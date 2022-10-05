Настройка DNS-записей для Mail.ru

Найдите нужный домен, кликните на на значок шестеренки и выберите «Настройки DNS».

Удалите имеющиеся TXT-записи, начинающиеся с v=spf1 (предварительно скопируйте значение spf-записи, если вы планируете отправлять почту также и с указанных в ней серверов).