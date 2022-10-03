Настройки сайта на хостинге

Настроить новый или уже созданный сайт на нашем хостинге вы можете в панели управления аккаунтом, в разделе «Мои сайты», нажав на значок шестеренки.

Откроется окно с настройками.

Для изменения доступны следующие параметры:

Комментарии к сайту — любое примечание к сайту, которое поможет сориентироваться в списке сайтов на аккаунте.

Версия PHP — на серверах виртуального хостинга доступны версии PHP 5.3, 5.4, 5.6, 7.1, 7.2; 7.3; 7.4, 8.0 и 8.1.

Кодировка сайта — доступны кодировки UTF-8, KOI8-R, CP1251.

Настройка безопасного соединения — включение безопасного обращения к сайту по https (для подключения необходим установленный SSL-сертификат ).

Включение протокола HTTP/2 — опция доступна при наличии SSL и включенном HTTPS.

Перенаправление с другого сайта или на другой домен.

После внесения изменений не забудьте сохранить их, нажав кнопку «Сохранить настройки».