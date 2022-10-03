Подключение к базе данных

Тип подключения к базе данных зависит от того, где расположены эта база и сайт, который ее использует. Если и база данных, и сайт находятся на одном сервере, такое подключение называют локальным. Если же база данных и сайт находятся на разных серверах, то устанавливается удаленное подключение.

Для локального подключения к базе данных необходимо использовать следующие реквизиты:

Сервер: localhost (или 127.0.0.1).

Название базы данных: можно посмотреть в разделе панели управления « Базы данных ».

Имя пользователя: совпадает с названием базы данных.

Пароль: указывался при создании базы данных. Пароль можно посмотреть в конфигурационном файле сайта либо изменить на новый в разделе « Базы данных », кликнув на значок шестеренки. Если вы изменили пароль, обязательно обновите его в конфигурационном файле сайта.

Чтобы подключиться к серверу MySQL, например, через веб-консоль в панели управления, используйте:

mysql -u имя_базы_данных -p

Нажмите Enter, после чего введите пароль базы данных.

Для удаленного подключения необходимо выполнить следующие действия: