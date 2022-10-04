Смена регистратора домена в зоне .kz

Смена регистратора домена в зоне .kz

В течение всего периода переноса ваш сайт будет доступен: трансфер никак не влияет на работу сайта.

Перенос домена от другого регистратора на договор Timeweb с R01

Для переноса домена на договор Timeweb выполните следующие действия:

  1. Обратитесь к текущему регистратору с просьбой снять статус блокировки с домена и предоставить код авторизации.
  2. Пополните баланс аккаунта на необходимую сумму (домен при переносе продлевается на 1 год).
  3. В панели управления создайте персону администратора и уведомите нас об этом.
  4. После получения от нас информации с номером анкеты заполните и предоставьте в адрес регистратора заявление (форму заявления можно найти на сайте регистратора).
    В заявлении необходимо указать ключ для переноса, идентификатор анкеты, номер договора ООО «ТаймВэб» RDP/01/45 от 20.07.2006.
  5. Отправьте заявление с копиями подтверждающих документов (ИНН, ОГРН для юридического лица, копия паспорта — для физического лица) на адрес: 123308, г. Москва, а/я 99, АО «Регистратор Р01». Предварительно можно прислать копию заявления на адрес info@r01.ru.

Перенос домена внутри R01, с другого договора на договор Timeweb

Для переноса домена на договор Timeweb необходимо выполнить следующие действия:

  1. В панели управления создайте персону администратора и уведомите нас об этом.
  2. После получения от нас информации с номером анкеты заполните и предоставьте в адрес регистратора заявление (форма — на сайте регистратора).
    В заявлении необходимо указать ключ для переноса, идентификатор анкеты, номер договора ООО «ТаймВэб» RDP/01/45 от 20.07.2006.
  3. Отправьте заявление с копиями подтверждающих документов (ИНН, ОГРН для юридического лица, копия паспорта для физического лица) на адрес: 123308, г. Москва, а/я 99, АО «Регистратор Р01». Предварительно можно прислать копию заявления на адрес info@r01.ru.

Перенос домена к другому регистратору

Перенос домена к другому регистратору осуществляется следующим образом:

  1. Направьте запрос в службу поддержки Timeweb с административного e-mail домена на info@timeweb.ru для запроса авторизационного ключа.
  2. Запросите у регистратора R01 снятие защитного статуса.
  3. Обратитесь к принимающему регистратору.

Перенос домена внутри R01, с договора Timeweb на другой договор

Необходимо обратиться к принимающей стороне для создания анкеты на стороне регистратора R01. Затем нужно обратиться к регистратору R01 для передачи домена. 

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