Учредительные документы
Здесь вы найдете скан-копии учредительных документов Timeweb, которые могут потребоваться при заключении договора.
Если вам нужны копии доверенностей на право подписания договоров и отчетных документов, вы можете получить их по запросу в службу поддержки.
Документы
- Устав ООО «ТаймВэб»
- Свидетельство ИНН
- Свидетельство ОГРН (о государственной регистрации)
- Выписка из ЕГРЮЛ
- Лицензия на оказание услуг связи
- Аттестат соответствия требованиям по безопасности информации
- Антикоррупционная политика ООО «ТаймВэб»
- Условия использования программного обеспечения Microsoft
Подтверждение статуса налогового резидента Российской Федерации
- Документ, подтверждающий статус налогового резидента, Азербайджан, 2023.pdf
- Документ, подтверждающий статус налогового резидента, Армения, 2023.pdf
- Документ, подтверждающий статус налогового резидента, Беларусь, 2023.pdf
- Документ, подтверждающий статус налогового резидента, Казахстан, 2023.pdf
- Документ, подтверждающий статус налогового резидента, Киргизия, 2023.pdf
- Документ, подтверждающий статус налогового резидента, Литва, 2023.pdf
- Документ, подтверждающий статус налогового резидента, Молдова, 2023.pdf
- Документ, подтверждающий статус налогового резидента, Польша, 2023.pdf
- Документ, подтверждающий статус налогового резидента, Турция, 2023.pdf
- Документ, подтверждающий статус налогового резидента, Узбекистан, 2023.pdf
- Документ, подтверждающий статус налогового резидента, Чехия, 2023.pdf
Результаты проведения специальной оценки условий труда