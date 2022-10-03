Сетевая недоступность

отображает IP-адрес, отличный от IP-адреса сервера, на котором расположен ваш аккаунт, необходимо проверить настройки доменного имени. Узнать IP-адрес сервера можно на дашборде панели в блоке «Доступ по FTP»

Один из портов заблокирован со стороны вашего провайдера или администратора сети. При подобной проблеме ошибка будет наблюдаться для любого ресурса.





Если заблокирован порт 80, будет недоступен любой сайт по протоколу HTTP. При блокировке порта 21 или 22 будет недоступен любой сервер при подключении по FTP и SSH соответственно. В данном случае для решения проблемы необходимо обратиться к тому, кто осуществил блокировку.