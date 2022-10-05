Не отправляются письма
Чаще всего ошибка с отправкой писем возникает в следующих случаях:
- Неверно указан адрес получателя.
- Превышены показатели ограничений на отправку.
- Вы используете тестовую версию услуги. В тестовом режиме возможность работы с почтой отключена.
- На аккаунт наложены санкции за нарушение правил использования услуг, например, из-за отправки спама. С правилами предоставления услуг вы можете ознакомиться на нашем сайте.
- Ошибки в настройке почтовых клиентов. Проблема устраняется исправлением ошибок — выполнить проверку и настройку вам необходимо самостоятельно. Общие рекомендации по настройке вы можете найти здесь.
- Сбои в работе или ограничения почтового сервера-получателя. Для решения вопроса вам необходимо обратиться к владельцам сервера.
- Некорректная работа CMS. Решать проблему вам необходимо самостоятельно: служба поддержки не дает рекомендаций по оптимизации систем управления контентом.
- Ошибки в скриптах. Проблема решается самостоятельным исправлением ошибок в коде скриптов.
- Сбои в работе почтовых серверов Timeweb или веб-интерфейса Webmail. Проблема решается на нашей стороне.
Если ваш случай нельзя решить самостоятельно, или вы не можете определить, чем вызвана проблема, отправьте авторизованный запрос в службу поддержки из панели управления вашим аккаунтом. При отправке обращения необходимо указать следующие данные:
- время отправки одного из сообщений;
- адрес отправителя или адрес сайта, с которого отправляется сообщение;
- электронный ящик получателя.