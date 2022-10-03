Подключение к базе данных

Подключение к базе данных

Тип подключения к базе данных зависит от того, где расположены эта база и сайт, который ее использует. Если и база данных, и сайт находятся на одном сервере, такое подключение называют локальным. Если же база данных и сайт находятся на разных серверах, то устанавливается удаленное подключение.

Для локального подключения к базе данных необходимо использовать следующие реквизиты:  

  • Сервер: localhost (или 127.0.0.1).
  • Название базы данных: можно посмотреть в разделе панели управления «Базы данных».
  • Имя пользователя: совпадает с названием базы данных.
  • Пароль: указывался при создании базы данных. Пароль можно посмотреть в конфигурационном файле сайта либо изменить на новый в разделе «Базы данных», кликнув на значок шестеренки. Если вы изменили пароль, обязательно обновите его в конфигурационном файле сайта.

Чтобы подключиться к серверу MySQL, например, через веб-консоль в панели управления, используйте:

mysql -u имя_базы_данных -p

Нажмите Enter, после чего введите пароль базы данных.

Для удаленного подключения необходимо выполнить следующие действия:

  1. Укажите IP-адрес, с которого будет производиться подключение, в панели управления аккаунтом, в разделе «Базы данных». Для этого нажмите на ссылку «Добавить доступ» напротив базы, к которой требуется подключение. Чтобы разрешить доступ для подсети /24, замените последний октет IP-адреса на знак %.
  2. Подключитесь к серверу, используя его имя либо IP-адрес. Вы можете посмотреть их на главной странице панели управления в разделе «Информация о сервере».
  3. Укажите стандартный порт — 3306. Имя пользователя совпадает с названием базы данных.
  4. Введите пароль: он указывался при создании базы данных. Также пароль можно посмотреть в конфигурационном файле сайта, либо изменить на новый в разделе «Базы данных».

 

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