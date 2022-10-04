Смена регистратора домена в зоне .kz

Обратитесь к текущему регистратору с просьбой снять статус блокировки с домена и предоставить код авторизации.

Пополните баланс аккаунта на необходимую сумму (домен при переносе продлевается на 1 год).

и уведомите нас об этом.

После получения от нас информации с номером анкеты заполните и предоставьте в адрес регистратора заявление (форму заявления можно найти на

сайте регистратора

).





В заявлении необходимо указать ключ для переноса, идентификатор анкеты, номер договора ООО «ТаймВэб» RDP/01/45 от 20.07.2006.