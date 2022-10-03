Для размещения сайта на Laravel выполните следующие шаги:

Выполните следующую команду на сервере через SSH-подключение, указав имя директории сайта:

Хотя данный способ является оптимальным для размещения на нашем хостинге сайтов на Laravel, при его использовании могут наблюдаться проблемы с записью логов сайта в log-файлы на аккаунте.