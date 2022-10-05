Учредительные документы

Учредительные документы

Здесь вы найдете скан-копии учредительных документов Timeweb, которые могут потребоваться при заключении договора.

Если вам нужны копии доверенностей на право подписания договоров и отчетных документов, вы можете получить их по запросу в службу поддержки

Документы

 Подтверждение статуса налогового резидента Российской Федерации

 Результаты проведения специальной оценки условий труда

 

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