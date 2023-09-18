Оплата хостинга

Оплата хостинга

Мы предлагаем несколько способов оплаты хостинга, и вы можете выбрать наиболее удобный для себя.

С мгновенным зачислением средств:

Переводом на расчетный счет:

Для иностранных клиентов:

Банковские карты

Простой и привычный способ оплаты услуг с любой карты, выпущенной российским банком.

  1. Перейдите в раздел «Оплата» и выберите способ оплаты «Российская банковская карта». 
  2. Нажмите «Оплатить картой».
  3. На следующем экране введите реквизиты карты и нажмите «Оплатить».

Обратите внимание! Если вы оплачиваете с корпоративной карты, отчетные документы выставлены не будут. Для получения закрывающих документов необходимо проводить оплату по счету с расчетного счета организации.

SberPay

Чтобы быстро оплатить хостинг через приложение Сбербанка, выполните следующее:

  1. Перейдите в раздел «Оплата» и выберите способ оплаты «Российская банковская карта». 
  2. Нажмите «Оплатить картой».
  3. На следующем экране кликните зеленую кнопку «Оплатить SberPay».

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  1. Откроется страница с QR-кодом — отсканируйте его через приложение Сбербанка на своем смартфоне и проведите платеж.

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Система быстрых платежей

Еще один простой и безопасный способ онлайн-оплаты хостинга — СБП. Чтобы воспользоваться им:

  1. Перейдите в раздел «Оплата» и выберите способ оплаты «СБП». 
  2. Нажмите «Перейти к оплате».
  3. На следующем экране вы увидите QR-код — отсканируйте его своим банковским приложением и проведите платеж.

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ЮMoney

Простая оплата с вашего кошелька ЮMoney. 

  1. Перейдите в раздел «Оплата» и выберите способ оплаты «ЮMoney».
  2. Нажмите «Перейти к оплате».
  3. Вы будете переадресованы в свой кошелек и сможете совершить платеж. Если в данный момент вы не авторизованы в нем, вам будет предложено выполнить вход:

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Qiwi

Чтобы оплатить хостинг со своего Qiwi-кошелька:

  1. Перейдите в раздел «Оплата» и выберите способ оплаты «Qiwi».
  2. Нажмите «Перейти к оплате».
  3. На следующем экране введите номер телефона, привязанный к кошельку, и нажмите «Продолжить».

Без Названия

  1. Вы будете переадресованы на сайт Qiwi, где сможете провести платеж.

Оплата по квитанции

Вы можете оплатить хостинг через банковское отделение, предоставив им квитанцию на оплату. Чтобы ее получить:

  1. Перейдите в раздел «Оплата» и выберите способ оплаты «Квитанция».
  2. Выберите плательщика из списка или создайте нового.
  3. Проверьте, что корректно заполнены ФИО и адрес регистрации.

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  1. Если все верно — нажмите «Сформировать квитанцию».
  2. В новой вкладке откроется квитанция со всеми необходимыми реквизитами; также она будет отправлена в формате PDF на ваш контактный ящик, если был отмечен соответствующий чекбокс. Распечатайте квитанцию и предъявите ее в отделении банка.

Платежи по квитанциям обычно поступают на следующий рабочий день, но в целом такой платеж может идти до 3 рабочих дней.

Оплата по счету

Оплата по счету — способ оплаты для юридических лиц. Чтобы сформировать счет на оплату в своей панели управления:

  1. Перейдите в раздел «Оплата» и выберите способ оплаты «Счет».
  2. Выберите плательщика или создайте нового.
  3. Проверьте реквизиты плательщика — если нужно что-то обновить, кликните «Редактировать».

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  1. Если все верно, нажмите «Выписать счет».
  2. Счет откроется в новой вкладке, а также будет отправлен на вашу почту в формате PDF (если был отмечен соответствующий чекбокс). Вы можете распечатать счет или переслать его в бухгалтерию.

Оплата поступит в течение 1-3 рабочих дней, как правило — на следующий рабочий день.

Чтобы платеж был зачислен автоматически, обязательно указывайте в платежном поручении номер счета.

Иностранные банковские карты

Для наших клиентов, не имеющих российских банковских карт, мы предоставляем возможность оплатить хостинг картами, выпущенными зарубежными банками. Платежи зачисляются сразу.

  1. Перейдите в раздел «Оплата» и выберите способ оплаты «Иностранная банковская карта» или «Иностранная банковская карта (KZT)». Они отличаются валютой счета: в первом случае счет будет выставлен в дирхамах ОАЭ, во втором — в казахстанских тенге. Для карт в других валютах можно использовать любой из этих способов — при проведении платежа будет выполнена конвертация.
  2. Нажмите «Перейти к оплате» или «Оплатить картой».
  3. На следующем экране вы увидите сумму оплаты в дирхамах или тенге. Введите данные карты и выполните платеж.

Важно: 

  • Для платежей, выполненных с иностранных банковских карт, невозможно оформить возврат.
  • Если валюта карты отличается от валюты выставленного счета, будет произведена конвертация, которая может выполняться с задержкой до 3 дней. При конвертации будет применен курс валют, актуальный на момент конвертации. Он может отличаться от курса в день платежа.

 

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