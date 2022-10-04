Перенос доменов .ru и .рф из Ru-Center
Перенос доменов .RU и .РФ выполняется бесплатно. В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта.
Ограничения для переноса
Перенос домена из Ru-Center невозможен в следующих случаях:
- Срок регистрации домена закончился или заканчивается в ближайшие семь дней.
- Не пройдена процедура идентификации.
- В отношении домена ведется судебный процесс или установлены досудебные ограничения.
- Администратор домена не предоставил дополнительные сведения по запросу Ru-Center в установленный срок.
- Прошло менее 30 дней с последней смены регистратора.
Самостоятельный перенос домена
Шаг 1. Получение Authinfo-кода от регистратора Ru-Center
1. В личном кабинете на сайте регистратора перейдите в раздел «Перенос доменов»:
2. Выберите пункт «К другому регистратору»:
3. Укажите домен и выберите способ получения кодов переноса — по телефону или e-mail.
4. На контактный e-mail администратора домена поступит письмо с необходимыми инструкциями и ссылкой для подтверждения. Перейдите по ссылке, чтобы подтвердить перенос домена.
Шаг 2. Заказ переноса в панели Timeweb
1. Перейдите в раздел «Домены и поддомены» панели управления.
Если домен уже добавлен — нажмите на ссылку «Продлевать домен в Timeweb» рядом с нужным доменом.
Если домен еще не добавлен — нажмите «Перенести домен» над списком доменов.
2. В открывшейся форме:
- укажите нужный домен в зоне .ru или .рф, если он не указан автоматически;
- введите код трансфера, полученный от текущего регистратора;
- нажмите «Перенести домен».
После запуска трансфера, рядом с доменом в панели управления будет отображаться надпись «В процессе переноса». Если при переносе возникнет ошибка, рядом с доменом будет выведено соответствующее уведомление.
Перенос, как правило, выполняется в течение 5-7 дней. Если домен находится в статусе «В процессе переноса» более 7 дней, обратитесь, пожалуйста, в Службу поддержки для уточнения информации.
Как только домен будет передан на обслуживание в ТаймВэб.Домены, вы получите уведомление на административный e-mail домена.
Перенос нашими силами
Вам необязательно заниматься переносом самостоятельно — мы можем сделать всё за вас. Это также полностью бесплатно.
Для переноса достаточно отправить обращение в службу поддержки и сообщить в нем:
- домен или домены, которые вы хотите перенести;
- логин и пароль от панели текущего регистратора.
Всё остальное сделаем мы.
Доступ в панель регистратора необходим для запуска переноса. Мы гарантируем полную сохранность предоставленных вами данных.