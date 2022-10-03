Laravel
Для размещения сайта на Laravel выполните следующие шаги:
- В разделе «Сайты» — «Мои сайты» панели управления аккаунта создайте новый сайт.
- В директории нового сайта удалите автоматически созданный каталог
public_html.
- Перенесите файлы вашего сайта в созданную директорию.
- Подключитесь к серверу по SSH.
- Выполните следующую команду на сервере через SSH-подключение, указав имя директории сайта:
ln -s ~/имя_директории/public ~/имя_директории/public_html
Хотя данный способ является оптимальным для размещения на нашем хостинге сайтов на Laravel, при его использовании могут наблюдаться проблемы с записью логов сайта в log-файлы на аккаунте.
В качестве решения вы можете использовать директиву
log_errorsв файле .htaccess для ведения журнала ошибок.