SSL-сертификаты

Повышают репутацию вашего сайта и
обеспечивает безопасный обмен данными
с посетителями

Выберите подходящий
SSL-сертификат

Domain SSL
2 000 ₽ в год
Домены
1
Валидация
DV. Домен
Время выпуска
30 минут
Провайдер
Rapid/Globalsign
Уровень доверия
Высокий
ВЫБОР КЛИЕНТОВ
SSL Timeweb Pro
2 990 ₽ в год
Домены
1
Валидация
DV. Домен
Время выпуска
15 минут
Провайдер
Rapid/Globalsign
Уровень доверия
Максимальный
Domain SSL Wildcard
6 000 ₽ в год
Домены
1 и все его поддомены
Валидация
DV. Домен
Время выпуска
До 30 мин
Провайдер
Rapid/Globalsign
Уровень доверия
Высокий
SSL Wildcard
3 000 ₽ навсегда
Домены
1 и все его поддомены
Валидация
DV. Домен
Время выпуска
До 2х часов
Провайдер
Let's Encrypt
Уровень доверия
Средний
SSL Let's Encrypt
Бесплатно
Домены
1
Валидация
DV. Домен
Время выпуска
До 1 часа
Провайдер
Let's Encrypt
Уровень доверия
Средний

Как работает SSL

Ввод адреса в браузере
Когда кто-то вводит домен вашего сайта в браузере, SSL-сертификат автоматически активируется. Он шифрует соединение между браузером и вашим сайтом, обеспечивая приватность передаваемой информации только вам и вашим клиентам.
Шифрование соединения
Шифрование соединения происходит мгновенно. В браузере появляется значок замка и 'https://'. При использовании SSL с расширенной валидацией (EV) отображается название компании, подтверждая ее проверку на 100%.
Полная защита и гарантия
Вы получаете полностью зашифрованное соединение с посетителями вашего сайта. Никто не сможет подсмотреть или украсть информацию. Ваши клиенты защищены. На все наши SSL-сертификаты предоставляется гарантия для вашего спокойствия.

Преимущества

Безопасность
Ключ сертификата имеет наивысший уровень шифрования. Даже при утечке данных понадобятся десятилетия для извлечения информации.
Лояльность клиентов
В 2023 люди стали больше заботиться о своей кибербезопасности. Посетители не доверяют и уходят с незащищенных страниц.
Экономия времени
Этот процесс автоматизирован и не требует дополнительных действий.
Визуальный показатель
Замок в адресной строке показывает пользователям, что можно смело вводить свои данные и проводить транзакции.
Google Ranking
Меньше трафика и конверсий получают веб-сайты без сертификации. С SSL вас находят больше пользователей, а значит – бизнес не стоит на месте.
Совместимость с браузерами
Все современные браузеры поддерживают SSL. Это значит, что почти в 100% случаях соединение будет защищено.

Сравните типы
сертификатов

Платный
Бесплатный
Валидация
Домен
Домен
Для кого
Для любого сайта
Для начинающего
Время выпуска
До 30 минут
До 2х часов
Подтверждение владения сертификатом
Email, DNS
URL
Гарантийная выплата
$50,000
Нет
Показ замка около названия домена
Есть опция защиты всех поддоменов. Wildcard SSL
Буст в Google Ranking
Шифрование SHA-2 & 2048-bit

Попробуйте любой SSL в течение 7 дней. Если не устроит — вернем всю сумму.

17 лет опыта
Сосредоточьтесь на своей работе: об остальном позаботимся мы
165 000 клиентов
Нам доверяют частные лица и компании, от небольших фирм до корпораций
Поддержка 24/7
100+ специалистов поддержки, готовых помочь в чате, тикете и по телефону

Вопросы и ответы

Сертификат для домена защищает поддомены?
Что будет, если не приобрести SSL-сертификат?
Сможет ли дешёвый SSL-сертификат защитить информацию?
Как пройти проверку домена?
Можно вернуть деньги, если сертификат не подошел?

Не смогли выбрать?

Информационная
поддержка 24/7
8 800 700-10-81
info@timeweb.ru
Оставьте заявку,
и мы вам поможем
Эксперт по подбору конфигураций