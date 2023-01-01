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SSL-сертификат
Domain SSL
2 000 ₽ в год
Домены
1
Валидация
DV. Домен
Время выпуска
30 минут
Провайдер
Rapid/Globalsign
Уровень доверия
Высокий
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ВЫБОР КЛИЕНТОВ
SSL Timeweb Pro
2 990 ₽ в год
Домены
1
Валидация
DV. Домен
Время выпуска
15 минут
Провайдер
Rapid/Globalsign
Уровень доверия
Максимальный
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Domain SSL Wildcard
6 000 ₽ в год
Домены
1 и все его поддомены
Валидация
DV. Домен
Время выпуска
До 30 мин
Провайдер
Rapid/Globalsign
Уровень доверия
Высокий
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SSL Wildcard
3 000 ₽ навсегда
Домены
1 и все его поддомены
Валидация
DV. Домен
Время выпуска
До 2х часов
Провайдер
Let's Encrypt
Уровень доверия
Средний
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SSL Let's Encrypt
Бесплатно
Домены
1
Валидация
DV. Домен
Время выпуска
До 1 часа
Провайдер
Let's Encrypt
Уровень доверия
Средний
Заказать
Как работает SSL
Ввод адреса в браузере
Когда кто-то вводит домен вашего сайта в браузере, SSL-сертификат автоматически активируется. Он шифрует соединение между браузером и вашим сайтом, обеспечивая приватность передаваемой информации только вам и вашим клиентам.
Шифрование соединения
Шифрование соединения происходит мгновенно. В браузере появляется значок замка и 'https://'. При использовании SSL с расширенной валидацией (EV) отображается название компании, подтверждая ее проверку на 100%.
Полная защита и гарантия
Вы получаете полностью зашифрованное соединение с посетителями вашего сайта. Никто не сможет подсмотреть или украсть информацию. Ваши клиенты защищены. На все наши SSL-сертификаты предоставляется гарантия для вашего спокойствия.
Преимущества
Безопасность
Ключ сертификата имеет наивысший уровень шифрования. Даже при утечке данных понадобятся десятилетия для извлечения информации.
Лояльность клиентов
В 2023 люди стали больше заботиться о своей кибербезопасности. Посетители не доверяют и уходят с незащищенных страниц.
Экономия времени
Этот процесс автоматизирован и не требует дополнительных действий.
Визуальный показатель
Замок в адресной строке показывает пользователям, что можно смело вводить свои данные и проводить транзакции.
Google Ranking
Меньше трафика и конверсий получают веб-сайты без сертификации. С SSL вас находят больше пользователей, а значит – бизнес не стоит на месте.
Совместимость с браузерами
Все современные браузеры поддерживают SSL. Это значит, что почти в 100% случаях соединение будет защищено.
Сравните типы
сертификатов
Тип сертификата
Платный
Бесплатный
Валидация
Домен
Домен
Для кого
Для любого сайта
Для начинающего
Время выпуска
До 30 минут
До 2х часов
Подтверждение владения сертификатом
Email, DNS
URL
Гарантийная выплата
$50,000
Нет
Показ замка около названия домена
Есть опция защиты всех поддоменов. Wildcard SSL
Буст в Google Ranking
Шифрование SHA-2 & 2048-bit
Попробуйте любой SSL в течение 7 дней. Если не устроит — вернем всю сумму.
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17 лет опыта
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165 000 клиентов
Нам доверяют частные лица и компании, от небольших фирм до корпораций
Поддержка 24/7
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Вопросы и ответы
Сертификат для домена защищает поддомены?
Только сертификаты Wildcard распространяются на домен и все его поддомены.
Что будет, если не приобрести SSL-сертификат?
Вся информация, передаваемая пользователем остаётся в открытом виде, иными словами ничем не защищена. В таком случае злоумышленники могут в любой момент воспользоваться персональными данными посетителя в своих целях. SSL-сертификат защищает и вас, и ваших клиентов.
Сможет ли дешёвый SSL-сертификат защитить информацию?
Да, даже самый дешёвый сертификат может зашифровать персональные данные. Но в большинстве случаев пользователи не доверяют сайтам с такой защитой.
Как пройти проверку домена?
Пройти проверку домена можно любым подходящим для вас способом: получить письмо на доменную почту, разместить TXT-записи, пройти HTTP/HTTPS- валидацию. Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь в службу поддержки в чате или по телефону.
Можно вернуть деньги, если сертификат не подошел?
Если домен зарегистрирован через Timeweb, или был перенесен к нам технически, процесс подтверждения проходит автоматически.
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