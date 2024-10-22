Thunderbird

Thunderbird

В инструкции рассмотрим, как настроить почтовый клиент Mozilla Thunderbird на Windows и macOS.

Настройка Thunderbird в Windows

  1. Откройте Thunderbird, кликните на значок меню в правом верхнем углу и нажмите «Создать учетную запись».

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  1. Кликните на «Эл.Почта (У)».

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  1. Укажите данные почтового ящика, который вы хотите подключить:
    • имя владельца ящика (в примере — Timeweb; при настройке укажите свои данные, например, Мария Иванова);
    • почтовый ящик;
    • пароль от почтового ящика.
  1. Нажмите «Настроить вручную». 

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  1. Заполните реквизиты подключения к ящику:

Сервер входящей почты:

    • Протокол: IMAP или POP3 
    • Имя сервера: imap.timeweb.ru (IMAP) или pop3.timeweb.ru (POP3)
    • Порт: 993 (IMAP) или 995 (POP3)
    • Защита соединения: SSL/TLS
    • Метод аутентификации: Автоопределение
    • Имя пользователя: ваш почтовый ящик

При использовании IMAP письма не удаляются с почтового сервера, а синхронизируются с почтовым клиентом.

При использовании POP3 письма будут удалены с почтового сервера после их загрузки в Thunderbird. Вы можете включить сохранение писем на сервере в настройках почтового клиента. 

Сервер исходящей почты:

    • Имя сервера: smtp.timeweb.ru
    • Порт: 465
    • Защита соединения: SSL/TLS
    • Метод аутентификации: Автоопределение
    • Имя пользователя: ваш почтовый ящик

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  1. Нажмите «Перетестировать». 
  2. После завершения проверки нажмите «Готово», на следующей странице — «Завершить».

Теперь вы можете перейти во «Входящие» и убедиться, что содержимое ящика доступно в Thunderbird.

Настройка Thunderbird на macOS

  1. Откройте Thunderbird, кликните на значок меню в правом верхнем углу и нажмите «Создать учетную запись».

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  1. Нажмите «Эл. почта».

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  1. Укажите данные почтового ящика, который вы хотите подключить:
    • имя владельца ящика;
    • почтовый ящик;
    • пароль от почтового ящика.
  1. Нажмите «Настроить вручную».

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  1. Заполните реквизиты подключения к ящику:

Сервер входящей почты:

    • Протокол: IMAP или POP3 
    • Имя сервера: imap.timeweb.ru (IMAP) или pop3.timeweb.ru (POP3)
    • Порт: 993 (IMAP) или 995 (POP3)
    • Защита соединения: SSL/TLS
    • Метод аутентификации: Автоопределение
    • Имя пользователя: ваш почтовый ящик

При использовании IMAP письма не удаляются с почтового сервера, а синхронизируются с почтовым клиентом.

При использовании POP3 письма будут удалены с почтового сервера после их загрузки в Thunderbird. Вы можете включить сохранение писем на сервере в настройках почтового клиента. 

Сервер исходящей почты:

    • Имя сервера: smtp.timeweb.ru
    • Порт: 465
    • Защита соединения: SSL/TLS
    • Метод аутентификации: Автоопределение
    • Имя пользователя: ваш почтовый ящик
  1. Нажмите «Перетестировать».

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  1. После завершения проверки нажмите «Готово».

Теперь вы можете перейти во «Входящие» и убедиться, что содержимое ящика доступно в Thunderbird.

Сохранение писем на сервере (POP3)

Чтобы не удалять письма с сервера при из загрузке в почтовый клиент:

  1. В интерфейсе Thunderbird кликните правой кнопкой мыши по нужному ящику.
  2. Выберите «Параметры» → «Параметры сервера» → «Оставлять копии сообщений на сервере».
  3. Нажмите «ОК».