтовым клиентом. При использовании POP3 письма будут удалены с почтового сервера после их загрузки в Thunderbird. Вы можете включить сохранение писем на сервере в настройках почтового клиента.

Сервер исходящей почты:

Имя сервера: smtp.timeweb.ru Порт: 465 Защита соединения: SSL/TLS Метод аутентификации: Автоопределение Имя пользователя: ваш почтовый ящик



Нажмите «Перетестировать». После завершения проверки нажмите «Готово», на следующей странице — «Завершить».

Теперь вы можете перейти во «Входящие» и убедиться, что содержимое ящика доступно в Thunderbird.

Настройка Thunderbird на macOS

Откройте Thunderbird, кликните на значок меню в правом верхнем углу и нажмите «Создать учетную запись».

Нажмите «Эл. почта».

Укажите данные почтового ящика, который вы хотите подключить:

имя владельца ящика; почтовый ящик; пароль от почтового ящика.



Нажмите «Настроить вручную».

Заполните реквизиты подключения к ящику:

Сервер входящей почты:

Протокол: IMAP или POP3 Имя сервера: imap.timeweb.ru (IMAP) или pop3.timeweb.ru (POP3) Порт: 993 (IMAP) или 995 (POP3) Защита соединения: SSL/TLS Метод аутентификации: Автоопределение Имя пользователя: ваш почтовый ящик



При использовании IMAP письма не удаляются с почтового сервера, а синхронизируются с почтовым клиентом. При использовании POP3 письма будут удалены с почтового сервера после их загрузки в Thunderbird. Вы можете включить сохранение писем на сервере в настройках почтового клиента.

Сервер исходящей почты:

Имя сервера: smtp.timeweb.ru Порт: 465 Защита соединения: SSL/TLS Метод аутентификации: Автоопределение Имя пользователя: ваш почтовый ящик



Нажмите «Перетестировать».

После завершения проверки нажмите «Готово».

Теперь вы можете перейти во «Входящие» и убедиться, что содержимое ящика доступно в Thunderbird.

Сохранение писем на сервере (POP3)

Чтобы не удалять письма с сервера при из загрузке в почтовый клиент: