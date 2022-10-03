Laravel

Laravel

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Для размещения сайта на Laravel выполните следующие шаги:

  1. В разделе «Сайты» — «Мои сайты» панели управления аккаунта создайте новый сайт.
  2. В директории нового сайта удалите автоматически созданный каталог public_html.
  3. Перенесите файлы вашего сайта в созданную директорию.
  4. Подключитесь к серверу по SSH.
  5. Выполните следующую команду на сервере через SSH-подключение, указав имя директории сайта:
ln -s ~/имя_директории/public ~/имя_директории/public_html

 Хотя данный способ является оптимальным для размещения на нашем хостинге сайтов на Laravel, при его использовании могут наблюдаться проблемы с записью логов сайта в log-файлы на аккаунте.

В качестве решения вы можете использовать директиву log_errors в файле .htaccess для ведения журнала ошибок.

 

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