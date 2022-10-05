Не отправляются письма

Не отправляются письма

Чаще всего ошибка с отправкой писем возникает в следующих случаях:

  1. Неверно указан адрес получателя.
  2. Превышены показатели ограничений на отправку.
  3. Вы используете тестовую версию услуги. В тестовом режиме возможность работы с почтой отключена.
  4. На аккаунт наложены санкции за нарушение правил использования услуг, например, из-за отправки спама. С правилами предоставления услуг вы можете ознакомиться на нашем сайте.
  5. Ошибки в настройке почтовых клиентов. Проблема устраняется исправлением ошибок — выполнить проверку и настройку вам необходимо самостоятельно. Общие рекомендации по настройке вы можете найти здесь.
  6. Сбои в работе или ограничения почтового сервера-получателя. Для решения вопроса вам необходимо обратиться к владельцам сервера.
  7. Некорректная работа CMS. Решать проблему вам необходимо самостоятельно: служба поддержки не дает рекомендаций по оптимизации систем управления контентом.
  8. Ошибки в скриптах. Проблема решается самостоятельным исправлением ошибок в коде скриптов.
  9. Сбои в работе почтовых серверов Timeweb или веб-интерфейса Webmail. Проблема решается на нашей стороне.

Если ваш случай нельзя решить самостоятельно, или вы не можете определить, чем вызвана проблема, отправьте авторизованный запрос в службу поддержки из панели управления вашим аккаунтом. При отправке обращения необходимо указать следующие данные:

  • время отправки одного из сообщений;
  • адрес отправителя или адрес сайта, с которого отправляется сообщение;
  • электронный ящик получателя. 
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