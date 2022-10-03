Сетевая недоступность
Возможные причины полной или частичной сетевой недоступности ресурсов и способы решения проблемы:
- Выполняется подключение к некорректному ресурсу. Если вывод команды
pingотображает IP-адрес, отличный от IP-адреса сервера, на котором расположен ваш аккаунт, необходимо проверить настройки доменного имени. Узнать IP-адрес сервера можно на дашборде панели в блоке «Доступ по FTP».
- Один из портов заблокирован со стороны вашего провайдера или администратора сети. При подобной проблеме ошибка будет наблюдаться для любого ресурса.
Если заблокирован порт 80, будет недоступен любой сайт по протоколу HTTP. При блокировке порта 21 или 22 будет недоступен любой сервер при подключении по FTP и SSH соответственно. В данном случае для решения проблемы необходимо обратиться к тому, кто осуществил блокировку.
- Потеря пакетов данных на одном из маршрутизаторов. Выявить проблему можно при помощи бесплатной программы WinMTR. После выявления «проблемного» маршрутизатора необходимо обратиться за разъяснениями к компании, которой он принадлежит.
- Ваш IP-адрес заблокирован на стороне сервера. Необходимо отправить запрос на разблокировку в службу поддержки.