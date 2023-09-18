Оплата хостинга
Мы предлагаем несколько способов оплаты хостинга, и вы можете выбрать наиболее удобный для себя.
С мгновенным зачислением средств:
Переводом на расчетный счет:
Для иностранных клиентов:
Банковские карты
Простой и привычный способ оплаты услуг с любой карты, выпущенной российским банком.
- Перейдите в раздел «Оплата» и выберите способ оплаты «Российская банковская карта».
- Нажмите «Оплатить картой».
- На следующем экране введите реквизиты карты и нажмите «Оплатить».
Обратите внимание! Если вы оплачиваете с корпоративной карты, отчетные документы выставлены не будут. Для получения закрывающих документов необходимо проводить оплату по счету с расчетного счета организации.
SberPay
Чтобы быстро оплатить хостинг через приложение Сбербанка, выполните следующее:
- Перейдите в раздел «Оплата» и выберите способ оплаты «Российская банковская карта».
- Нажмите «Оплатить картой».
- На следующем экране кликните зеленую кнопку «Оплатить SberPay».
- Откроется страница с QR-кодом — отсканируйте его через приложение Сбербанка на своем смартфоне и проведите платеж.
Система быстрых платежей
Еще один простой и безопасный способ онлайн-оплаты хостинга — СБП. Чтобы воспользоваться им:
- Перейдите в раздел «Оплата» и выберите способ оплаты «СБП».
- Нажмите «Перейти к оплате».
- На следующем экране вы увидите QR-код — отсканируйте его своим банковским приложением и проведите платеж.
ЮMoney
Простая оплата с вашего кошелька ЮMoney.
- Перейдите в раздел «Оплата» и выберите способ оплаты «ЮMoney».
- Нажмите «Перейти к оплате».
- Вы будете переадресованы в свой кошелек и сможете совершить платеж. Если в данный момент вы не авторизованы в нем, вам будет предложено выполнить вход:
Qiwi
Чтобы оплатить хостинг со своего Qiwi-кошелька:
- Перейдите в раздел «Оплата» и выберите способ оплаты «Qiwi».
- Нажмите «Перейти к оплате».
- На следующем экране введите номер телефона, привязанный к кошельку, и нажмите «Продолжить».
- Вы будете переадресованы на сайт Qiwi, где сможете провести платеж.
Оплата по квитанции
Вы можете оплатить хостинг через банковское отделение, предоставив им квитанцию на оплату. Чтобы ее получить:
- Перейдите в раздел «Оплата» и выберите способ оплаты «Квитанция».
- Выберите плательщика из списка или создайте нового.
- Проверьте, что корректно заполнены ФИО и адрес регистрации.
- Если все верно — нажмите «Сформировать квитанцию».
- В новой вкладке откроется квитанция со всеми необходимыми реквизитами; также она будет отправлена в формате PDF на ваш контактный ящик, если был отмечен соответствующий чекбокс. Распечатайте квитанцию и предъявите ее в отделении банка.
Платежи по квитанциям обычно поступают на следующий рабочий день, но в целом такой платеж может идти до 3 рабочих дней.
Оплата по счету
Оплата по счету — способ оплаты для юридических лиц. Чтобы сформировать счет на оплату в своей панели управления:
- Перейдите в раздел «Оплата» и выберите способ оплаты «Счет».
- Выберите плательщика или создайте нового.
- Проверьте реквизиты плательщика — если нужно что-то обновить, кликните «Редактировать».
- Если все верно, нажмите «Выписать счет».
- Счет откроется в новой вкладке, а также будет отправлен на вашу почту в формате PDF (если был отмечен соответствующий чекбокс). Вы можете распечатать счет или переслать его в бухгалтерию.
Оплата поступит в течение 1-3 рабочих дней, как правило — на следующий рабочий день.
Чтобы платеж был зачислен автоматически, обязательно указывайте в платежном поручении номер счета.
Иностранные банковские карты
Для наших клиентов, не имеющих российских банковских карт, мы предоставляем возможность оплатить хостинг картами, выпущенными зарубежными банками. Платежи зачисляются сразу.
- Перейдите в раздел «Оплата» и выберите способ оплаты «Иностранная банковская карта» или «Иностранная банковская карта (KZT)». Они отличаются валютой счета: в первом случае счет будет выставлен в дирхамах ОАЭ, во втором — в казахстанских тенге. Для карт в других валютах можно использовать любой из этих способов — при проведении платежа будет выполнена конвертация.
- Нажмите «Перейти к оплате» или «Оплатить картой».
- На следующем экране вы увидите сумму оплаты в дирхамах или тенге. Введите данные карты и выполните платеж.
Важно:
- Для платежей, выполненных с иностранных банковских карт, невозможно оформить возврат.
- Если валюта карты отличается от валюты выставленного счета, будет произведена конвертация, которая может выполняться с задержкой до 3 дней. При конвертации будет применен курс валют, актуальный на момент конвертации. Он может отличаться от курса в день платежа.