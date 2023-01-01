SSL-сертификаты

Безопасность Ключ сертификата имеет наивысший уровень шифрования. Даже при утечке данных понадобятся десятилетия для извлечения информации.

Лояльность клиентов В 2023 люди стали больше заботиться о своей кибербезопасности. Посетители не доверяют и уходят с незащищенных страниц.

Экономия времени Этот процесс автоматизирован и не требует дополнительных действий.

Визуальный показатель Замок в адресной строке показывает пользователям, что можно смело вводить свои данные и проводить транзакции.

Google Ranking Меньше трафика и конверсий получают веб-сайты без сертификации. С SSL вас находят больше пользователей, а значит – бизнес не стоит на месте.