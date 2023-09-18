Оплата хостинга

Мы предлагаем несколько способов оплаты хостинга, и вы можете выбрать наиболее удобный для себя.

С мгновенным зачислением средств:

Переводом на расчетный счет:

Для иностранных клиентов:

Банковские карты

Простой и привычный способ оплаты услуг с любой карты, выпущенной российским банком.

Перейдите в раздел «Оплата» и выберите способ оплаты «Российская банковская карта». Нажмите «Оплатить картой». На следующем экране введите реквизиты карты и нажмите «Оплатить».

Обратите внимание! Если вы оплачиваете с корпоративной карты, отчетные документы выставлены не будут. Для получения закрывающих документов необходимо проводить оплату по счету с расчетного счета организации.

SberPay

Чтобы быстро оплатить хостинг через приложение Сбербанка, выполните следующее:

Перейдите в раздел «Оплата» и выберите способ оплаты «Российская банковская карта». Нажмите «Оплатить картой». На следующем экране кликните зеленую кнопку «Оплатить SberPay».

Откроется страница с QR-кодом — отсканируйте его через приложение Сбербанка на своем смартфоне и проведите платеж.

Система быстрых платежей

Еще один простой и безопасный способ онлайн-оплаты хостинга — СБП. Чтобы воспользоваться им:

Перейдите в раздел «Оплата» и выберите способ оплаты «СБП». Нажмите «Перейти к оплате». На следующем экране вы увидите QR-код — отсканируйте его своим банковским приложением и проведите платеж.

ЮMoney

Простая оплата с вашего кошелька ЮMoney.

Перейдите в раздел «Оплата» и выберите способ оплаты «ЮMoney». Нажмите «Перейти к оплате». Вы будете переадресованы в свой кошелек и сможете совершить платеж. Если в данный момент вы не авторизованы в нем, вам будет предложено выполнить вход:

Qiwi

Чтобы оплатить хостинг со своего Qiwi-кошелька:

Перейдите в раздел «Оплата» и выберите способ оплаты «Qiwi». Нажмите «Перейти к оплате». На следующем экране введите номер телефона, привязанный к кошельку, и нажмите «Продолжить».

Вы будете переадресованы на сайт Qiwi, где сможете провести платеж.

Оплата по квитанции

Вы можете оплатить хостинг через банковское отделение, предоставив им квитанцию на оплату. Чтобы ее получить:

Перейдите в раздел «Оплата» и выберите способ оплаты «Квитанция». Выберите плательщика из списка или создайте нового. Проверьте, что корректно заполнены ФИО и адрес регистрации.

Если все верно — нажмите «Сформировать квитанцию». В новой вкладке откроется квитанция со всеми необходимыми реквизитами; также она будет отправлена в формате PDF на ваш контактный ящик, если был отмечен соответствующий чекбокс. Распечатайте квитанцию и предъявите ее в отделении банка.

Платежи по квитанциям обычно поступают на следующий рабочий день, но в целом такой платеж может идти до 3 рабочих дней.

Оплата по счету

Оплата по счету — способ оплаты для юридических лиц. Чтобы сформировать счет на оплату в своей панели управления:

Перейдите в раздел «Оплата» и выберите способ оплаты «Счет». Выберите плательщика или создайте нового. Проверьте реквизиты плательщика — если нужно что-то обновить, кликните «Редактировать».

Если все верно, нажмите «Выписать счет». Счет откроется в новой вкладке, а также будет отправлен на вашу почту в формате PDF (если был отмечен соответствующий чекбокс). Вы можете распечатать счет или переслать его в бухгалтерию.

Оплата поступит в течение 1-3 рабочих дней, как правило — на следующий рабочий день.

Чтобы платеж был зачислен автоматически, обязательно указывайте в платежном поручении номер счета.

Иностранные банковские карты

Для наших клиентов, не имеющих российских банковских карт, мы предоставляем возможность оплатить хостинг картами, выпущенными зарубежными банками. Платежи зачисляются сразу.

Перейдите в раздел «Оплата» и выберите способ оплаты «Иностранная банковская карта» или «Иностранная банковская карта (KZT)». Они отличаются валютой счета: в первом случае счет будет выставлен в дирхамах ОАЭ, во втором — в казахстанских тенге. Для карт в других валютах можно использовать любой из этих способов — при проведении платежа будет выполнена конвертация. Нажмите «Перейти к оплате» или «Оплатить картой». На следующем экране вы увидите сумму оплаты в дирхамах или тенге. Введите данные карты и выполните платеж.