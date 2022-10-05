Настройка DNS-записей для Mail.ru
MX-запись
- Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены».
- Найдите нужный домен, кликните на на значок шестеренки и выберите «Настройки DNS».
- Удалите имеющиеся MX-записи.
- Нажмите на «Добавить DNS-запись», выберите «MX» и в открывшемся окне отметьте пункт Mail.ru:
- Сохраните изменения с помощью кнопки «Добавить».
- Подождите, пока изменения в DNS вступят в силу. Этот процесс может занимать до 72 часов.
SPF-запись
- Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены».
- Найдите нужный домен, кликните на на значок шестеренки и выберите «Настройки DNS».
- Удалите имеющиеся TXT-записи, начинающиеся с v=spf1 (предварительно скопируйте значение spf-записи, если вы планируете отправлять почту также и с указанных в ней серверов).
- Нажмите на «Добавить DNS-запись», выберите «TXT» и в открывшемся окне разместите следующее значение:
v=spf1 redirect=_spf.mail.ru
- Если вы хотите отправлять письма не только с серверов Mail.ru, укажите дополнительные серверы в таком формате:
v=spf1 ip4:IP1 ip4:IP2 ip4:IP3 include:_spf.mail.ru ~all
где IP-1, IP-2, IP-3 — IP-адреса дополнительных серверов.
- Сохраните изменения с помощью кнопки «Добавить».
- Подождите, пока изменения в DNS вступят в силу. Этот процесс может занимать до 72 часов.
DKIM-подпись
- Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены».
- Найдите нужный домен, кликните на на значок шестеренки и выберите «Настройки DNS».
- Нажмите на «Добавить DNS-запись» и выберите «TXT».
- В открывшемся окне настроек:
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- в поле «Хост» укажите
mailru._domainkey.
- в поле «Значение» внесите параметры DKIM, полученные в личном кабинете https://biz.mail.ru/ в разделе «Состояние сервера».
- в поле «Хост» укажите
- Сохраните изменения с помощью кнопки «Добавить».
- Подождите, пока изменения в DNS вступят в силу. Этот процесс может занимать до 72 часов.