Не отправляются письма

Возможные ошибки при работе с почтой

Чаще всего ошибка с отправкой писем возникает в следующих случаях:

Неверно указан адрес получателя. Превышены показатели ограничений на отправку. Вы используете тестовую версию услуги. В тестовом режиме возможность работы с почтой отключена. На аккаунт наложены санкции за нарушение правил использования услуг, например, из-за отправки спама. С правилами предоставления услуг вы можете ознакомиться на нашем сайте . Ошибки в настройке почтовых клиентов. Проблема устраняется исправлением ошибок — выполнить проверку и настройку вам необходимо самостоятельно. Общие рекомендации по настройке вы можете найти здесь . Сбои в работе или ограничения почтового сервера-получателя. Для решения вопроса вам необходимо обратиться к владельцам сервера. Некорректная работа CMS. Решать проблему вам необходимо самостоятельно: служба поддержки не дает рекомендаций по оптимизации систем управления контентом. Ошибки в скриптах. Проблема решается самостоятельным исправлением ошибок в коде скриптов. Сбои в работе почтовых серверов Timeweb или веб-интерфейса Webmail. Проблема решается на нашей стороне.

Если ваш случай нельзя решить самостоятельно, или вы не можете определить, чем вызвана проблема, отправьте авторизованный запрос в службу поддержки из панели управления вашим аккаунтом. При отправке обращения необходимо указать следующие данные: